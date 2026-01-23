Condiții meteo nefavorabile și circulație dificilă. Autoritățile avertizează asupra riscului de deconectări electrice

12:30

Un cetățean moldovean, în vârstă de 29 de ani, ar fi organizat șederea migranților pe teritoriul R. Moldova și tranzitarea acestora către statele Uniunii Europene (UE). Tânărul este implicat în cazul depistat la începutul lunii ianuarie, la vama Palanca, când opt persoane intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul R. Moldova, fiind ascunse într-un camion cu marfă.