Corespondență Dan Alexe | Summit UE de urgență: în fața lui Trump, cei 27 se confruntă cu interesele lor divergente

11:40

Milsami a rămas fără antrenor. Clubul orheiean și tehnicianul Igor Picușceac au reziliat contractul de comun acord. Specialistul de 42 de ani a preluat banca tehnică a „vulturilor roșii" în vara anului 2024. Cu el la timonă, în sezonul trecut Milsami a devenit campioană și s-a calificat în finala Cupei Moldovei. În următoarele zile, echipa din Orhei se va deplasa în Turcia, unde va defășura un cantonament de pregătire.