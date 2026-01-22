Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump. Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american
Radio Chisinau, 22 ianuarie 2026 14:15
Întâlnirea din Elveția dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump este programată la ora 14.00, ora Moldovei, relatează Reuters.
Acum 5 minute
14:30
FOTO | Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo # Radio Chisinau
Armata Națională a Republicii Moldova a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Ceremonia oficială a avut loc în prezența conducerii Ministerului Apărării și a Armatei Naționale, ambasadorilor și atașaților militari, reprezentanților Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și a rudelor militarilor detașați.
Acum 15 minute
14:15
Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump. Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american # Radio Chisinau
Acum 30 minute
14:00
Igor Grosu: „Primarii vor juca un rol crucial în valorificarea fondurilor UE pentru proiecte locale” # Radio Chisinau
În următorii ani, primarii vor avea un rol esențial pentru ca R. Moldova să valorifice fondurile Uniunii Europene pentru cât mai multe proiecte locale. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei întâlniri cu administrația publică locală din Anenii Noi.
Acum o oră
13:40
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan, din cadrul Procuraturii Anticorupție, și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe.
Acum 2 ore
13:30
Drona găsită în Crocmaz este activă și conține un dispozitiv exploziv. Autoritățile au decis evacuarea localității # Radio Chisinau
Oamenii din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, au fost evacuați de urgență după ce autoritățile au confirmat că drona depistată în această dimineață este activă și conține un dispozitiv exploziv.
13:25
Liberalizarea pieței de gaze naturale: din 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă # Radio Chisinau
Piața gazelor naturale din Republica Moldova continuă procesul de liberalizare. Astfel, din 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor activa pe piața liberă a gazelor naturale, având posibilitatea să încheie contracte de furnizare la preț negociat sau să procure gaze prin platforma de tranzacționare BRM EST Moldova.
12:55
Președinta Maia Sandu va efectua, în acest sfârșit de săptămână, o vizită în Polonia. Anunțul a fost făcut astăzi de șefa statului, în cadrul unei conferințe de presă.
12:45
Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană va prioritiza legislația UE, fondurile europene și integrarea în spațiul energetic și de plăți # Radio Chisinau
Comisia pentru Integrare Europeană din Parlament va avea, în următorii patru ani, ca priorități definitivarea legislației cu sigla UE, monitorizarea implementării normelor europene, creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene și integrarea Republicii Moldova în spații europene precum cel energetic, de plăți și de roaming.
12:35
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 23 ianuarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 23 ianuarie.
Acum 4 ore
12:20
Maia Sandu: „Integrarea europeană este ancora noastră de siguranță în fața unui viitor incert” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a trasat prioritățile pentru anul 2026, subliniind necesitatea continuării reformelor pentru avansarea pe calea integrării europene. Șefa statului a menționat că integrarea europeană reprezintă o ancoră de siguranță pentru Republica Moldova într-un context regional incert.
12:05
Lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași avansează. Au fost investiți 45 de milioane de euro # Radio Chisinau
Lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași avansează, urmând ca 35.000 de oameni din orașele Strășeni și Călărași să beneficieze direct, în prima etapă, de această infrastructură nouă. Progresele obținute în implementarea proiectului au fost analizate în cadrul unei ședințe prezidate de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării regionale.
11:50
Avertismentul Poliției din Cahul: escrocii telefonici au provocat pagube de sute de mii de lei # Radio Chisinau
Poliția din raionul Cahul avertizează cetățenii asupra intensificării escrocheriilor telefonice. Într-o singură zi, oamenii legii au înregistrat cinci cazuri în care persoane necunoscute au indus în eroare victimele, provocând un prejudiciu total de 765.800 de lei.
11:40
Portalul EVO a fost lansat în R. Moldova: servicii publice online pentru cetățeni și antreprenori # Radio Chisinau
Portalul guvernamental integrat EVO, care reunește într-un singur loc toate serviciile, platformele și instrumentele digitale guvernamentale, a fost lansat astăzi la Chișinău. Astfel, http://evo.gov.md devine punctul unic de acces la serviciile publice și interacțiunea digitală cu instituțiile statului, destinat cetățenilor, antreprenorilor și diasporei.
11:35
Portalul EVO a fost lansat la Chișinău: Sute de servicii publice destinate cetățenilor, antreprenorilor și diasporei sunt disponibile # Radio Chisinau
11:20
Franța va continua să sprijine R. Moldova în parcursul european. Ce noi perspective de colaborare au fost discutate # Radio Chisinau
Sprijinul ferm pentru parcursul european al țării noastre și realizarea reformelor care vor aduce beneficii directe cetățenilor a fost confirmat de Ministrul delegat pentru Comerț Exterior și Atragerea de Investiții al Franței, Nicolas Forissier, la întrevederea cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu.
11:10
LIVE | Conferință de presă susținută de Maia Sandu. Președinta va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor # Radio Chisinau
Maia Sandu susține o conferință de presă, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor.
10:55
„Încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”. Reacția MAE, după ce o dronă a fost găsită în grǎdina unei case din Crocmaz # Radio Chisinau
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, transmite un comunicat al Ministerului de Externe.
10:35
FOTO | Percheziții de amploare în România, într-un dosar care vizează obținerea ilegală de documente de identitate de către cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a României a efectuat 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, într-un dosar privind obținerea frauduloasă de documente de identitate românești pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Acțiunea a avut loc joi, 22 ianuarie, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță Poliția de Frontieră Română.
Acum 6 ore
10:25
O dronă de mari dimensiuni a fost găsită în grǎdina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă # Radio Chisinau
Astăzi dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m.
10:05
Sute de freelanceri au fost înregistrați în mai puțin de o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Radio Chisinau
Un număr de 500 de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor. Aceștia și-au înregistrat activitatea la Agenția Servicii Publice (ASP) sau în aplicația EVO. Cifra a fost atinsă în mai puțin de o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal, valabil din 1 ianuarie 2026.
09:55
Livrările de produse alimentare către localitățile Cocieri, Molovata Nouă și Corjova din raionul Dubăsari, afectate de sistarea activității feribotului, au fost reluate. Agenților economici li s-a permis traversarea pe trasee alternative, inclusiv prin punctele aflate sub controlul regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată pentru IPN de către vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
09:40
Un presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, iar pe numele acestuia a fost inițiat un dosar penal de presă, scrie RIA, agenția de presă controlată de Kremlin, joi, 22 ianuarie. Potrivit sursei citate, persoana vizată ar fi făcut declarații de recunoaștere.
09:25
Republica Moldova va prelua experiența Poloniei în implementarea proiectelor finanțate din fondurile de preaderare # Radio Chisinau
Republica Moldova își propune să învețe din experiența Poloniei în implementarea proiectelor finanțate din fondurile de preaderare. Despre aceasta a discutat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Andrzej Domanski, ministru al Finanțelor și Economiei al Republicii Polone, care au avut o întrevedere în marja Forumului Economic de la Davos.
09:05
Președintele Nicușor Dan participă joi, 22 ianaurie , la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
08:50
Secretarul de stat al MAE a avut o întrevedere cu ambasadorul R. Azerbaidjan în R. Moldova. Care au fost subiectele discuției # Radio Chisinau
Secretarul de stat al MAE, Sergiu Mihov, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Vagif oglu Bakhshaliyev.
08:35
Pe 22 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab, iar pe carosabil se va semnala ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația. Pe parcursul zilei, izolat, sunt prognozate precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor urca până la +3 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî semnificativ, ajungând până la -15 grade.
Acum 8 ore
08:25
Conform datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro și dolarul american.
08:05
Centrul de conferințe al Forumului Mondial de la Davos a fost evacuat de urgență, la câteva ore după discursul lui Trump # Radio Chisinau
Centrul de conferințe al Forumului Mondial de la Davos a fost evacuat de urgență, miercuri seară, după izbucnirea unui incendiu în apropierea unui hotel, la câteva ore după discursul susținut de Donald Trump, pompierii reușind ulterior să lichideze focul fără a fi raportate incidente majore, potrivit Mirror.
Acum 24 ore
21:40
Cine sunt sportivii care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # Radio Chisinau
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova.
21:35
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Șamalia din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
20:45
Oficiul Medicilor de Familie Șamalia din raionul Cantemir, modernizat cu sprijinul CNAM # Radio Chisinau
20:25
Cristian-Leon Țurcanu a avut o întâlnire la sediul Ambasadei cu o delegație a Uniunii Naționale a Patronatului Român # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu a avut o întâlnire la sediul Ambasadei cu o delegație a Uniunii Naționale a Patronatului Român, prilejuită de lansarea filialei organizației în Republica Moldova.
20:05
Groenlanda nu trebuie utilizată ca instrument de divizare a UE, avertizează Parlamentul European într-o nouă rezoluție # Radio Chisinau
Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul a denunțat utilizarea amenințărilor comerciale unilaterale și a intimidării economice împotriva Danemarcei și a altor state membre ale UE ca formă de coerciție.
19:45
Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a efectuat o vizită de lucru la București. Care a fost scopul # Radio Chisinau
În perioada 19–20 ianuarie, Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru la București, dedicată consolidării cooperării regionale în domeniul muncii și protecției sociale, precum și promovării reformelor structurale din Republica Moldova.
19:25
Sistemul național de azil urmează să treacă printr-un proces de modernizare în cadrul unui proiect inițiat de Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Agenția Europeană pentru Azil (EUAA), în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Autoritățile menționează printre măsuri reorganizarea Inspectoratului General pentru Migrație, dar și descentralizarea serviciilor de azil la nivel teritorial și extinderea accesului la aceste servicii.
19:05
Consiliul Superior al Procurorilor propune eliberarea din funcție a procuroarei Lilia Ureche, din cadrul Procuraturii Hâncești, cercetată pentru corupție activă. Decizia a fost luată în ședința de miercuri și înaintată procurorului general interimar, care urmează să semneze ordinul de demisie.
18:45
Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc în ședință joi, 22 ianuarie. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 proiecte.
18:25
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară către școli privind activitățile de comemorare a victimelor Holocaustului # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:45
Parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova: discuții între MIDR și UNPR # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) pun bazele unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova.
17:35
Parlamentul European extinde drepturile pasagerilor aerieni. Bagaje de mână gratuite și despăgubiri mai mari pentru întârzieri. Ce urmează # Radio Chisinau
Parlamentul European nu renunță la despăgubirile pentru întârzieri de trei ore și insistă pentru bagaje de cabină gratuite și mai multe drepturi pentru călătorii vulnerabili, votând pentru un pachet de propuneri legislative în acest sens, urmând să poarte noi negocieri cu Consiliul, potrivit comunicatului oficial.
17:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că a aprobat în unanimitate, în cadrul ședinței sale, Planul de acțiuni pentru anul 2026 – un document strategic care stabilește prioritățile de activitate ale Consiliului și ale sistemului judecătoresc pentru anul viitor.
17:00
UE anunță un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul curent. Opt milioane de euro sunt destinate Republicii Moldova # Radio Chisinau
Comisia Europeană a anunțat astăzi că va aloca un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt destinate pentru Republica Moldova.
16:45
Ministrul Finanțelor a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Belgiei în R. Moldova. Care au fost subiectele abordate # Radio Chisinau
Astăzii, 21 ianuarie, Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Belgiei în Republica Moldova, Evert Maréchal. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte de interes comun, precum și aspecte ce vizează consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
16:30
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori.
16:20
Analiști politici: Apartenența Republicii Moldova la CSI este tot mai incompatibilă cu interesele sale strategice # Radio Chisinau
Apartenența Rep. Moldova la Comunitatea Statelor Independente nu a adus beneficii reale, fiind irelevantă și mai degrabă una simbolică, spun unii analiști politici, comentând declarația ministrului de Externe, Mihai Popșoi, privind intenția Chișinăului de a denunța trei acorduri de bază ale CSI, ceea ce îi va permite țării să iasă din structura controlată de Rusia.
16:10
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern.
16:00
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat miercuri o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE, pentru a evalua conformitatea conținutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie.
15:40
În ultimele 24 de ore, mai mulți șoferi care conduceau vehicule, aflându-se în stare de ebrietate avansată, au fost înlăturați de la volan.
15:30
Analiști politici: Apartenența Republicii Moldova în CSI este tot mai incompatibilă cu interesele sale strategice # Radio Chisinau
