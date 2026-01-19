Europe Café te invită vineri la un quiz despre muzică, oportunități și UE. Cum te poți înscrie
#diez, 19 ianuarie 2026 15:45
Vineri, după ore, poți merge cu prietenii la quiz-ul „Explorează Europa", organizat de Europe Café. Evenimentul îți va oferi informații despre cultura, muzica și oportunitățile din țările Uniunii Europene, dar și despre Republica Moldova.
• • •
Acum 30 minute
15:45
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești.
15:45
Europe Café te invită vineri la un quiz despre muzică, oportunități și UE. Cum te poți înscrie # #diez
Vineri, după ore, poți merge cu prietenii la quiz-ul „Explorează Europa", organizat de Europe Café. Evenimentul îți va oferi informații despre cultura, muzica și oportunitățile din țările Uniunii Europene, dar și despre Republica Moldova.
Acum 2 ore
14:45
O studentă internațională a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității. IGM: „Nu întrunea condițiile legale de ședere” # #diez
O studentă internațională, care își făcea studiile într-o universitate din Republica Moldova, a fost expulzată. Măsura a fost luată după ce universitatea la care era studentă a cerut autorităților să-i retragă dreptul de ședere în Moldova pentru studii, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM).
Acum 4 ore
12:45
BAC 2026: Universitatea „Ion Creangă” te invită la cursuri gratuite pentru examene. Cum poți aplica # #diez
Universitatea Pedagogică „Ion Creangă" invite elevii din clasa a XII-a la lecții online despre bac. Acestea vor începe pe 2 februarie 2026 și vor fi gratuite.
Acum 6 ore
11:45
Pasagerii aeroportului din Chișinău au fost evacuați, după ce o persoană a apăsat butonul de alarmă # #diez
Activitatea Aeroportului „Eugen Doga" din Chișinău a fost sistată pentru o oră după ce o persoană a apăsat butonul de alarmă. Reprezentanții aeroportului au menționat pentru #diez că persoana în cauză a fost deja identificată.
10:45
Tatiana Țîbuleac va participa la Târgul Internațional de Carte de la Cairo, din partea României # #diez
Tatiana Țîbuleac, scriitoare originară din Republica Moldova, va reprezenta România la Târgul Internațional de Carte de la Cairo. Târgul este cel mai important eveniment de profil din lumea arabă și din Africa și va avea loc între 22 ianuarie și 3 februarie 2026.
Acum 8 ore
09:45
O kîirma este, de fapt, un acordeon din aluat cu brânză și smântână. O definește plămădeala rulată și pusă în tavă în straturi, așa încât umplutura și crema să pătrundă cât mai bine între cute. Rezultatul ne pune față în față cu un exterior rumen și solid, dar un interior moale și cremos. Kîirmaua se mănâncă cu aceeași poftă și la Cișmichioi, și la Slobozia Mare.
Acum 24 ore
17:15
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 19-25 ianuarie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
16:15
În perioada 19-25 ianuarie, soarele se va ascunde după nori. Ne vom mai bucura de el doar luni și marți, după care vremea va fi mai mohorâtă. Partea bună, însă, este că va ninge iar. Conform prognozelor meteorologilor, ar fi posibil să ne bucurăm de fulgi joi și vineri.
Ieri
15:15
Ai o idee de proiect cultural, dar nu și bani pentru implementare? Câștigă până la 900.000 de lei din bugetul de stat # #diez
Ministerul Culturii a lansat concursul pentru finanțarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026. Acesta se organizează anual, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale".
15:15
Când examenul devine concert. Cum studenții de la Instrumente jazz, AMTAP, au susținut prima evaluare publică # #diez
Un examen care s-a asemănat mai mult cu un concert decât cu o evaluare academică a avut loc la Artcor. Studenții de la catedra Instrumente și Muzică Jazz a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) și-au demonstrat abilitățile live. Pentru 10 dintre tinerii care au urcat pe scenă experiența a fost marcată și de faptul că era prima lor probă.
13:15
Elevii din România pot participa la ora de religie doar dacă aleg acest lucru, potrivit noii metodologii publicate în Monitorul Oficial. Deși disciplina rămâne inclusă în trunchiul comun, participarea la oră se face exclusiv pe bază de cerere scrisă, depusă de părinți sau de elevii majori. Totodată, începând cu anul viitor, disciplina va putea fi aleasă la bacalaureat.
12:15
Societatea de Cruce Roșie Moldova, filiala Chișinău, este în căutare de voluntari. Cum poți deveni parte a echipei # #diez
Mișcarea Internațională de Cruce Roșie este bine cunoscută pentru misiunea fundamentală de a proteja viața și sănătatea oamenilor, indiferent de naționalitate, religie sau clase sociale. În Republica Moldova există 19 filiale ale mișcării, iar una dintre ele își are sediul în orașul Chișinău. Acum, aceasta este în căutare de voluntari.
11:15
Startup Moldova Summit 2026: vino la cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din țară # #diez
Cel mai așteptat eveniment dedicat start-upurilor din Moldova, Startup Moldova Summit 2026, revine și în acest an pentru a-i aduna împreună pe fondatorii de start-upuri, pe investitori și experți din industrie din întreaga lume. După succesul ediției anterioare, care a reunit peste 1.200 de participanți din 25 de țări, organizatorii summitului promit că evenimentul din 2026 va avea un impact și mai mare.
10:15
Eseul de la examenul din clasa a IX-a la istorie oferă 15 dintre acele 50 de puncte totale. Rezolvarea corectă a acestui subiect îți va influența direct nota finală. În acest articol am selectat subiectele eseurilor de examenul la istorie, care au apărut în testele din anii precedenți.
00:00
Cum a votat juriul și publicul la etapa națională a concursului Eurovision Song Contest 2026 # #diez
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2026. Piesa „Viva, Moldova!" a acumulat 229 de puncte din partea juriului și 13.084 puncte din partea publicului. În acest material vezi cum arată clasamentul final în urma voturilor obținute din partea juriului și ale publicului.
17 ianuarie 2026
23:00
(video) Satoshi ne va reprezenta țara la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” # #diez
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională a concursului muzical Eurovision Song Contest 2026. Sâmbătă, 16 mai, tânărul interpret va urca pe scena celei mai mari arene indoor din Austria.
19:00
În această seară, moldovenii vor alege artistul, artista sau trupa care ne va reprezenta țara la etapa internațională a concursului Eurovision Song Contest 2026. 16 interpreți și interprete urmează să concureze pentru un loc pe scena de la Viena, locul unde se va desfășura competiția în acest an. Finaliștii au fost desemnați marți, 16 decembrie, în cadrul audițiilor live.
18:00
Ești elev(ă) și ai un proiect original? Participă la un concurs de inovație tehnică și promovează-ți invenția # #diez
Elevii din Republica Moldova sunt încurajați să participe la Concursul Internațional de Inovație Tehnică și IT DaVinci din România. Scopul competiției este de a încuraja, de a promova și de a recunoaște valorile în domeniul de inovare tehnică și de a da un impuls antreprenorial bazat pe inovare.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Devino următorul câștigător al Premiului European Charlemagne pentru Tineret și primește 7.500 de euro pentru proiectul tău # #diez
Parlamentul European a dat start înregistrărilor pentru Premiul European Charlemagne. Dacă gestionezi sau lucrezi la un proiect destinat tinerilor, care promovează democrația, cetățenia activă și unește comunitățile, atunci nu ezita să aplici. Ai oportunitatea să câștigi până la 7.500 de euro pentru a-ți dezvolta în continuare inițiativa.
14:00
Dintre cele patru examene de bacalaureat pe care ar trebui să le susții, scrii doar la unul. Cum ți se pare ideea? La sesiunea din 2025, șapte elevi din clasele a XII-a au obținut trei sau patru note de 10 din oficiu și au fost scutiți de examene. În acest material am adunat toate opțiunile care îți permit să fii scutit(ă) de examene.
13:00
Ce tipuri de vaccinuri obligatorii sunt în Republica Moldova și care este calendarul de vaccinare pentru copii # #diez
În 2026 în Republica Moldova există mai multe tipuri de vaccinuri obligatorii. Acestea sunt stabilite prin Calendarul național de vaccinare, al cărui scop este prevenirea bolilor transmisibile. Așadar, mai jos vă spunem ce vaccinuri nu pot fi ignorate, când trebuie făcute și de ce.
11:45
Doctoranzii din Moldova sunt invitați să realizeze proiecte de cercetare în Polonia. Cum poți obține bursa Kirkland Research # #diez
Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să se înscrie la Programul de burse Kirkland Research 2026. Oportunitatea sprijină dezvoltarea individuală a tinerilor din Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală.
10:45
Pe parcursul ultimilor ani, presa din România, în special jurnalista de investigație Emilia Șercan, a relatat despre zeci de cazuri în care politicieni de rang înalt ar fi plagiat în lucrările lor de doctorat. De la premieri până la miniștri din diferite guverne, unii dintre ei și-au plagiat chiar mai mult de 50 % din lucrări. Cel mai recent caz, apărut în spațiul public săptămâna trecută, este al actualului ministru al justiției din România, Radu Marinescu. Cu toate acestea, în țara vecină plagiatul la doctorat a devenit ceva „normal", iar multe dintre cazuri au trecut fără o reacție fermă din partea autorităților.
09:45
Lucrezi în sectorul de tineret? Participă la o conferință internațională în Slovenia și contribuie cu perspective naționale # #diez
150 de lucrători din domeniul tineretului sunt invitați la cea de-a patra ediție a Academiei Europene pentru Munca în Domeniul Tineretului. Dacă lucrezi în sectorul tineretului din Republica Moldova și vrei să contribui la comunitatea internațională a tineretului cu idei, inițiative și practici naționale, atunci nu ezita să te alături. Conferința se va desfășura în perioada 5-8 mai în localitatea Kranjska Gora din Slovenia.
16 ianuarie 2026
18:45
Ucraina va primi 90 de miliarde de euro din partea UE: „Avem nevoie de asistență militară pentru a continua să rezistăm agresiunii ruse” # #diez
Ucraina urmează să primească un împrumut în valoare de 90 de miliarde de dolari din partea Uniunii Europene pentru asistență miliară și pentru susținerea bugetară a țării. Pe 14 ianuarie, Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri legislative care va asigura susținerea financiară a țării vecine în anii 2026 și 2027.
17:45
Mai puține evaluări sumative și note pe parcursul unui semestru? Elevii vor fi evaluați după noi reguli # #diez
Elevii vor putea susține mai puține evaluări sumative pe parcursul unui semestru. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat că profesorii vor avea mai multă autonomie în evaluare și notarea elevilor.
17:45
Perioada de susținere a tezelor se mărește, iar profesorii vor ave a la dispoziție mai multe zile pentru verificare lucrărilor # #diez
Liceenii vor avea posibilitatea să susțină tezele semestriale pe parcursul întregii luni finale a semestrului, nu doar în ultimele două săptămâni. Potrivit unor modificări la Regulamentul de evaluare și de notare a elevilor, schimbarea le va oferi elevilor mai mult timp pentru pregătire.
16:45
40 de tineri din Moldova pot merge într-un schimb cultural în Elveția. Școala de primăvară „Satul copiilor” a dat start înscrierilor # #diez
Consiliul Național al Tineretului din Moldova te invită la un schimb intercultural în Elveția. Organizația va selecta 40 de tineri din Republica Moldova care urmează să participe la Școala de primăvară „Satul copiilor". Activitățile se vor desfășura în orașul elvețian Trogen.
13:30
Toate manualele care ajung în școli din 2027 vor conține elemente din noile direcții educaționale # #diez
Până în 2027, în programa școlară din Republica Moldova se planifică introducerea unor noi direcții educaționale, care să corespundă cerințelor unei societăți moderne. De asemenea, începând cu anul 2027, elevii vor învăța din manuale noi. Acestea, la rândul lor, vor conține elemente din educație financiară, din educație pentru societate, din educație pentru sănătate sau din educație media, în funcție de specificul materiei. O precizare în acest sens a fostă făcută de către ministrul educației și cercetării, Dan Perciun.
11:30
„Am fost în junglă și am dormit într-o peșteră din Malaysia.” Experiența Laviniei Dănilă, tânăra care călătorește și face voluntariat în schimbul cazării # #diez
Imaginează-ți cum ar fi să-ți împachetezi strictul necesar într-un ghiozdan, să cumperi un bilet de avion doar dus și să mergi într-o călătorie pentru o perioadă nedeterminată. Acum un an, așa a decis să procedeze Lavinia Dănilă, o tânără originară din orașul Sibiu, România. Pentru ea dorința de a vedea întreaga lume a fost dintotdeauna un vis din copilărie, iar acum, la maturitate, călătorește și face voluntariat în țările pe care le vizitează. Lavinia practică voluntariatul în schimbul cazării, al alimentației, iar astfel reușește să călătorească cu un buget restrâns, dar cel mai important – să trăiască cei mai frumoși ani din viața ei. Tânăra ne-a povestit cum alege locurile în care să meargă, de ce experiențe a avut parte până acum, dar și cum se asigură că hostelurile sau casele în care se cazează nu prezintă riscuri și nu îi pun viața în pericol.
11:30
Pe 16 ianuarie, Energbank marchează 29 de ani de activ
11:30
De ce lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, i-a dăruit lui Trump Premiul Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025 # #diez
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, i-a oferit președintelui SUA, Donald Trump, Nobelul pentru Pace – premiu pe care aceasta l-a obținut în anul 2025. Machado a declarat pentru presa americană că dăruirea premiului este „o recunoaștere a angajamentului unic al lui Trump față de libertatea noastră [a Venezuelei]”. Сообщение De ce lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, i-a dăruit lui Trump Premiul Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025 появились сначала на #diez.
10:30
Lista personalităților și a instituțiilor din Republica Moldova care au fost distinse cu premii în domeniul culturii în anul 2025 # #diez
De Ziua Națională a Culturii, 28 de personalități și patru instituții din Republica Moldova au fost distinse cu premii nominale și speciale, precum și diplome de apreciere, pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvoltarea culturii naționale. Сообщение Lista personalităților și a instituțiilor din Republica Moldova care au fost distinse cu premii în domeniul culturii în anul 2025 появились сначала на #diez.
15 ianuarie 2026
17:00
Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Accesul este gratuit pentru studenți # #diez
Vino să afli cum au fost create personaje legendare precum Gollum din „Stăpânul Inelelor” sau creaturile albastre din „Avatar”! Ți-ar veni să crezi că așa ceva se poate face și în Moldova? Da! Pe 23 ianuarie, la ora 17:00, Mediacor va găzdui o nouă ediție a evenimentului Fix it in Post Experience, un masterclass dedicat viitorului producției video, animației 3D și jocurilor video. Сообщение Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Accesul este gratuit pentru studenți появились сначала на #diez.
17:00
În contextul cazurilor de răspândire a pestei porcine africane, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu mai multe recomandări de securitate atât pentru cetățenii care dețin porci, cât și pentru pentru toți crescătorii de animale. Сообщение ANSA anunță un set de reguli de securitate referitor la pesta porcină africană появились сначала на #diez.
17:00
Cu ce precizări vine USMF după finalizarea anchetei privind posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români # #diez
În noiembrie 2025, mai mulți medici din România au fost acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare. Potrivit autorităților române, actele ar fi fost obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). Atât partea română, cât și cea moldovenească au inițiat anchete, iar după două luni USMF a venit cu câteva precizări. Сообщение Cu ce precizări vine USMF după finalizarea anchetei privind posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români появились сначала на #diez.
16:00
Elevii din România vor susține examenul de bacalaureat la limba și literatura română pe 29 iunie. Indiferent de profil, aceștia au un șir de opere literare pe care trebuie să le studieze. #diez a analizat programa școlară pentru anul de studii 2025/2026, iar în continuare vă spunem care sunt textele obligatorii pentru liceenii din țara vecină. Сообщение Ce opere obligatorii studiază elevii din România pentru examenul de bacalaureat появились сначала на #diez.
16:00
Concursul Național al Tinerilor Pianiști „Lia Oxinoit” se află la ediția a III-a și este un eveniment cultural-educațional, care a avut loc în luna ianuarie la Liceul Republican de Muzică „C. Porumbescu”, mun. Chișinău. În perioada 4-5 ianuarie 2026 s-au desfășurat audițiile, la care au participat 92 de copii și tineri pianiști din toată țara înscriși la concurs. Lista laureaților o puteți vedea mai jos. Сообщение Lista câștigătorilor Concursului Național al Tinerilor Pianiști „Lia Oxinoit” появились сначала на #diez.
15:00
Un local situat într-o zonă istorică a capitalei ar fi fost construit ilegal. CNA a desfășurat percheziții la mai multe persoane # #diez
În această dimineață, ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei. Mai exact, pe strada pietonală Eugen Doga. În acest context, Ministerul Culturii a anunțat că a inițiat o anchetă de serviciu ca să examineze circumstanțele cauzei. Сообщение Un local situat într-o zonă istorică a capitalei ar fi fost construit ilegal. CNA a desfășurat percheziții la mai multe persoane появились сначала на #diez.
14:00
Începând cu anul 2027 și până în 2029, în școlile din Republica Moldova vor ajunge manualele noi adaptate după noul curriculum școlar. Despre aceasta a anunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Сообщение Manuale școlare noi pentru elevi: cum ar putea arăta și când vor ajunge în școli появились сначала на #diez.
13:00
Influență, branding și leadership digital. Tinerii interesați de dezvoltare personală sunt invitați la conferința „Power of Mind” # #diez
AIESEC în Chișinău organizează conferința „Power of Mind”, un eveniment dedicat leadershipului digital, brandingului personal și muncii remote în era tehnologiei. Conferința va avea loc pe 17 ianuarie și se adresează tinerilor cu vârsta între 17 și 30 de ani, interesați de dezvoltare personală, carieră și impact în mediul digital. Сообщение Influență, branding și leadership digital. Tinerii interesați de dezvoltare personală sunt invitați la conferința „Power of Mind” появились сначала на #diez.
12:00
Conducerea universităților din România este aleasă din interiorul instituțiilor, în baza unui cadru legal național și a unor reguli interne stabilite de fiecare universitate. Statul nu se implică în alegerile universităților, însă stabilește o serie de criterii obligatorii. Regulile generale sunt prevăzute în Legea învățământului superior, iar procedurile sunt detaliate în Carta universitară, document adoptat de fiecare instituție în parte. Сообщение Rectori, decani și senat: cum se alege conducerea universităților din România появились сначала на #diez.
12:00
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și Joom vor fi supuse TVA-ului de 20 % și unei taxe fixe de 20 de lei. Decizia a fost anunțată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Taxele ar urma să intre în vigoare cel târziu până pe 1 iulie 2026. Сообщение Coletele sub 150 de euro ar urma să fie supuse TVA-ului și unei taxe fixe de 20 de lei появились сначала на #diez.
11:00
Covoare Ungheni, în paginile istoriei de design internațional. Platforma Alcova apreciază tradițiile moldovenești la Heimtextil # #diez
În aceste zile, Frankfurt – orașul din Germania în care are loc expoziția Heimtextil 2026 – a devenit punctul principal de atracție pentru designerii din întreaga lume, iar brandul Covoare Ungheni (Moldabela) demonstrează un nivel care primește recunoașterea elitei mondiale. Сообщение Covoare Ungheni, în paginile istoriei de design internațional. Platforma Alcova apreciază tradițiile moldovenești la Heimtextil появились сначала на #diez.
11:00
De ce Eminescu e Luceafărul poeziei românești și cum s-a întâmplat că proza lui a rămas în umbră # #diez
„Somnoroase păsărele”, „Pe lângă plopii fără soț” sau „Ce te legeni?...” sunt doar câteva dintre poeziile lui Mihai Eminescu de care ai auzit la școală. Cu toate acestea, Eminescu este considerat Luceafărul poeziei românești datorită poemului de dragoste cu același nume, scris în 98 de strofe. Totuși, pe lângă textele lirice bine-cunoscute, Eminescu este și autorul mai multor basme și nuvele. Сообщение De ce Eminescu e Luceafărul poeziei românești și cum s-a întâmplat că proza lui a rămas în umbră появились сначала на #diez.
10:00
SUA suspendă eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv din Moldova. Ce înseamnă asta # #diez
Departamentul de Stat al Statelor Unite (SUA) a decis să suspende eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv și pentru cei din Republica Moldova. Decizia va intra în vigoare pe 21 ianuarie 2026 și va fi aplicată pe termen nedefinit. Scopul oficial declarat acestei decizii este combaterea imigrației persoanelor care ar putea deveni o povară publică pentru SUA. Ce înseamnă, de fapt, această decizie pentru cetățenii moldoveni, explicăm mai jos. Сообщение SUA suspendă eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv din Moldova. Ce înseamnă asta появились сначала на #diez.
14 ianuarie 2026
18:45
Cât timp SUA promite să atace Iranul, numărul protestatarilor uciși și executați crește constant # #diez
Numărul persoanelor ucise în Iran a atins ordinul miilor. Human Rights Activists News Agency (HRANA) vorbește despre 2.400 de morți în rândul protestatarilor. Alte surse indică însă cifre mult mai mari, vorbind despre cel puțin 12.000 și posibil chiar până la 20.000 de victime. Verificarea acestor informații este dificilă din cauza blocajului informațional impus de autorități. Totodată, peste 18.000 de persoane ar fi fost arestate de forțele de securitate. Сообщение Cât timp SUA promite să atace Iranul, numărul protestatarilor uciși și executați crește constant появились сначала на #diez.
17:45
(video) „Ia mai mânați, măi!” Am mers cu uratul în ajun de Sfântul Vasile în Dănceni, Ialoveni și vă arătăm cum a fost # #diez
În ajun de Sfântul Vasile, membrii Ansamblului Etnofolcloric „Alină-te, Dor” din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni, au pornit cu uratul. Noi, pentru că tare ne plac tradițiile neamului nostru, i-am însoțit, iar acum vă invităm și pe voi să descoperiți atmosfera de sărbătoare pe care am prins-o. Сообщение (video) „Ia mai mânați, măi!” Am mers cu uratul în ajun de Sfântul Vasile în Dănceni, Ialoveni și vă arătăm cum a fost появились сначала на #diez.
16:45
Construcția unui nou penitenciar în Chișinău, care îl va înlocui pe numărul 13, este planificată până în anii 2028 sau 2029. Acesta, spune ministrul justiției, Vladislav Cojuhari, este un „obiectiv strategic” și va fi realizat în conformitate cu standardele europene, a declarat oficialul în cadrul unui interviu oferit pentru Moldpres. Сообщение Chișinăul ar putea să aibă un penitenciar nou. Când este planificată darea în exploatare появились сначала на #diez.
