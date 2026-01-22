Ce spune Maia Sandu despre ieșirea R. Moldova din CSI

15:50

Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști, economiști sau pedagogi. Conform datelor publicate de Parlamentul de la Chișinău, 22 de deputați au studii juridice, 19 sunt economiști, iar 18 au studii pedagogice. Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din Parlament. Astfel, fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 11 deputați cu […] Articolul Ce profesii au deputații din actualul Parlament de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.