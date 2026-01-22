Președintele Parlamentului, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusiei asupra suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova”
Vocea Basarabiei, 22 ianuarie 2026 18:40
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce astăzi o nouă dronă de proveniență rusă a fost descoperită pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit oficialul, acest incident reprezintă o nouă încălcare gravă din partea Federației Ruse asupra suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. „Unii politicieni, […] Articolul Președintele Parlamentului, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusiei asupra suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi, 22 ianuarie, modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin care a fost extins accesul salariaților la aceste facilități. Potrivit autorităților, principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă. În Regulament sunt clarificate condițiile
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 22 ianuarie, reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030. Noul set de reguli prevede lucrări planificate și intervenții responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. Vom ajuta pădurile să crească și vom interveni cu lucrări de curățare în pădurile bătrâne,
Președintele Parlamentului, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusiei asupra suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 22 ianuarie, reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030. Noul set de reguli prevede lucrări planificate și intervenții responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. Vom ajuta pădurile să crească și vom interveni cu lucrări de curățare în pădurile bătrâne,
DOSAR DE VIAȚĂ cu Valeriu Derevenciuc: „Încerc să trăiesc frumos astăzi pentru că mîine e prea departe” # Vocea Basarabiei
Drona depistată în satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă a fost detonată în condiții de maximă siguranță. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. El a declarat, înainte de ședința Guvernului, că specialiștii au stabilit că aparatul de zbor descoperit, în această dimineață, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, era de
Guvernul Republicii Moldova a decis în ședința de astăzi, 22 ianuarie, numirea unor ambasadori în patru state-cheie. Astfel, Victor Chirilă va fi noul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihail Mîțu – noul ambasador al Republicii Moldova în România. De asemenea, Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franța, iar Petru Frunze va fi ambasador
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” (ediția nr 2) # Vocea Basarabiei
Formula corectă de închiriere a spațiilor locative și comerciale. Clarificări legate de drepturile chiriașilor în cazul unei notificări de evacuare. Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” (ediția nr 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „SECURITATE DIGITALĂ ȘI ESCROCHERIILE ONLINE” (ediția nr. 2) # Vocea Basarabiei
(VIDEO) Maia Sandu: „Trebuie să păstrăm pacea și să rămânem parte a lumii libere” # Vocea Basarabiei
Maia Sandu a trasat astăzi, 22 ianuarie, prioritățile Președinției Republicii Moldova pentru anul 2026, reafirmând două obiective fundamentale: menținerea păcii și apărarea libertății. „În regiunea noastră, dar și pe întreg continentul, Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă în continuare un risc semnificativ de securitate pentru Republica Moldova. În aceste condiții
DOSAR DE VIAȚĂ cu Marin Robu: „Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge așa de departe” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ”, Natalia Catan deschide dosarul halterofilului: Marin Robu. În spatele fiecărui campion se ascunde povestea unui copil ambițios, sacrificii uriașe și o dorință de neclintit de a învinge. Marin Robu — halterofilul care ridică zeci de tone la fiecare antrenament și care a reprezentat Republica Moldova pe cele […] Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Marin Robu: „Niciodată nu mi-am imaginat că voi ajunge așa de departe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primele teste pe Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău au fost efectuate și s-au desfășurat cu succes. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a mai precizat că Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău a fost finalizată în luna decembrie, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în perioada următoare.
Președinta Maia Sandu a confirmat astăzi, 22 ianuarie, Republica Moldova a demarat măsurile juridice pentru a părăsi Comunitatea Statelor Independente. În acest context, șefa statului a remarcat că retragerea din CSI nu însemnă întreruperea relațiilor bilaterale cu statele care rămân membre ale acestei structuri. „Cunoașteți despre faptul că a fost suspendată calitatea noastră de membru
DOSAR DE VIAȚĂ cu Aura: „Nu cred să fac bani din astrologie dar mă ajută să cunosc oamenii din jur” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ” Natalia Catan deschide dosarul unei artiste îndrăgită de public: Aura. Este mama a două fete gemene, mai nou face astologie care o ajută să se cunoască pe ea și oamenii din jurul ei. A trăit momente de glorie, dar și perioade grele, a fost în lumina reflectoarelor, […] Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Aura: „Nu cred să fac bani din astrologie dar mă ajută să cunosc oamenii din jur” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Candidatura lui Nicolae Munteanu urmează să fie propusă pentru funcția de director al Agenției Moldsilva, iar și cea a lui Nicu Belitei la șefia Agenției de Mediu. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi, 22 ianuarie de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, 2026 va fi anul reformelor, iar cei doi noi șefi
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, procurorul Vasile Plevan, nu a promovat vettingul. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică, prevăzute de legislație. Comisia precizează că decizia a fost aprobată în unanimitate de completul de evaluare și va fi transmisă Consiliului Superior al Procurorilor, transmite IPN. CSP urmează
DOSAR DE VIAȚĂ cu Pasha Parfeni ,,După o pauză de care am avut nevoie revin cu muzică diferită” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „Dosar de Viață”, Natalia CATAN deschide dosarul interpretului Pasha Parfeni. Are o poveste mai profundă decât o melodie. Ce îl inspiră, ce îl motivează, și care sunt lecțiile pe care viața i le-a oferit viața și scena – într-o dialog cu Natalia Catan. Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Pasha Parfeni ,,După o pauză de care am avut nevoie revin cu muzică diferită” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele R. Moldova: „Este nevoie să investim în capacitățile de protejare a spațiului aerian” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de protejare a spațiului aerian. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, după ce o nouă dronă a fost descoperită astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă, că de la începutul războiului din Ucraina, Rusia a încălcat spațiul aerian
Poliția R. Moldova, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „Este activă și conține un dispozitiv explozibil” # Vocea Basarabiei
Drona descoperită recent în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz este activă și conține un dispozitiv explozibil, anunță Poliția din Republica Moldova. Astfel, având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă vor efectua o explozie controlată la fața locului. „La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și
Maia Sandu, o nouă declarație despre Unire: Aderarea la UE sau protecția României – două opțiuni pentru asigurarea păcii în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Republica Moldova trebuie să rămână parte a lumii libere, iar cetățenii săi să fie în pace și în siguranță. Declarația fost făcută de președinta Maia Sandu, care a subliniat că acest lucru poate fi realizat fie prin aderarea la Uniunea Europeană, fie sub protecția României. Fiind întrebată în cadrul unei conferințe de presă despre recenta
DOSAR DE VIAȚĂ cu VIOLETA BOTEZATU ,,MUZICA M-A ÎNTĂRIT ȘI MI-A DAT ARIPI SĂ POT CONTINUA” # Vocea Basarabiei
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „AVOCATURA, ROLUL AVOCAȚILOR ÎN SOCIETATE” (ediția nr. 2) # Vocea Basarabiei
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CONDIȚIILE DE OBȚINERE A PERMISELOR PORT-ARMĂ” # Vocea Basarabiei
DOSAR DE VIAȚĂ cu ANIȘOARA PUICĂ,, MI-AM PĂSTRAT IMAGINEA ȘI AM ARĂTAT PUBLICULUI TOT CE E FRUMOS” # Vocea Basarabiei
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova respinge acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse, după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că la Moscova a fost reținut un „presupus agent al serviciilor speciale din Republica Moldova", care ar fi venit în Rusia „pentru a îndeplini o misiune ce ar fi
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon. FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. FSB susține că Serghei Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după ce o dronă a căzut la Crocmaz: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție după ce o nouă dronă de proveniență rusă a fost descoperită pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, subliniind că „asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova". Diplomația de la Chișinău a mai subliniat că Republica Moldova condamnă ferm
DOSAR DE VIAȚĂ cu SLAVA SAMBRIȘ ,,SUNT UN OM SINGURATIC ȘI CRED CĂ AȘA VOI RĂMÂNE TOATĂ VIAȚA MEA” # Vocea Basarabiei
