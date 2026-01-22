Drona găsită la Crocmaz a fost dezamorsată. Avea 50 kg de explozibil

15:10

Menținerea păcii și libertății reprezintă priorități fundamentale pentru securitatea și dezvoltarea R. Moldova, a declarat astăzi președinta Maia Sadu. Într-o conferință de presă, în care a prezentat prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026, șefa statului a reiterat că procesul de aderare la Uniunea Europeană rămâne o prioritate majoră și reprezintă „cea mai realistă strategie de dezvoltare” pentru R. Moldova, subliniind că fereastra de oportunitate pentru avansarea acestui obiectiv trebuie valorificată rapid. În domeniul politicii externe, Maia Sandu a afirmat că R. Moldova va continua să se ancoreze în parteneriate solide, cu Uniunea Europeană și România ca piloni strategici, și va menține sprijinul pentru Ucraina, transmite Radio Chișinău.