EUROSECURITATE cu Ștefan Bejan din 29.11.2025, ora 10:00

Un bărbat de 56 de ani a murit aseară, 20 ianuarie, în urma unui grav accident rutier produs pe traseul G90 Ungheni–Cetireni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un microbuz de marca Ford Transit, condus de un bărbat de 41 de ani, a lovit un pieton care traversa carosabilul din stânga spre dreapta, la ieșirea