Moldova și Franța analizează extinderea schimburilor comerciale

15:40

Amenințările președintelui SUA i-au tulburat pe locuitorii din Groenlanda, care au insistat în mai multe rânduri că nu își doresc să facă parte din SUA, scrie NBC. Discursul lui Donald Trump de la Davos, în care președintele SUA cerut insistent Groenlanda, „o bucată de gheață", i-a zguduit pe unii dintre locuitorii insulei arctice, chiar dacă liderul