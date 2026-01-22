SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „SECURITATE DIGITALĂ ȘI ESCROCHERIILE ONLINE”

18:50

Comisia Europeană a anunțat astăzi că va aloca un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt destinate pentru Republica Moldova. Mai mult de jumătate din bugetul total anunțat de UE urmează a fi alocat Africii și Orientului Mijlociu. Totodată, din suma totală, […]