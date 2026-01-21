Parlamentul European extinde drepturile pasagerilor aerieni. Bagaje de mână gratuite și despăgubiri mai mari pentru întârzieri. Ce urmează
Radio Chisinau, 21 ianuarie 2026 17:35
Parlamentul European nu renunță la despăgubirile pentru întârzieri de trei ore și insistă pentru bagaje de cabină gratuite și mai multe drepturi pentru călătorii vulnerabili, votând pentru un pachet de propuneri legislative în acest sens, urmând să poarte noi negocieri cu Consiliul, potrivit comunicatului oficial.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
17:45
Parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova: discuții între MIDR și UNPR # Radio Chisinau
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) pun bazele unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova.
Acum 30 minute
17:35
Parlamentul European extinde drepturile pasagerilor aerieni. Bagaje de mână gratuite și despăgubiri mai mari pentru întârzieri. Ce urmează # Radio Chisinau
Parlamentul European nu renunță la despăgubirile pentru întârzieri de trei ore și insistă pentru bagaje de cabină gratuite și mai multe drepturi pentru călătorii vulnerabili, votând pentru un pachet de propuneri legislative în acest sens, urmând să poarte noi negocieri cu Consiliul, potrivit comunicatului oficial.
Acum o oră
17:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că a aprobat în unanimitate, în cadrul ședinței sale, Planul de acțiuni pentru anul 2026 – un document strategic care stabilește prioritățile de activitate ale Consiliului și ale sistemului judecătoresc pentru anul viitor.
17:00
UE anunță un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul curent. Opt milioane de euro sunt destinate Republicii Moldova # Radio Chisinau
Comisia Europeană a anunțat astăzi că va aloca un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt destinate pentru Republica Moldova.
Acum 2 ore
16:45
Ministrul Finanțelor a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Belgiei în R. Moldova. Care au fost subiectele abordate # Radio Chisinau
Astăzii, 21 ianuarie, Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Belgiei în Republica Moldova, Evert Maréchal. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte de interes comun, precum și aspecte ce vizează consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
16:30
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începând cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori.
16:20
Analiști politici: Apartenența Republicii Moldova la CSI este tot mai incompatibilă cu interesele sale strategice # Radio Chisinau
Apartenența Rep. Moldova la Comunitatea Statelor Independente nu a adus beneficii reale, fiind irelevantă și mai degrabă una simbolică, spun unii analiști politici, comentând declarația ministrului de Externe, Mihai Popșoi, privind intenția Chișinăului de a denunța trei acorduri de bază ale CSI, ceea ce îi va permite țării să iasă din structura controlată de Rusia.
16:10
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern.
16:00
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns # Radio Chisinau
Parlamentul European a adoptat miercuri o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție a UE, pentru a evalua conformitatea conținutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie.
Acum 4 ore
15:40
În ultimele 24 de ore, mai mulți șoferi care conduceau vehicule, aflându-se în stare de ebrietate avansată, au fost înlăturați de la volan.
15:30
Analiști politici: Apartenența Republicii Moldova în CSI este tot mai incompatibilă cu interesele sale strategice # Radio Chisinau
Apartenența Rep. Moldova la Comunitatea Statelor Independente nu a adus beneficii reale, fiind irelevantă și mai degrabă una simbolică, spun unii analiști politici, comentând declarația ministrului de Externe, Mihai Popșoi, privind intenția Chișinăului de a denunța trei acorduri de bază ale CSI, ceea ce îi va permite țării să iasă din structura controlată de Rusia.
15:25
Istoria unei interprete americane de blues și rock, care a reușit într-o viață de doar 27 de ani să se afirme ca una dintre cele mai bune vocaliste ale epocii.
15:25
Analiști politici: Republicii Moldova în CSI este tot mai incompatibilă cu interesele sale strategice # Radio Chisinau
Apartenența Rep. Moldova la Comunitatea Statelor Independente nu a adus beneficii reale, fiind irelevantă și mai degrabă una simbolică, spun unii analiști politici, comentând declarația ministrului de Externe, Mihai Popșoi, privind intenția Chișinăului de a denunța trei acorduri de bază ale CSI, ceea ce îi va permite țării să iasă din structura controlată de Rusia.
15:10
Forumul Economic Mondial de la Davos | Alexandru Munteanu: Republica Moldova este un exemplu care arată că solidaritatea europeană poate deveni scut în fața interferențelor externe # Radio Chisinau
„Forumul Economic Mondial de la Davos din acest an depășește dimensiunea economică a discuțiilor, este despre cum reușim să creștem dialogul și cooperarea, despre cât de important este să găsim soluții în comun pentru a construi împreună stabilitate și prosperitate”, a transmis premierul Alexandru Munteanu, într-o postare pe Facebook.
14:50
Oana Țoiu: Unirea Republicii Moldova cu România nu este o decizie a guvernelor, ci este o decizie a cetățenilor # Radio Chisinau
Prim-ministrul R. Moldova Alexandru Munteanu consideră că prăbușirea economiei ruse este inevitabilă. Șeful Guvernului a făcut această declarației la Forul Economic Mondial de la Davos, în cadrul unui panel de discuției întitulat „Poate Rusia să-și mențină economia în timp de război?”, transmite Radio Chișinău.
14:25
Uniunea Națională a Patronatului Român a lansat o filială în Republica Moldova: „Creăm punți de legătură între mediul de afaceri” # Radio Chisinau
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a lansat o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău. Noua entitate își propune să devină o punte de legătură între mediul de afaceri din România și cel din Republica Moldova, în special în contextul avansării procesului de integrare europeană al țării noastre, informează MOLDPRES.
14:05
Experți, despre reforma administrației publice locale: Este absolut necesară, dar implementarea ei grăbită ar putea genera probleme sociale și politice majore # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova, care prevede reducerea numărului de raioane și lichidarea a sute de primării, este absolut necesară, dar implementarea ei grăbită ar putea genera probleme sociale și politice majore, avertizează experții. Ei spun că fără o viziune clară și consultări publice reale, reforma ar putea genera instabilitate socială și ar putea afecta negativ parcursul european al țării, transmite Radio Chișinău.
Acum 6 ore
13:50
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari.
13:35
Alegerile din UTA Găgăuzia – în impas. CSJ suspendă activitatea Comisiei electorale de la Comrat # Radio Chisinau
Curtea Supremă de Justiție a admis recursul depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a suspendat executarea hotărârilor Adunării Populare a Găgăuziei privind desemnarea și completarea componenței Comisiei Electorale Centrale a UTA Găgăuzia. În urma acestei decizii, alegerile pentru Adunarea Populară, programate pentru 22 martie, riscă să nu mai aibă loc, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia.
13:15
Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Radio Chisinau
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Cererea de retragere a fost transmisă Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliului Superior al Magistraturii, iar Comisia a luat act de această decizie.
13:00
Von der Leyen a anunțat inițiativa „EU Inc.”, o structură de companie europeană care ar permite înființarea firmelor în 48 de ore # Radio Chisinau
Uniunea Europeană vrea să simplifice mediul de afaceri prin introducerea „EU Inc.”, o structură de companie europeană care va permite înființarea firmelor în 48 de ore, complet online, și funcționarea lor după aceleași reguli în toate statele membre, pentru ca acestea să se poată finanța și extinde mai ușor pe piața unică, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.
12:40
Cererea de credite a crescut cu peste 12% într-o lună, la volumul de circa 7,8 miliarde de lei # Radio Chisinau
Numărul creditelor bancare acordate în decembrie 2025 a crescut cu 12,3% din luna noiembrie și a ajuns la valoarea totală de 7,78 de miliarde de lei, transmite IPN.
12:30
Carburanții auto își continuă scumpirea. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 22 ianuarie.
12:10
Garanții sociale pentru cetățenii R. Moldova din Canada. CNAS a demarat prima rundă de negocieri # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de garanții sociale. Prima rundă de negocieri asupra proiectului Acordului de securitate socială dintre Republica Moldova și Guvernul Quebecului, Canada, are loc în perioada 20–23 ianuarie 2026, la Quebec.
Acum 8 ore
11:45
Italia intenționează să schimbe actele de identitate italiene ale cetățenilor R. Moldova născuți înainte de 1991. Anunțul Ambasadei R. Moldova la Roma # Radio Chisinau
Ambasada R. Moldova la Roma vine cu precizări referitoare la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul Italiei, privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși sunt născuți în Republica Moldova.
11:30
Bugetul Procuraturii pentru anul curent depășește 519 milioane de lei, cu 15 milioane de lei mai mult decât în 2025. Proiectul, aprobat miercuri de către Consiliul Superior al Procurorilor, prevede că majoritatea fondurilor va fi alocată pentru salarizarea angajaților din sistem, transmite IPN.
11:10
Autoritățile verifică calitatea motorinei la mai multe stații de alimentare după reclamații ale consumatorilor # Radio Chisinau
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a anunțat că, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost înregistrate plângeri privind posibile neconformități ale calității motorinei la anumite stații de alimentare.
10:55
Subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a primit licență de trader de gaze în Republica Moldova, de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică de la Chișinău, relevă datele analizate de Profit.ro.
10:40
Procuror anticorupție din Cahul, condamnat la închisoare pentru abuz de putere și amestec în înfăptuirea justiției # Radio Chisinau
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat în lipsă la cinci ani de închisoare pentru tragere la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, săvârșite în două episoade. Anterior, acesta a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul.
10:20
„Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor”. Reacția României la invitația de a face parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, într-un comunicat de presă, că salută inițiativa lui Donald Trump privind promovarea păcii și că în prezent analizează implicațiile Cartei acestui consiliu pentru a stabili compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente ale statului român.
10:05
Fiscul a încasat, săptămâna trecută, la bugetul public național circa 1,2 miliarde de lei # Radio Chisinau
Săptămâna precedentă încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 1,2 miliarde lei.
Acum 12 ore
09:55
„Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice”. Întrevedere la Davos a premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanți ai delegației române la Forumul Economic Mondial # Radio Chisinau
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, transmite un comunicat al Guvernului Republicii Moldova.
09:45
„Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice”. Întrevedere la Davos a premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanți ai delegației române prezenți la Forumul Economic Mondial # Radio Chisinau
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, transmite un comunicat al Guvernului Republicii Moldova.
09:35
Lukașenko a semnat acordul de aderare a Belarusului la Consiliul pentru Pace inițiat de Trump # Radio Chisinau
Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord de aderare la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, cea mai recentă măsură de apropiere de Washington după ani de izolare internațională, relatează Reuters..
09:20
Republica Moldova își pregătește ultimul pas pentru ieșirea din CSI (Revista presei) # Radio Chisinau
Ieșirea definitivă a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente este principalul subiect în presa apărută astăzi. Decizia este una firească în contextul parcursului european al țării și al ruperii legăturilor politice și economice cu Rusia. Totodată, presa relatează și despre cum ar putea apăra România Repubșica Moldova în eventualitatea unui conflict.
09:00
Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare - un an # Radio Chisinau
În jur de zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit.
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 90 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 95 bani.
08:30
Alexandru Munteanu, la Davos, după întâlnirea cu oficiali ucraineni: „Ne unește același deziderat – o viață în libertate și pace pentru cetățenii noștri” # Radio Chisinau
Dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina, obiectivul comun de integrare europeană și proiectele comune de infrastructură au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu oficiali ucraineni – Taras Kachka, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică, și Oleksii Sobolev, ministru al Economiei, Mediului și Agriculturii, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.
08:10
Tariful la gazele naturale ar trebui să scadă cu mai mult de 10%, în contextul unor prețuri de achiziție mai mici comparativ cu anul 2024. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, care a menționat că există premise clare pentru ajustarea tarifelor în scădere, transmite IPN.
Acum 24 ore
21:00
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare ar putea fi amendați chiar și după ce părăsesc Republica Moldova # Radio Chisinau
Încălcările regulilor de circulație comise pe teritoriul Republicii Moldova cu vehicule înmatriculate în alte state ar putea fi constatate și sancționate inclusiv prin mecanisme de cooperare internațională. O inițiativă aflată în consultări publice propune modificarea Codului contravențional, în contextul alinierii legislației naționale la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră.
20:40
Adunarea Generală a Judecătorilor urmează să se desfășoare pe 27 martie. Decizia de convocare a fost aprobată de către Consiliul Superior al Magistraturii, transmite IPN.
20:20
Proiectul privind aprobarea costurilor de bază pentru Energocom, suspus consultărilor publice, ca etapă obligatorie înainte de ajustarea tarifelor la gaz # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat, astăzi, spre consultări publice, proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să poată prezenta către ANRE cererea de ajustare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali, informează MOLDPRES.
20:00
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost deja suspendată # Radio Chisinau
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite, în urma ultimelor amenințări ale lui Donald Trump pe tema Groenlandei, au confirmat marți principalele grupuri politice.
19:35
CEC constată nereguli în gestiunea financiară a partidelor: două formațiuni riscă dizolvarea # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a analizat rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025, depuse de 59 de partide politice, și a constatat mai multe nereguli. Din cele 66 de partide înregistrate la Agenția Servicii Publice, 63 aveau obligația să prezinte raportul financiar, însă unele formațiuni nu și-au respectat termenul legal.
19:15
Cooperarea economică între R. Moldova și Liechtenstein, discutată de premierii celor două state în marja Forumului Economic Mondial de la Davos # Radio Chisinau
Oportunitățile de dezvoltare a unui parteneriat economic durabil și valorificarea avantajelor Acordului de comerț liber cu Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA) au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și prim-ministra Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, în cadrul unei întrevederi în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.
18:50
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Conform raportului transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul îndeplinește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul său.
18:30
Dor de izvor | Constantin Rusnac: „Omul a fost trimis pe lume să învețe un singur lucru - să învețe a iubi” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit organizarea alegerilor locale noi în data de 17 mai 2026 pentru funcția de primar în satul Topala, raionul Cimișlia, precum și pentru o nouă componență a consiliului sătesc în Copceac, UTA Găgăuzia.
Ieri
17:55
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desemnat în ședința de astăzi doi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile, comunică MOLDPRES.
17:30
După zile geroase și temperaturi de până la -19 grade, meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii. Ziua de miercuri va fi fără precipitații, cu cer variabil și ceață pe arii extinse. Local se va forma polei, iar ghețușul pe drumuri se va menține, transmite IPN.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.