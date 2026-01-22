Avarie la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Pană masivă de curent în regiunea transnistreană
Radio Chisinau, 22 ianuarie 2026 18:55
Pană de curent în regiunea transnistreană. Aceasta a fost provocată de o defecțiune la un bloc energetic al centralei de la Cuciurgan. Fără electricitate au rămas localități din nordul regiunii, precum și câteva sectoare din orașele mari, transmite corespondentul IPN în regiunea transnistreană. Așa-numitul executiv de la Tiraspol a anunțat că situația de avarie a fost remediată și că livrarea de energie treptat este reluată.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
19:10
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat evaluarea judecătorului Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul. Potrivit concluziilor raportului de evaluare întocmit de Comisie și transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Mihail Bușuleac nu a promovat evaluarea externă a integrității.
Acum 30 minute
18:55
Acum o oră
18:30
Nicu Belitei va prelua conducerea Agenției de Mediu, iar Nicolae Munteanu - funcția de Director General al Agenției „Moldsilva”. Deciziile au fost aprobate astăzi de Guvern.
Acum 2 ore
18:10
Republica Moldova va avea noi ambasadori în patru state-cheie. Guvernul a aprobat numirile # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat un nou pachet de numiri diplomatice, reconfirmând angajamentul Republicii Moldova pentru o politică externă activă, coerentă și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice.
17:50
Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri. Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune președintele ucrainean # Radio Chisinau
O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc în Emiratele Arabe Unite începând de vineri, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un semn al intensificării negocierilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN.
17:45
17:30
Drona depistată joi dimineața în localitatea Crocmaz, Ștefan Vodă, a fost dezamorsată. Autoritățile precizează aparatul de zbor era de tip Shahed „Geran-2” și transporta aproximativ 50 de kilograme de explozibil.
Acum 4 ore
17:10
Maia Sandu: Trupele ruse rămân principalul obstacol în reintegrarea regiunii transnistrene # Radio Chisinau
Prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova rămâne principalul obstacol în procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, afirmă președinta Maia Sandu. Șefa statului a subliniat necesitatea unei soluționări pașnice a conflictului, transmite IPN.
16:55
Mihai Popșoi s-a întâlnit cu reprezentanta UNHCR în Republica Moldova. Gestionarea situației refugiaților ucraineni, în discuții # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Reprezentanta ad interim a Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Katja Saha.
16:35
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 22 ianuarie 2026.
16:15
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:00
Ministrul Gheorghe Hajder propune noi șefi la Moldsilva și Agenția de Mediu: „2026 va fi anul reformelor” # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi că va propune candidatura lui Nicolae Munteanu pentru funcția de director al Agenției Moldsilva și cea a lui Nicu Belitei la șefia Agenției de Mediu, transmite MOLDPRES.
15:45
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău au fost realizate cu succes (FOTO) # Radio Chisinau
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi, acestea desfășurându-se cu succes, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Linia, supranumită și „Linia independenței energetice”, a fost finalizată în luna decembrie, urmând ca stațiile electrice Chișinău și Vulcănești să fie finalizate în perioada următoare.
15:35
La începutul lunii ianuarie, funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion.
Acum 6 ore
15:10
Maia Sandu, despre prioritățile politicii externe în 2026: R. Moldova va rămâne ancorată în parteneriatele cu UE și România și va sprijini Ucraina # Radio Chisinau
Menținerea păcii și libertății reprezintă priorități fundamentale pentru securitatea și dezvoltarea R. Moldova, a declarat astăzi președinta Maia Sadu. Într-o conferință de presă, în care a prezentat prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026, șefa statului a reiterat că procesul de aderare la Uniunea Europeană rămâne o prioritate majoră și reprezintă „cea mai realistă strategie de dezvoltare” pentru R. Moldova, subliniind că fereastra de oportunitate pentru avansarea acestui obiectiv trebuie valorificată rapid. În domeniul politicii externe, Maia Sandu a afirmat că R. Moldova va continua să se ancoreze în parteneriate solide, cu Uniunea Europeană și România ca piloni strategici, și va menține sprijinul pentru Ucraina, transmite Radio Chișinău.
14:50
Avertisment pentru participanții la trafic: ninsori și drumuri alunecoase în următoarele zile # Radio Chisinau
Poliția anunță că, potrivit avertizărilor meteorologice, în următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale.
14:30
FOTO | Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo # Radio Chisinau
Armata Națională a Republicii Moldova a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Ceremonia oficială a avut loc în prezența conducerii Ministerului Apărării și a Armatei Naționale, ambasadorilor și atașaților militari, reprezentanților Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și a rudelor militarilor detașați.
14:15
Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump. Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american # Radio Chisinau
Întâlnirea din Elveția dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump este programată la ora 14.00, ora Moldovei, relatează Reuters.
14:00
Igor Grosu: „Primarii vor juca un rol crucial în valorificarea fondurilor UE pentru proiecte locale” # Radio Chisinau
În următorii ani, primarii vor avea un rol esențial pentru ca R. Moldova să valorifice fondurile Uniunii Europene pentru cât mai multe proiecte locale. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei întâlniri cu administrația publică locală din Anenii Noi.
13:40
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan, din cadrul Procuraturii Anticorupție, și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe.
13:30
Drona găsită în Crocmaz este activă și conține un dispozitiv exploziv. Autoritățile au decis evacuarea localității # Radio Chisinau
Oamenii din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, au fost evacuați de urgență după ce autoritățile au confirmat că drona depistată în această dimineață este activă și conține un dispozitiv exploziv.
13:25
Liberalizarea pieței de gaze naturale: din 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă # Radio Chisinau
Piața gazelor naturale din Republica Moldova continuă procesul de liberalizare. Astfel, din 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă a gazelor naturale, având posibilitatea să încheie contracte de furnizare la preț negociat sau să procure gaze prin platforma de tranzacționare BRM EST Moldova.
Acum 8 ore
12:55
Președinta Maia Sandu va efectua, în acest sfârșit de săptămână, o vizită în Polonia. Anunțul a fost făcut astăzi de șefa statului, în cadrul unei conferințe de presă.
12:45
Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană va prioritiza legislația UE, fondurile europene și integrarea în spațiul energetic și de plăți # Radio Chisinau
Comisia pentru Integrare Europeană din Parlament va avea, în următorii patru ani, ca priorități definitivarea legislației cu sigla UE, monitorizarea implementării normelor europene, creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene și integrarea Republicii Moldova în spații europene precum cel energetic, de plăți și de roaming.
12:35
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 23 ianuarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 23 ianuarie.
12:20
Maia Sandu: „Integrarea europeană este ancora noastră de siguranță în fața unui viitor incert” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a trasat prioritățile pentru anul 2026, subliniind necesitatea continuării reformelor pentru avansarea pe calea integrării europene. Șefa statului a menționat că integrarea europeană reprezintă o ancoră de siguranță pentru Republica Moldova într-un context regional incert.
12:05
Lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași avansează. Au fost investiți 45 de milioane de euro # Radio Chisinau
Lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași avansează, urmând ca 35.000 de oameni din orașele Strășeni și Călărași să beneficieze direct, în prima etapă, de această infrastructură nouă. Progresele obținute în implementarea proiectului au fost analizate în cadrul unei ședințe prezidate de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării regionale.
11:50
Avertismentul Poliției din Cahul: escrocii telefonici au provocat pagube de sute de mii de lei # Radio Chisinau
Poliția din raionul Cahul avertizează cetățenii asupra intensificării escrocheriilor telefonice. Într-o singură zi, oamenii legii au înregistrat cinci cazuri în care persoane necunoscute au indus în eroare victimele, provocând un prejudiciu total de 765.800 de lei.
11:40
Portalul EVO a fost lansat în R. Moldova: servicii publice online pentru cetățeni și antreprenori # Radio Chisinau
Portalul guvernamental integrat EVO, care reunește într-un singur loc toate serviciile, platformele și instrumentele digitale guvernamentale, a fost lansat astăzi la Chișinău. Astfel, http://evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciile publice și interacțiunea digitală cu instituțiile statului, destinat cetățenilor, antreprenorilor și diasporei.
11:35
11:20
Franța va continua să sprijine R. Moldova în parcursul european. Ce noi perspective de colaborare au fost discutate # Radio Chisinau
Sprijinul ferm pentru parcursul european al țării noastre și realizarea reformelor care vor aduce beneficii directe cetățenilor a fost confirmat de Ministrul delegat pentru Comerț Exterior și Atragerea de Investiții al Franței, Nicolas Forissier, la întrevederea cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Acum 12 ore
11:10
LIVE | Conferință de presă susținută de Maia Sandu. Președinta va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor # Radio Chisinau
Maia Sandu susține o conferință de presă, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor.
10:55
„Încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”. Reacția MAE, după ce o dronă a fost găsită în grǎdina unei case din Crocmaz # Radio Chisinau
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, transmite un comunicat al Ministerului de Externe.
10:35
FOTO | Percheziții de amploare în România, într-un dosar care vizează obținerea ilegală de documente de identitate de către cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a României a efectuat 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, într-un dosar privind obținerea frauduloasă de documente de identitate românești pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Acțiunea a avut loc joi, 22 ianuarie, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță Poliția de Frontieră Română.
10:25
O dronă de mari dimensiuni a fost găsită în grǎdina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă # Radio Chisinau
Astăzi dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m.
10:05
Sute de freelanceri au fost înregistrați în mai puțin de o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Radio Chisinau
Un număr de 500 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Aceștia și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice (ASP) sau în aplicația EVO. Cifra a fost atinsă în mai puțin de o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, valabil din 1 ianuarie 2026.
09:55
Livrările de produse alimentare către localitățile Cocieri, Molovata Nouă și Corjova din raionul Dubăsari, afectate de sistarea activității feribotului, au fost reluate. Agenților economici li s-a permis traversarea pe trasee alternative, inclusiv prin punctele aflate sub controlul regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată pentru IPN de către vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
09:40
Un presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, iar pe numele acestuia a fost inițiat un dosar penal de presă, scrie RIA, agenția de presă controlată de Kremlin, joi, 22 ianuarie. Potrivit sursei citate, persoana vizată ar fi făcut declarații de recunoaștere.
09:25
Republica Moldova va prelua experiența Poloniei în implementarea proiectelor finanțate din fondurile de preaderare # Radio Chisinau
Republica Moldova își propune să învețe din experiența Poloniei în implementarea proiectelor finanțate din fondurile de preaderare. Despre aceasta a discutat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Andrzej Domanski, ministru al Finanțelor și Economiei al Republicii Polone, care au avut o întrevedere în marja Forumului Economic de la Davos.
09:05
Președintele Nicușor Dan participă joi, 22 ianaurie , la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
08:50
Secretarul de stat al MAE a avut o întrevedere cu ambasadorul R. Azerbaidjan în R. Moldova. Care au fost subiectele discuției # Radio Chisinau
Secretarul de stat al MAE, Sergiu Mihov, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Vagif oglu Bakhshaliyev.
08:35
Pe 22 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab, iar pe carosabil se va semnala ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația. Pe parcursul zilei, izolat, sunt prognozate precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor urca până la +3 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî semnificativ, ajungând până la -15 grade.
08:25
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro și dolarul american.
08:05
Centrul de conferințe al Forumului Mondial de la Davos a fost evacuat de urgență, la câteva ore după discursul lui Trump # Radio Chisinau
Centrul de conferințe al Forumului Mondial de la Davos a fost evacuat de urgență, miercuri seară, după izbucnirea unui incendiu în apropierea unui hotel, la câteva ore după discursul susținut de Donald Trump, pompierii reușind ulterior să lichideze focul fără a fi raportate incidente majore, potrivit Mirror.
Acum 24 ore
21:40
Cine sunt sportivii care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # Radio Chisinau
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova.
21:35
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Șamalia din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
20:45
20:25
Cristian-Leon Țurcanu a avut o întâlnire la sediul Ambasadei cu o delegație a Uniunii Naționale a Patronatului Român # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu a avut o întâlnire la sediul Ambasadei cu o delegație a Uniunii Naționale a Patronatului Român, prilejuită de lansarea filialei organizației în Republica Moldova.
20:05
Groenlanda nu trebuie utilizată ca instrument de divizare a UE, avertizează Parlamentul European într-o nouă rezoluție # Radio Chisinau
Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul a denunțat utilizarea amenințărilor comerciale unilaterale și a intimidării economice împotriva Danemarcei și a altor state membre ale UE ca formă de coerciție.
19:45
Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a efectuat o vizită de lucru la București. Care a fost scopul # Radio Chisinau
În perioada 19–20 ianuarie, Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru la București, dedicată consolidării cooperării regionale în domeniul muncii și protecției sociale, precum și promovării reformelor structurale din Republica Moldova.
