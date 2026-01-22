Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană va prioritiza legislația UE, fondurile europene și integrarea în spațiul energetic și de plăți

15:25

Apartenența Rep. Moldova la Comunitatea Statelor Independente nu a adus beneficii reale, fiind irelevantă și mai degrabă una simbolică, spun unii analiști politici, comentând declarația ministrului de Externe, Mihai Popșoi, privind intenția Chișinăului de a denunța trei acorduri de bază ale CSI, ceea ce îi va permite țării să iasă din structura controlată de Rusia.