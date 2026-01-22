LIVE | Conferință de presă susținută de Maia Sandu. Președinta va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor

13:00

Uniunea Europeană vrea să simplifice mediul de afaceri prin introducerea „EU Inc.”, o structură de companie europeană care va permite înființarea firmelor în 48 de ore, complet online, și funcționarea lor după aceleași reguli în toate statele membre, pentru ca acestea să se poată finanța și extinde mai ușor pe piața unică, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.