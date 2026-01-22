SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „GHIDUL COMPLET DE ACCESARE A UNUI ÎMPRUMUT”
Vocea Basarabiei, 22 ianuarie 2026 12:40
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „GHIDUL COMPLET DE ACCESARE A UNUI ÎMPRUMUT” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 5 minute
12:50
DOSAR DE VIAȚĂ cu VIOLETA BOTEZATU ,,MUZICA M-A ÎNTĂRIT ȘI MI-A DAT ARIPI SĂ POT CONTINUA” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu VIOLETA BOTEZATU ,,MUZICA M-A ÎNTĂRIT ȘI MI-A DAT ARIPI SĂ POT CONTINUA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 15 minute
12:40
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „GHIDUL COMPLET DE ACCESARE A UNUI ÎMPRUMUT” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
12:20
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PIRAMIDA FINANCIARĂ TUX” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „AVOCATURA ȘI ROLUL AVOCAȚILOR ÎN SOCIETATE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „AVOCATURA, ROLUL AVOCAȚILOR ÎN SOCIETATE” (ediția nr. 2) # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „AVOCATURA, ROLUL AVOCAȚILOR ÎN SOCIETATE” (ediția nr. 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PROCESELE VERBALE DE APLICARE A AMENZILOR” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „DIAGRAMA TRANZACȚIILOR IMIBILIARE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PERMISELE PORT-ARMĂ” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CONDIȚIILE DE OBȚINERE A PERMISELOR PORT-ARMĂ” # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CONDIȚIILE DE OBȚINERE A PERMISELOR PORT-ARMĂ” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „TAXE ȘI IMPOZITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „MOȘTENIREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „MODALITĂȚI DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
11:50
DOSAR DE VIAȚĂ cu ANIȘOARA PUICĂ,, MI-AM PĂSTRAT IMAGINEA ȘI AM ARĂTAT PUBLICULUI TOT CE E FRUMOS” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu ANIȘOARA PUICĂ,, MI-AM PĂSTRAT IMAGINEA ȘI AM ARĂTAT PUBLICULUI TOT CE E FRUMOS” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Articolul SOLUȚII JURIDICE CU Diana Țurcanu „VIOLENȚA ÎN FAMILIE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova respinge acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse, după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că la Moscova a fost reținut un „presupus agent al serviciilor speciale din Republica Moldova”, care ar fi venit în Rusia „pentru a îndeplini o misiune ce ar fi […] Articolul SIS din Republica Moldova respinge acuzațiile lansate de Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „DREPTUL LA IMAGINE ȘI VIAȚĂ PERSONALĂ” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu cu Diana Țurcanu, 30.07.2025, ora 21:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon. FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. FSB susține că Serghei Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie […] Articolul Un fost consilier al ex-președintelui Igor Dodon, reținut de FSB la Moscova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după ce o dronă a căzut la Crocmaz: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție după ce o nouă dronă de proveniență rusă a fost descoperită pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, subliniind că „asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”. Diplomația de la Chișinău a mai subliniat că Republica Moldova condamnă ferm […] Articolul Ministerul Afacerilor Externe, reacție după ce o dronă a căzut la Crocmaz: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
DOSAR DE VIAȚĂ cu SLAVA SAMBRIȘ ,,SUNT UN OM SINGURATIC ȘI CRED CĂ AȘA VOI RĂMÂNE TOATĂ VIAȚA MEA” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu SLAVA SAMBRIȘ ,,SUNT UN OM SINGURATIC ȘI CRED CĂ AȘA VOI RĂMÂNE TOATĂ VIAȚA MEA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
(VIDEO) Acte românești false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia: Zeci de percheziții, în județul Botoșani # Vocea Basarabiei
Polițiști de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false. Operațiunea are loc în continuarea activităților derulate pentru destructurarea unei rețele care furniza documente de identitate […] Articolul (VIDEO) Acte românești false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia: Zeci de percheziții, în județul Botoșani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
10:40
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în această dimineață în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit Poliției din Republica Moldova, aparatul de zbor a fost găsit în grădina unei case nelocuite, în jurul orei 09:25. „Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului pentru examinarea în detaliu […] Articolul O nouă dronă, descoperită pe teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Prețurile din Rusia continuă să crească într-un ritm accelerat, pe fondul majorării taxei pe valoare adăugată (TVA). Potrivit datelor publicate de Rosstat, inflația în perioada 13–19 ianuarie a fost de 0,45%, iar de la începutul anului a ajuns la 1,72%. Analistul Daniil Nametkin, director al Centrului pentru Analiza Investițiilor și Cercetări Macroeconomice (CSR), a calculat […] Articolul Inflația din Rusia accelerează puternic după majorarea TVA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
08:30
Franța cere un exercițiu NATO în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA privind statutul insulei # Vocea Basarabiei
Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie activ la acesta, a anunțat pe 21 ianuarie biroul președintelui Emmanuel Macron, potrivit Reuters. Inițiativa vine într-un context tensionat al relațiilor transatlantice, alimentat de intențiile președintelui american Donald Trump de a obține controlul asupra insulei […] Articolul Franța cere un exercițiu NATO în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA privind statutul insulei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Șamalia din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Bugetul total al proiectului depășește 509 mii de lei, dintre care aproximativ 449 de mii de lei […] Articolul Oficiul Medicilor de Familie din Șamalia, Cantemir, renovat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
06:50
Patru sportivi vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 # Vocea Basarabiei
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6–22 februarie, în Italia, la Milano–Cortina d’Ampezzo, reunind peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Republica Moldova va fi reprezentată de patru sportivi, care vor concura în probele de schi fond și biatlon. Din delegația Moldovei face parte Iulian Luchin, schior fondist din […] Articolul Patru sportivi vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 21.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 21.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Comisia Europeană a anunțat astăzi că va aloca un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt destinate pentru Republica Moldova. Mai mult de jumătate din bugetul total anunțat de UE urmează a fi alocat Africii și Orientului Mijlociu. Totodată, din suma totală, […] Articolul UE, un nou pachet de ajutor umanitar. Ce sprijin va primi Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Ce spune vicepreședintele CEC despre alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia # Vocea Basarabiei
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, programate pentru 22 martie, nu ține de competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. O precizare în acest sens a fost făcută de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat imposibilitatea desfășurării scrutinului în urma deciziei Curții Supreme de […] Articolul Ce spune vicepreședintele CEC despre alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Ninsori, prognozate pentru următoarele zile: Ce recomandă Administrația Națională a Drumurilor # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează că, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori. În acest context, instituția vine cu o serie de recomandări pentru participanții la trafic. AND dă asigurări că echipele de intervenție rămân mobilizate permanent și sunt pregătite să acționeze pentru menținerea siguranței […] Articolul Ninsori, prognozate pentru următoarele zile: Ce recomandă Administrația Națională a Drumurilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi, 21 ianuarie, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Astfel, oficialul de la Chișinău a vorbit despre măsurile Guvernului Republicii Moldova pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în calea spre aderarea la UE. „A fost o […] Articolul Despre ce au discutat Alexandru Munteanu și Marta Kos la Davos apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
(VIDEO) Ce spune vicepremierul pentru Reintegrare despre situația din localitățile afectate de suspendarea circulației bacului de la Molovata # Vocea Basarabiei
Situația privind asigurarea cu alimente și medicamente în satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri „este sub control”. Asigurările vin din partea vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul de la Chișinău a efectuat astăzi, 21 ianuarie, o vizită de lucru în zonă pentru „a se informa din prima sursă” în contextul în care activitatea bacului de […] Articolul (VIDEO) Ce spune vicepremierul pentru Reintegrare despre situația din localitățile afectate de suspendarea circulației bacului de la Molovata apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern. Documentul mai prevede […] Articolul Valoarea tichetelor de masă, majorată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 21.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști, economiști sau pedagogi. Conform datelor publicate de Parlamentul de la Chișinău, 22 de deputați au studii juridice, 19 sunt economiști, iar 18 au studii pedagogice. Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din Parlament. Astfel, fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 11 deputați cu […] Articolul Ce profesii au deputații din actualul Parlament de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 21 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au admis integral demersul procurorului privind prelungirea mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”. Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din […] Articolul Plahotniuc, în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „R. Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a vorbit astăzi, 21 ianuarie, la Forumul Economic de la Davos, despre importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, dar și despre consecințele războiului Rusiei în Ucraina. El a reafirmat, în cadrul panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, angajamentul Republicii Moldova de a […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „R. Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 22 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,82 lei, cu 6 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 10 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,40 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au […] Articolul Prețurile la carburanți continuă să crească: Cât vor costa benzina și motorina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a lansat o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău. Noua entitate își propune să devină o punte de legătură între mediul de afaceri din România și cel din Republica Moldova, în special în contextul avansării procesului de integrare europeană al statului. Președintele UNPR, Ioan […] Articolul Uniunea Națională a Patronatului Român va avea o filială în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Un biciclist a decedat în urma unui grav accident produs marți, 20 ianuarie, în localitatea Prodănești din raionul Florești. Potrivit Poliției, un microbuz de marca Mercedes, condus de un bărbat de 35 de ani, a tamponat un biciclist care se deplasa pe traseul R-14, în localitate. În urma impactului, biciclistul, un bărbat de 68 de […] Articolul Florești: Un biciclist a decedat după ce a fost lovit de un microbuz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Republica Moldova și România, pași spre consolidarea cooperării în domeniul social # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și România urmează să își consolideze colaborarea în domeniul social. Subiectul a fost discutat de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi la București cu Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale al României. Oficialii au discutat despre cooperarea în domeniul muncii și protecției […] Articolul Republica Moldova și România, pași spre consolidarea cooperării în domeniul social apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
12:20
Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de 20 ianuarie, în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Pompierii au intervenit rapid și au evacuat 42 de persoane. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31, fiind […] Articolul Incendiu la centrul de plasament din Cocieri: Zeci de persoane, evacuate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Antonio Costa și Ursula von der Leyen, mesaj de forță și unitate a UE în plenul Parlamentului European # Vocea Basarabiei
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis miercuri, în plenul Parlamentului European, un mesaj de forță și unitate, afirmând că UE se va apăra în fața oricărei coerciții și că Europa este pregătită să acționeze, dacă va fi necesar, dând dovadă de hotărâre. „Suntem gata să ne […] Articolul Antonio Costa și Ursula von der Leyen, mesaj de forță și unitate a UE în plenul Parlamentului European apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Un bărbat de 56 de ani a murit aseară, 20 ianuarie, în urma unui grav accident rutier produs pe traseul G90 Ungheni–Cetireni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un microbuz de marca Ford Transit, condus de un bărbat de 41 de ani, a lovit un pieton care traversa carosabilul din stânga spre dreapta, la ieșirea […] Articolul Accident grav la Ungheni: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un microbuz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Adunarea Națională a Franței a aprobat acordul privind preschimbarea permiselor de conducere din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind autorizarea aprobării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze referitor la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la Paris la 12 iulie 2024. Potrivit autorităților, acordul stabilește posibilitatea preschimbării reciproce a permiselor de conducere de categoria B, eliberate începând cu 1 ianuarie […] Articolul Adunarea Națională a Franței a aprobat acordul privind preschimbarea permiselor de conducere din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat în lipsă la 5 ani de închisoare. Decizia a fost luată marți, 20 ianuarie, de Judecătoria Cahul, sediul Central. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul a exercitat anterior, timp de o lună, și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a […] Articolul Un procuror din Cahul, condamnat în lipsă la 5 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Curtea Supremă de Justiție a suspendat atribuțiile a patru membri ai Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, în urma unei sesizări depuse de Cancelaria de Stat. Membrii vizați au fost desemnați anterior de Adunarea Populară. În același timp, mandatele altor cinci membri ai CEC rămân valabile. Decizia instanței a fost anunțată în dimineața zilei de […] Articolul Alegerile pentru Adunarea Populară de la Comrat, blocate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
ANSA a returnat un lot de peste 5,4 tone de ceai de import, neconform normelor de siguranță alimentară # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut la frontiera de stat și a dispus returnarea către producător a unui lot de 5.442 kg de ceai de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, deși cantitatea totală importată era de 5.442 kg, neconforme au fost declarate 3.074 […] Articolul ANSA a returnat un lot de peste 5,4 tone de ceai de import, neconform normelor de siguranță alimentară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial UE–SUA, pe fondul tensiunilor generate de declarațiile lui Trump despre Groenlanda # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, în urma amenințărilor recente lansate de Donald Trump în contextul dosarului Groenlanda. Decizia a fost confirmată marți de principalele grupuri politice din legislativul european. Președinta grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), Iratxe García Pérez, a declarat că există […] Articolul Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial UE–SUA, pe fondul tensiunilor generate de declarațiile lui Trump despre Groenlanda apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.