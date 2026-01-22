Republica Moldova va prelua experiența Poloniei în implementarea proiectelor finanțate din fondurile de preaderare
Radio Chisinau, 22 ianuarie 2026 09:25
Republica Moldova își propune să învețe din experiența Poloniei în implementarea proiectelor finanțate din fondurile de preaderare. Despre aceasta a discutat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Andrzej Domanski, ministru al Finanțelor și Economiei al Republicii Polone, care au avut o întrevedere în marja Forumului Economic de la Davos.
Acum 10 minute
09:40
Un presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, iar pe numele acestuia a fost inițiat un dosar penal de presă, scrie RIA, agenția de presă controlată de Kremlin, joi, 22 ianuarie. Potrivit sursei citate, persoana vizată ar fi făcut declarații de recunoaștere.
Acum 30 minute
09:25
Acum o oră
09:05
Președintele Nicușor Dan participă joi, 22 ianaurie , la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
08:50
Secretarul de stat al MAE a avut o întrevedere cu ambasadorul R. Azerbaidjan în R. Moldova. Care au fost subiectele discuției # Radio Chisinau
Secretarul de stat al MAE, Sergiu Mihov, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Vagif oglu Bakhshaliyev.
Acum 2 ore
08:35
Pe 22 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab, iar pe carosabil se va semnala ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația. Pe parcursul zilei, izolat, sunt prognozate precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor urca până la +3 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî semnificativ, ajungând până la -15 grade.
08:25
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro și dolarul american.
08:05
Centrul de conferințe al Forumului Mondial de la Davos a fost evacuat de urgență, la câteva ore după discursul lui Trump # Radio Chisinau
Centrul de conferințe al Forumului Mondial de la Davos a fost evacuat de urgență, miercuri seară, după izbucnirea unui incendiu în apropierea unui hotel, la câteva ore după discursul susținut de Donald Trump, pompierii reușind ulterior să lichideze focul fără a fi raportate incidente majore, potrivit Mirror.
Acum 12 ore
21:40
Cine sunt sportivii care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # Radio Chisinau
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova.
21:35
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Șamalia din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Acum 24 ore
20:45
Oficiul Medicilor de Familie Șamalia din raionul Cantemir, modernizat cu sprijinul CNAM # Radio Chisinau
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Șamalia din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
20:25
Cristian-Leon Țurcanu a avut o întâlnire la sediul Ambasadei cu o delegație a Uniunii Naționale a Patronatului Român # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu a avut o întâlnire la sediul Ambasadei cu o delegație a Uniunii Naționale a Patronatului Român, prilejuită de lansarea filialei organizației în Republica Moldova.
20:05
Groenlanda nu trebuie utilizată ca instrument de divizare a UE, avertizează Parlamentul European într-o nouă rezoluție # Radio Chisinau
Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul a denunțat utilizarea amenințărilor comerciale unilaterale și a intimidării economice împotriva Danemarcei și a altor state membre ale UE ca formă de coerciție.
19:45
Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a efectuat o vizită de lucru la București. Care a fost scopul # Radio Chisinau
În perioada 19–20 ianuarie, Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru la București, dedicată consolidării cooperării regionale în domeniul muncii și protecției sociale, precum și promovării reformelor structurale din Republica Moldova.
19:25
Sistemul național de azil urmează să treacă printr-un proces de modernizare în cadrul unui proiect inițiat de Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Agenția Europeană pentru Azil (EUAA), în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Autoritățile menționează printre măsuri reorganizarea Inspectoratului General pentru Migrație, dar și descentralizarea serviciilor de azil la nivel teritorial și extinderea accesului la aceste servicii.
19:05
Consiliul Superior al Procurorilor propune eliberarea din funcție a procuroarei Lilia Ureche, din cadrul Procuraturii Hâncești, cercetată pentru corupție activă. Decizia a fost luată în ședința de miercuri și înaintată procurorului general interimar, care urmează să semneze ordinul de demisie.
18:45
Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc în ședință joi, 22 ianuarie. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 proiecte.
18:25
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară către școli privind activitățile de comemorare a victimelor Holocaustului # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:45
Parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova: discuții între MIDR și UNPR # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) pun bazele unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova.
17:35
Parlamentul European extinde drepturile pasagerilor aerieni. Bagaje de mână gratuite și despăgubiri mai mari pentru întârzieri. Ce urmează # Radio Chisinau
Parlamentul European nu renunță la despăgubirile pentru întârzieri de trei ore și insistă pentru bagaje de cabină gratuite și mai multe drepturi pentru călătorii vulnerabili, votând pentru un pachet de propuneri legislative în acest sens, urmând să poarte noi negocieri cu Consiliul, potrivit comunicatului oficial.
17:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că a aprobat în unanimitate, în cadrul ședinței sale, Planul de acțiuni pentru anul 2026 – un document strategic care stabilește prioritățile de activitate ale Consiliului și ale sistemului judecătoresc pentru anul viitor.
17:00
UE anunță un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul curent. Opt milioane de euro sunt destinate Republicii Moldova # Radio Chisinau
Comisia Europeană a anunțat astăzi că va aloca un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt destinate pentru Republica Moldova.
16:45
Ministrul Finanțelor a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Belgiei în R. Moldova. Care au fost subiectele abordate # Radio Chisinau
Astăzii, 21 ianuarie, Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Belgiei în Republica Moldova, Evert Maréchal. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte de interes comun, precum și aspecte ce vizează consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
16:30
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori.
16:20
16:10
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern.
16:00
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat miercuri o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE, pentru a evalua conformitatea conținutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie.
15:40
În ultimele 24 de ore, mai mulți șoferi care conduceau vehicule, aflându-se în stare de ebrietate avansată, au fost înlăturați de la volan.
15:30
15:25
Istoria unei interprete americane de blues și rock, care a reușit într-o viață de doar 27 de ani să se afirme ca una dintre cele mai bune vocaliste ale epocii.
15:25
15:10
Forumul Economic Mondial de la Davos | Alexandru Munteanu: Republica Moldova este un exemplu care arată că solidaritatea europeană poate deveni scut în fața interferențelor externe # Radio Chisinau
„Forumul Economic Mondial de la Davos din acest an depășește dimensiunea economică a discuțiilor, este despre cum reușim să creștem dialogul și cooperarea, despre cât de important este să găsim soluții în comun pentru a construi împreună stabilitate și prosperitate”, a transmis premierul Alexandru Munteanu, într-o postare pe Facebook.
14:50
Oana Țoiu: Unirea Republicii Moldova cu România nu este o decizie a guvernelor, ci este o decizie a cetățenilor # Radio Chisinau
Prim-ministrul R. Moldova Alexandru Munteanu consideră că prăbușirea economiei ruse este inevitabilă. Șeful Guvernului a făcut această declarației la Forul Economic Mondial de la Davos, în cadrul unui panel de discuției întitulat „Poate Rusia să-și mențină economia în timp de război?”, transmite Radio Chișinău.
14:25
Uniunea Națională a Patronatului Român a lansat o filială în Republica Moldova: „Creăm punți de legătură între mediul de afaceri” # Radio Chisinau
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a lansat o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău. Noua entitate își propune să devină o punte de legătură între mediul de afaceri din România și cel din Republica Moldova, în special în contextul avansării procesului de integrare europeană al țării noastre, informează MOLDPRES.
14:05
Experți, despre reforma administrației publice locale: Este absolut necesară, dar implementarea ei grăbită ar putea genera probleme sociale și politice majore # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova, care prevede reducerea numărului de raioane și lichidarea a sute de primării, este absolut necesară, dar implementarea ei grăbită ar putea genera probleme sociale și politice majore, avertizează experții. Ei spun că fără o viziune clară și consultări publice reale, reforma ar putea genera instabilitate socială și ar putea afecta negativ parcursul european al țării, transmite Radio Chișinău.
13:50
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari.
13:35
Alegerile din UTA Găgăuzia – în impas. CSJ suspendă activitatea Comisiei electorale de la Comrat # Radio Chisinau
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a suspendat executarea hotărârilor Adunării Populare a Găgăuziei privind desemnarea și completarea componenței Comisiei Electorale Centrale a UTA Găgăuzia. În urma acestei decizii, alegerile pentru Adunarea Populară, programate pentru 22 martie, riscă să nu mai aibă loc, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.
13:15
Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Radio Chisinau
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Cererea de retragere a fost transmisă Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliului Superior al Magistraturii, iar Comisia a luat act de această decizie.
13:00
Von der Leyen a anunțat inițiativa „EU Inc.”, o structură de companie europeană care ar permite înființarea firmelor în 48 de ore # Radio Chisinau
Uniunea Europeană vrea să simplifice mediul de afaceri prin introducerea „EU Inc.”, o structură de companie europeană care va permite înființarea firmelor în 48 de ore, complet online, și funcționarea lor după aceleași reguli în toate statele membre, pentru ca acestea să se poată finanța și extinde mai ușor pe piața unică, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.
12:40
Cererea de credite a crescut cu peste 12% într-o lună, la volumul de circa 7,8 miliarde de lei # Radio Chisinau
Numărul creditelor bancare acordate în decembrie 2025 a crescut cu 12,3% din luna noiembrie și a ajuns la valoarea totală de 7,78 de miliarde de lei, transmite IPN.
12:30
Carburanții auto își continuă scumpirea. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 22 ianuarie.
12:10
Garanții sociale pentru cetățenii R. Moldova din Canada. CNAS a demarat prima rundă de negocieri # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de garanții sociale. Prima rundă de negocieri asupra proiectului Acordului de securitate socială dintre Republica Moldova și Guvernul Quebecului, Canada, are loc în perioada 20–23 ianuarie 2026, la Quebec.
11:45
Italia intenționează să schimbe actele de identitate italiene ale cetățenilor R. Moldova născuți înainte de 1991. Anunțul Ambasadei R. Moldova la Roma # Radio Chisinau
Ambasada R. Moldova la Roma vine cu precizări referitoare la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul Italiei, privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși sunt născuți în Republica Moldova.
11:30
Bugetul Procuraturii pentru anul curent depășește 519 milioane de lei, cu 15 milioane de lei mai mult decât în 2025. Proiectul, aprobat miercuri de către Consiliul Superior al Procurorilor, prevede că majoritatea fondurilor va fi alocată pentru salarizarea angajaților din sistem, transmite IPN.
11:10
Autoritățile verifică calitatea motorinei la mai multe stații de alimentare după reclamații ale consumatorilor # Radio Chisinau
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a anunțat că, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost înregistrate plângeri privind posibile neconformități ale calității motorinei la anumite stații de alimentare.
10:55
Subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică de la Chișinău, relevă datele analizate de Profit.ro.
10:40
Procuror anticorupție din Cahul, condamnat la închisoare pentru abuz de putere și amestec în înfăptuirea justiției # Radio Chisinau
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat în lipsă la cinci ani de închisoare pentru tragere la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, săvârșite în două episoade. Anterior, acesta a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul.
10:20
„Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor”. Reacția României la invitația de a face parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, într-un comunicat de presă, că salută inițiativa lui Donald Trump privind promovarea păcii și că în prezent analizează implicațiile Cartei acestui consiliu pentru a stabili compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente ale statului român.
10:05
Fiscul a încasat, săptămâna trecută, la bugetul public național circa 1,2 miliarde de lei # Radio Chisinau
Săptămâna precedentă încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 1,2 miliarde lei.
09:55
„Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice”. Întrevedere la Davos a premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanți ai delegației române la Forumul Economic Mondial # Radio Chisinau
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, transmite un comunicat al Guvernului Republicii Moldova.
