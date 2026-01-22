DOSAR DE VIAȚĂ cu Aura: „Nu cred să fac bani din astrologie dar mă ajută să cunosc oamenii din jur”
Vocea Basarabiei, 22 ianuarie 2026 15:40
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ" Natalia Catan deschide dosarul unei artiste îndrăgită de public: Aura. Este mama a două fete gemene, mai nou face astologie care o ajută să se cunoască pe ea și oamenii din jurul ei. A trăit momente de glorie, dar și perioade grele, a fost în lumina reflectoarelor,
• • •
Acum 5 minute
16:00
Primele teste pe Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău au fost efectuate și s-au desfășurat cu succes. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a mai precizat că Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău a fost finalizată în luna decembrie, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în perioada următoare.
Acum 30 minute
15:40
Președinta Maia Sandu a confirmat astăzi, 22 ianuarie, Republica Moldova a demarat măsurile juridice pentru a părăsi Comunitatea Statelor Independente. În acest context, șefa statului a remarcat că retragerea din CSI nu însemnă întreruperea relațiilor bilaterale cu statele care rămân membre ale acestei structuri. „Cunoașteți despre faptul că a fost suspendată calitatea noastră de membru
15:40
DOSAR DE VIAȚĂ cu Aura: „Nu cred să fac bani din astrologie dar mă ajută să cunosc oamenii din jur” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ" Natalia Catan deschide dosarul unei artiste îndrăgită de public: Aura. Este mama a două fete gemene, mai nou face astologie care o ajută să se cunoască pe ea și oamenii din jurul ei. A trăit momente de glorie, dar și perioade grele, a fost în lumina reflectoarelor,
Acum o oră
15:10
Candidatura lui Nicolae Munteanu urmează să fie propusă pentru funcția de director al Agenției Moldsilva, iar și cea a lui Nicu Belitei la șefia Agenției de Mediu. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi, 22 ianuarie de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, 2026 va fi anul reformelor, iar cei doi noi șefi
Acum 2 ore
14:50
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, procurorul Vasile Plevan, nu a promovat vettingul. Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică, prevăzute de legislație. Comisia precizează că decizia a fost aprobată în unanimitate de completul de evaluare și va fi transmisă Consiliului Superior al Procurorilor, transmite IPN. CSP urmează
14:30
DOSAR DE VIAȚĂ cu Pasha Parfeni ,,După o pauză de care am avut nevoie revin cu muzică diferită” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „Dosar de Viață", Natalia CATAN deschide dosarul interpretului Pasha Parfeni. Are o poveste mai profundă decât o melodie. Ce îl inspiră, ce îl motivează, și care sunt lecțiile pe care viața i le-a oferit viața și scena – într-o dialog cu Natalia Catan.
14:30
Președintele R. Moldova: „Este nevoie să investim în capacitățile de protejare a spațiului aerian” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de protejare a spațiului aerian. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, după ce o nouă dronă a fost descoperită astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă, că de la începutul războiului din Ucraina, Rusia a încălcat spațiul aerian
Acum 4 ore
14:00
Invitatul emisiunii este Ștefan Bejan, doctor în Istorie, expert Watchdog.
13:50
Poliția R. Moldova, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „Este activă și conține un dispozitiv explozibil” # Vocea Basarabiei
Drona descoperită recent în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz este activă și conține un dispozitiv explozibil, anunță Poliția din Republica Moldova. Astfel, având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă vor efectua o explozie controlată la fața locului. „La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și
13:40
Maia Sandu, o nouă declarație despre Unire: Aderarea la UE sau protecția României – două opțiuni pentru asigurarea păcii în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Republica Moldova trebuie să rămână parte a lumii libere, iar cetățenii săi să fie în pace și în siguranță. Declarația fost făcută de președinta Maia Sandu, care a subliniat că acest lucru poate fi realizat fie prin aderarea la Uniunea Europeană, fie sub protecția României. Fiind întrebată în cadrul unei conferințe de presă despre recenta
12:50
DOSAR DE VIAȚĂ cu VIOLETA BOTEZATU ,,MUZICA M-A ÎNTĂRIT ȘI MI-A DAT ARIPI SĂ POT CONTINUA” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu VIOLETA BOTEZATU ,,MUZICA M-A ÎNTĂRIT ȘI MI-A DAT ARIPI SĂ POT CONTINUA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „GHIDUL COMPLET DE ACCESARE A UNUI ÎMPRUMUT” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PIRAMIDA FINANCIARĂ TUX” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „AVOCATURA ȘI ROLUL AVOCAȚILOR ÎN SOCIETATE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „AVOCATURA, ROLUL AVOCAȚILOR ÎN SOCIETATE” (ediția nr. 2) # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „AVOCATURA, ROLUL AVOCAȚILOR ÎN SOCIETATE” (ediția nr. 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PROCESELE VERBALE DE APLICARE A AMENZILOR” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „DIAGRAMA TRANZACȚIILOR IMIBILIARE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „PERMISELE PORT-ARMĂ” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CONDIȚIILE DE OBȚINERE A PERMISELOR PORT-ARMĂ” # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CONDIȚIILE DE OBȚINERE A PERMISELOR PORT-ARMĂ” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
12:00
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „TAXE ȘI IMPOZITE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „MOȘTENIREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „MODALITĂȚI DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
DOSAR DE VIAȚĂ cu ANIȘOARA PUICĂ,, MI-AM PĂSTRAT IMAGINEA ȘI AM ARĂTAT PUBLICULUI TOT CE E FRUMOS” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu ANIȘOARA PUICĂ,, MI-AM PĂSTRAT IMAGINEA ȘI AM ARĂTAT PUBLICULUI TOT CE E FRUMOS” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Articolul SOLUȚII JURIDICE CU Diana Țurcanu „VIOLENȚA ÎN FAMILIE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova respinge acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse, după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că la Moscova a fost reținut un „presupus agent al serviciilor speciale din Republica Moldova", care ar fi venit în Rusia „pentru a îndeplini o misiune ce ar fi
11:50
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „DREPTUL LA IMAGINE ȘI VIAȚĂ PERSONALĂ” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu cu Diana Țurcanu, 30.07.2025, ora 21:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon. FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. FSB susține că Serghei Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie
11:20
Ministerul Afacerilor Externe, reacție după ce o dronă a căzut la Crocmaz: „O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție după ce o nouă dronă de proveniență rusă a fost descoperită pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, subliniind că „asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova". Diplomația de la Chișinău a mai subliniat că Republica Moldova condamnă ferm
11:10
DOSAR DE VIAȚĂ cu SLAVA SAMBRIȘ ,,SUNT UN OM SINGURATIC ȘI CRED CĂ AȘA VOI RĂMÂNE TOATĂ VIAȚA MEA” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu SLAVA SAMBRIȘ ,,SUNT UN OM SINGURATIC ȘI CRED CĂ AȘA VOI RĂMÂNE TOATĂ VIAȚA MEA” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
(VIDEO) Acte românești false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia: Zeci de percheziții, în județul Botoșani # Vocea Basarabiei
Polițiști de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false. Operațiunea are loc în continuarea activităților derulate pentru destructurarea unei rețele care furniza documente de identitate
10:40
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în această dimineață în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit Poliției din Republica Moldova, aparatul de zbor a fost găsit în grădina unei case nelocuite, în jurul orei 09:25. „Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului pentru examinarea în detaliu
Acum 8 ore
09:20
Prețurile din Rusia continuă să crească într-un ritm accelerat, pe fondul majorării taxei pe valoare adăugată (TVA). Potrivit datelor publicate de Rosstat, inflația în perioada 13–19 ianuarie a fost de 0,45%, iar de la începutul anului a ajuns la 1,72%. Analistul Daniil Nametkin, director al Centrului pentru Analiza Investițiilor și Cercetări Macroeconomice (CSR), a calculat
08:30
Franța cere un exercițiu NATO în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA privind statutul insulei # Vocea Basarabiei
Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie activ la acesta, a anunțat pe 21 ianuarie biroul președintelui Emmanuel Macron, potrivit Reuters. Inițiativa vine într-un context tensionat al relațiilor transatlantice, alimentat de intențiile președintelui american Donald Trump de a obține controlul asupra insulei
Acum 12 ore
07:40
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Șamalia din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Bugetul total al proiectului depășește 509 mii de lei, dintre care aproximativ 449 de mii de lei
06:50
Patru sportivi vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 # Vocea Basarabiei
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6–22 februarie, în Italia, la Milano–Cortina d'Ampezzo, reunind peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Republica Moldova va fi reprezentată de patru sportivi, care vor concura în probele de schi fond și biatlon. Din delegația Moldovei face parte Iulian Luchin, schior fondist din
Acum 24 ore
22:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 21.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 21.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Comisia Europeană a anunțat astăzi că va aloca un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt destinate pentru Republica Moldova. Mai mult de jumătate din bugetul total anunțat de UE urmează a fi alocat Africii și Orientului Mijlociu. Totodată, din suma totală,
18:30
Ce spune vicepreședintele CEC despre alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia # Vocea Basarabiei
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, programate pentru 22 martie, nu ține de competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. O precizare în acest sens a fost făcută de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat imposibilitatea desfășurării scrutinului în urma deciziei Curții Supreme de
18:10
Ninsori, prognozate pentru următoarele zile: Ce recomandă Administrația Națională a Drumurilor # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează că, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori. În acest context, instituția vine cu o serie de recomandări pentru participanții la trafic. AND dă asigurări că echipele de intervenție rămân mobilizate permanent și sunt pregătite să acționeze pentru menținerea siguranței
17:20
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi, 21 ianuarie, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Astfel, oficialul de la Chișinău a vorbit despre măsurile Guvernului Republicii Moldova pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în calea spre aderarea la UE. „A fost o
17:00
(VIDEO) Ce spune vicepremierul pentru Reintegrare despre situația din localitățile afectate de suspendarea circulației bacului de la Molovata # Vocea Basarabiei
Situația privind asigurarea cu alimente și medicamente în satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri „este sub control". Asigurările vin din partea vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul de la Chișinău a efectuat astăzi, 21 ianuarie, o vizită de lucru în zonă pentru „a se informa din prima sursă" în contextul în care activitatea bacului de
16:20
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern. Documentul mai prevede
Ieri
16:00
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 21.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști, economiști sau pedagogi. Conform datelor publicate de Parlamentul de la Chișinău, 22 de deputați au studii juridice, 19 sunt economiști, iar 18 au studii pedagogice. Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din Parlament. Astfel, fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate" are 11 deputați cu
15:00
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 21 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au admis integral demersul procurorului privind prelungirea mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară". Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din
14:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „R. Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a vorbit astăzi, 21 ianuarie, la Forumul Economic de la Davos, despre importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, dar și despre consecințele războiului Rusiei în Ucraina. El a reafirmat, în cadrul panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, angajamentul Republicii Moldova de a
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 22 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,82 lei, cu 6
13:40
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a lansat o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău. Noua entitate își propune să devină o punte de legătură între mediul de afaceri din România și cel din Republica Moldova, în special în contextul avansării procesului de integrare europeană al statului. Președintele UNPR, Ioan […] Articolul Uniunea Națională a Patronatului Român va avea o filială în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
