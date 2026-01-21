Serviciile de azil vor fi descentralizate și aliniate la standardele UE

20:20

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat, astăzi, spre consultări publice, proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să poată prezenta către ANRE cererea de ajustare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali, informează MOLDPRES.