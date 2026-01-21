Procuratura Generală va primi un buget mai mare în 2026, 83% pentru salarii
SafeNews, 21 ianuarie 2026 11:20
Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decât cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei. Proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința […] Articolul Procuratura Generală va primi un buget mai mare în 2026, 83% pentru salarii apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:40
Un grav accident rutier s-a produs aseară, în jurul orei 19:00, pe traseul G90 Ungheni–Cetireni, soldat cu decesul unui pieton. Poliția din Ungheni a fost sesizată despre incident, iar echipajele s-au deplasat imediat la fața locului. Din cercetările preliminare, oamenii legii au stabilit că un microbuz de marca „Ford Transit”, condus de un bărbat de […] Articolul Ungheni: un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un microbuz apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
11:30
Centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală din lume, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima din 2011, care a dus la închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, a anunțat operatorul acesteia, în ciuda îngrijorărilor majorității populației, transmite France Presse. „Facem pregătiri pentru pornirea reactorului”, care […] Articolul Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită miercuri după o pauză de 15 ani apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:20
Reuters | O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate # SafeNews
Statele Unite intenţionează să reducă numărul personalului staţionat în mai multe centre de comandă cheie ale NATO, o măsură ce ar putea intensifica îngrijorările din Europa cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de alianţă, au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune. Ca parte a acestei măsuri, pe care administraţia Trump […] Articolul Reuters | O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate apare prima dată în SafeNews.
11:20
Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decât cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei. Proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința […] Articolul Procuratura Generală va primi un buget mai mare în 2026, 83% pentru salarii apare prima dată în SafeNews.
11:20
Franţa cere un ”exerciţiu NATO” în Groenlanda şi se declară ”pregătită să contribuie la el” # SafeNews
Franţa solicită ”un exerciţiu NATO” în Groenlanda şi este ”pregătită să contribuie la el”, anunţă miercuri Palatul Élysée, în contextul în care preşedintele american Donald Trump repetă că vrea să dobândească acest teritoriu autonom danez, relatează AFP. ”Franţa cere un exerciţiu NATO în Groenlanda şi este pregătită să contribuie la el”, anunţă preşedinţia franceză. Franţa, […] Articolul Franţa cere un ”exerciţiu NATO” în Groenlanda şi se declară ”pregătită să contribuie la el” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:10
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Franța vor putea beneficia, în perioada următoare, de proceduri mult mai simple pentru preschimbarea permiselor de conducere. Adunarea Națională a Franței a aprobat în unanimitate acordul bilateral ce prevede recunoașterea permiselor eliberate de autoritățile moldovenești, scrie moldova1.md. Acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către președintele Franței, […] Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare apare prima dată în SafeNews.
11:00
Un procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA),care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și pentru amestec în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată în data […] Articolul Procuror din PA, găsit vinovat de acuzarea nejustificată a unei persoane nevinovate apare prima dată în SafeNews.
11:00
Financial Times | Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” # SafeNews
Disputa dintre președintele american Donald Trump și Europa privind Groenlanda a blocat un acord economic major pentru Ucraina, alimentând temeri că tensiunile transatlantice tot mai profunde ar putea submina unitatea Occidentului în sprijinul Kievului, relatează Financial Times. Opoziția liderilor europeni față de tentativa liderului american de a achiziționa Groenlanda, precum și față de inițiativa sa […] Articolul Financial Times | Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a inițiat controale inopinate la mai multe stații de alimentare cu combustibili, ca urmare a sesizărilor primite de la consumatori privind calitatea motorinei comercializate. Verificările au scopul de a depista eventualele neconformități și de a aplica măsurile prevăzute de legislația în vigoare. Decizia de […] Articolul ISSPNPC verifică motorina: inspecții neanunțate la stațiile de alimentare apare prima dată în SafeNews.
10:50
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a pus pe pauză organizarea alegerilor din Găgăuzia, după ce a suspendat executarea hotărârilor prin care Adunarea Populară din Găgăuzia a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală”. Decizia instanței este irevocabilă și reprezintă un verdict dur asupra unei construcții juridice considerate ilegale, care risca să compromită întregul proces […] Articolul CSJ suspendă „comisia electorală” instituită de Adunarea Populară a Găgăuziei apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:40
O adolescentă în vârstă de 14 ani, Marinela Raru, originară din Republica Moldova, este căutată cu disperare de părinții săi, după ce a dispărut în localitatea Le Raincy, Franța. Potrivit informaţiilor, fata nu a mai fost văzută începând de joi, 15 ianuarie. Dispariția a fost semnalată prin apeluri publicate pe rețelele de socializare în care […] Articolul O adolescentă din Republica Moldova a dispărut în Franţa: Familia solicită ajutor apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:50
Aproape 40 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Poliției de Frontieră pentru data de 20 ianuarie 2026. În acest interval, fluxul total a fost de 40 048 de traversări ale persoanelor și 10 200 de traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai aglomerate puncte de […] Articolul Peste 10 mii de vehicule au traversat frontiera în 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:40
Republica Moldova traversează una dintre cele mai rapide transformări economice din ultimii ani, iar sectorul energiei regenerabile este în prim-plan. Economistul Veaceslav Ioniță atrage atenția, într-o analiză publicată pe blogul său, asupra ritmului accelerat în care țara își schimbă structura de producere a energiei electrice. Potrivit datelor oficiale citate de expert, în trimestrul al treilea […] Articolul Energia verde câștigă teren: Moldova atinge un nou record de producție apare prima dată în SafeNews.
08:30
Băncile din Republica Moldova au obținut în 2025 un profit record de aproape 5 miliarde de lei # SafeNews
Cele 10 bănci din Republica Moldova au obținut anul trecut un profit net de aproape cinci miliarde de lei (4,93 miliarde lei), în creştere cu 23,5% (938 milioane lei) față de 2024, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Saltul semnificativ vine după ce în 2024, profitul băncilor moldoveneşti înregistra o scădere cu […] Articolul Băncile din Republica Moldova au obținut în 2025 un profit record de aproape 5 miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
08:20
Astăzi, 21 ianuarie, vremea se menține rece, însă fără precipitații. Meteorologii anunță un cer variabil și temperaturi scăzute, specifice perioadei de iarnă, cu maxime cuprinse între -17 și -5 grade Celsius. Pe arii extinse se va forma ceață slabă, iar izolat poate apărea polei, mai ales dimineața și seara. Șoferii sunt avertizați că pe drumuri […] Articolul Vreme rece, dar fără ninsori: ghețuș pe drumuri în toată țara apare prima dată în SafeNews.
08:00
Trump publică pe Truth Social capturi de ecran ale unui mesaj al lui Macron, care propune un G7, joi, la Paris, cu Rusia # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa Truth Social, capturi de ecran ale unui mesaj scris de către omologul său francez Emmanuel Macron, care a propus un G7, joi, la Paris, cu Rusia, relatează Le Figaro Anturajul preşedintelui francez a confirmat la AFP autenticitatea mesajului. Trump just shared a text message from […] Articolul Trump publică pe Truth Social capturi de ecran ale unui mesaj al lui Macron, care propune un G7, joi, la Paris, cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
07:50
Lumea a intrat într-o eră a „falimentului global al apei” care dăunează miliarde de oameni, se arată într-un raport al ONU. Suprautilizarea și poluarea apei trebuie abordate urgent, a declarat autorul principal al raportului, deoarece nimeni nu știa când întregul sistem s-ar putea prăbuși, cu implicații pentru pace și coeziune socială, potrivit The Guardian. Întreaga […] Articolul A sosit era „falimentului global al apei”, conform unui raport ONU apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:40
Noi detalii în ancheta privind uciderea moldoveanului Sergiu Țărna, într-o suburbie a Veneției # SafeNews
Noi detalii au ieșit la iveală în ancheta privind uciderea cetățeanului moldovean în vârstă de 25 de ani, Sergiu Țărna, într-o suburbie a Veneției. Poliția italiană a interogat-o pe Lady Brunet, femeia aflată în centrul scandalosului video „fierbinte”, despre care anchetatorii cred că l-ar fi putut provoca pe ofițerul de poliție Riccardo Salvagno să-l omoare […] Articolul Noi detalii în ancheta privind uciderea moldoveanului Sergiu Țărna, într-o suburbie a Veneției apare prima dată în SafeNews.
07:30
Apariția neobișnuită a lui Emmanuel Macron la Davos. De ce a urcat pe scenă cu ochelari de soare # SafeNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, marți, purtând o pereche de ochelari aviator care au atras atenția. Emmanuel Macron a explicat că are o afecțiune la ochi, pe care a descris-o drept „complet inofensivă”, dar care i-a provocat o inflamație vizibilă la ochiul drept, potrivit Independent. Șeful […] Articolul Apariția neobișnuită a lui Emmanuel Macron la Davos. De ce a urcat pe scenă cu ochelari de soare apare prima dată în SafeNews.
07:20
Un judecător de la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina l-a găsit vinovat, astăzi, 20 ianuarie, pe fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici pentru confiscarea ilegală a unui teren forestier. Potrivit instanței, terenul avea o suprafață de 17,5 hectare și se afla pe teritoriul consiliului sătesc Sukholuch, în regiunea Kiev. Suprafața respectivă aparținea fermei forestiere și de […] Articolul Verdict dur pentru Viktor Ianukovici: 15 ani de închisoare și confiscarea averii apare prima dată în SafeNews.
07:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu prim-ministrul Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, în cadrul căreia au fost discutate beneficiile pe care le-ar putea aduce un parteneriat economic durabil și valorificarea oportunităților oferite de Acordul de comerț liber cu Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), intrat în vigoare anul trecut. Totodată, au fost evidențiate avantajele […] Articolul Munteanu, întrevedere cu premierul din Liechtenstein pe tema cooperării economice apare prima dată în SafeNews.
07:00
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, transmite G4Media.RO. Actul normativ adoptat de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă […] Articolul Ucraina adoptă legea cetăţeniei multiple — România exclusă de pe lista ţărilor partenere apare prima dată în SafeNews.
06:50
Adunarea Generală a Judecătorilor urmează să se desfășoare pe 27 martie. Decizia de convocare a fost aprobată de către Consiliul Superior al Magistraturii. Membrii CSM au aprobat la ședința de marți, 20 ianuarie, proiectul agendei pentru Adunarea Generală a Judecătorilor. Astfel, urmează să fie prezentat raportul de activitate a Consiliului Superior al Magistraturii și a […] Articolul Adunarea Generală a Judecătorilor, programată pentru martie apare prima dată în SafeNews.
06:40
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat că nu intenționează, deocamdată, să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, precizând că rămâne în țară pentru a coordona activitatea autorităților în contextul crizei energetice. Liderul de la Kiev a declarat că deplasarea sa va fi posibilă doar dacă vor fi finalizate actele privind garanțiile de securitate […] Articolul Zelenski nu participă la Forumul de la Davos. Motivul apare prima dată în SafeNews.
06:30
Partidul Politic „ȘANSĂ”, Partidul Acasă Construim Europa (PACE) și Partidul Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei nu și-au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025. În consecință, agenții constatatori ai Comisiei Electorale Centrale (CEC) au demarat proceduri contravenționale împotriva acestor formațiuni politice. Totodată, CEC a luat act de rapoartele […] Articolul Partide politice, în vizorul CEC după neprezentarea rapoartelor de gestiune financiară apare prima dată în SafeNews.
06:20
Cum ar putea apăra România Republica Moldova în caz de război. Anunțul șefului Armatei române # SafeNews
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul Republicii Moldova, notează Digi24. Generalul Gheorghiţă Vlad a explicat că Republica Moldova […] Articolul Cum ar putea apăra România Republica Moldova în caz de război. Anunțul șefului Armatei române apare prima dată în SafeNews.
06:10
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal # SafeNews
Acțiunile lui Donald Trump nu doar că sunt din ce în ce mai de neînțeles, dar stârnesc critici tot mai dure, inclusiv în Statele Unite. Cel mai mare cotidian american, The Wall Street Journal, cu peste 400.000 de abonați ai ediției tipărite și 4,1 milioane de abonați ai ediției digitale, a publicat o analiză devastatoare […] Articolul Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:10
Uniunea Europeană va răspunde „ferm, unit și proporțional” la presiunile anexioniste exercitate de președintele american Donald Trump asupra Groenlandei, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ea a criticat anunțul privind impunerea unor taxe suplimentare de 10% pentru statele europene implicate în […] Articolul UE avertizează SUA: Răspuns ferm și unit la presiunile privind Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
19:40
VIDEO | Escrocherie în capitală: bărbat reținut după ce ar fi amăgit o femeie să-i transfere bani # SafeNews
Un bărbat de 42 de ani din Chișinău a fost reținut de oamenii legii pentru escrocherie. Potrivit unui comunicat, acesta ar fi înșelat o femeie de 35 de ani, convingând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Suspectul i-ar fi promis investiții profitabile, precum și suport pentru perfectarea actelor necesare obținerii unei vize. Victima a transmis […] Articolul VIDEO | Escrocherie în capitală: bărbat reținut după ce ar fi amăgit o femeie să-i transfere bani apare prima dată în SafeNews.
16:00
Vladimir Plahotniuc este vizat într-un nou dosar penal, deschis în Republica Moldova, care vizează fapte de fals în acte. Informația a fost făcută publică de procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în timpul examinării demersului privind prelungirea arestului preventiv pe numele fostului lider democrat, aflat în detenție în Penitenciarul nr. 13. Potrivit acuzatorului de […] Articolul Vlad Plahotniuc, vizat într-un nou dosar penal apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un bărbat din Fălești a fost condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a violat propriul tată. Sentința a fost pronunțată zilele trecute. Potrivit materialelor dosarului, în noaptea spre 20 octombrie 2025, individul, fiind beat criță, a pătruns în casa tatălui său, căruia i-a aplicat mai multe lovituri, după care l-a dezbrăcat și violat. […] Articolul Caz șocant la Fălești: Un pensionar, violat de propriul fiu apare prima dată în SafeNews.
15:40
O nouă subdiviziune ar putea fi creată în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Aceasta ar urma să se ocupe de prevenirea bullyingului, violenței și delicvenței juvenile. Necesitatea creării serviciului este argumentată de creșterea constantă a cazurilor de violență în școli, care depășesc patru mii pe semestru, dar și de schimbarea naturii acestora, cu o pondere […] Articolul Prevenirea bullyingului în școli: serviciu special, posibil la Ministerul Educației apare prima dată în SafeNews.
15:20
După declanșarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, tot mai mulți cetățeni ai Federației Ruse au început să solicite cetățenia Republicii Moldova. Pentru mulți dintre ei, pașaportul moldovenesc a fost văzut ca un pas spre obținerea cetățeniei române și, implicit, accesul în Uniunea Europeană, arată Europa Liberă Moldova, scrie adevarul.ro. Datele Agenției pentru Servicii Publice […] Articolul Tot mai mulți ruși cer cetățenia Republicii Moldova, ca pas spre cea românească apare prima dată în SafeNews.
15:10
Naționala Moldovei de fotbal a coborât șapte poziții în clasamentul mondial FIFA pe parcursul anului trecut. Echipa condusă de Lilian Popescu ocupă în prezent locul 158 din 210 cu 1012 puncte acumulate, scrie IPN. Totodată, adversarele Moldovei din recent încheiata campanie de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 se situează pe următoarele poziții în ierarhia FIFA: […] Articolul Naționala Moldovei a coborât șapte poziții în clasamentul FIFA în 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Republica Moldova, cea mai scumpă țară din Europa în ceea ce privește accesibilitatea locuințelor raportată la salarii # SafeNews
Republica Moldova a intrat într-o zonă de turbulență pe piața imobiliară începând cu trimestrul III al anului 2025, iar această perioadă ar putea dura până în trimestrul II din 2026, susține economistul Veaceslav Ioniță, într-un interviu acordat publicației ZIUA, notează Bani.md. Potrivit expertului, scăderile de preț care pot apărea pe piață vor fi mai degrabă moderate […] Articolul Republica Moldova, cea mai scumpă țară din Europa în ceea ce privește accesibilitatea locuințelor raportată la salarii apare prima dată în SafeNews.
14:20
Igor Grosu salută lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025 și anunță măsuri pentru creșterea transparenței legislative # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a salutat astăzi lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025, pe care a calificat-o drept un instrument important pentru evaluarea integrității, transparenței și bunei guvernări în activitatea legislativului. Potrivit lui Igor Grosu, în actuala legislatură, Parlamentul, împreună cu Guvernul și colegii deputați, își propune să îmbunătățească cadrul legal și să asigure un proces […] Articolul Igor Grosu salută lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025 și anunță măsuri pentru creșterea transparenței legislative apare prima dată în SafeNews.
14:10
Parcursul european apropie Moldova și Albania: cooperare mai strânsă între cele două state # SafeNews
Republica Moldova este interesată să intensifice colaborarea cu Albania în contextul parcursului european. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, după întrevederea cu președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. MAE menționează că discuțiile oficialilor s-au concentrat pe consolidarea dialogului bilateral și pe cooperarea în contextul […] Articolul Parcursul european apropie Moldova și Albania: cooperare mai strânsă între cele două state apare prima dată în SafeNews.
14:00
Lavrov afirmă că Unirea cu România ar fi un proiect al UE: Bruxelles-ul nu are nevoie de o Moldovă independentă # SafeNews
Unirea R. Moldova cu România ar fi un proiect al Uniunii Europene, care nu are nevoie de o Republică Moldova independentă. Scenariul fantasmagoric a fost lansat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă. ”Cursul R. Moldova de apropiere de UE, eu aș spune chiar de absorbție în UE, pentru […] Articolul Lavrov afirmă că Unirea cu România ar fi un proiect al UE: Bruxelles-ul nu are nevoie de o Moldovă independentă apare prima dată în SafeNews.
14:00
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră. Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin aviz […] Articolul MAI propune sancțiuni mai aspre pentru șoferii nerezidenți indisciplinați apare prima dată în SafeNews.
13:30
Trump îl atacă personal pe Macron după ce refuză să intre în ”Consiliul Păcii pentru Gaza”. ”Nimeni nu-l vrea, va pleca în curând” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat personal pe omologul său francez Emmanuel Macron, pe care ”nimeni nu-l vrea, el va pleca în curând”, după refuzul Franţei de a face parte din Consiliul său al Păcii, relatează Le Figaro. Locatarul Casei Albe a făcut aceste declaraţii luni, într-o conferinţă de presă pe psită, la Palm Beach, înainte […] Articolul Trump îl atacă personal pe Macron după ce refuză să intre în ”Consiliul Păcii pentru Gaza”. ”Nimeni nu-l vrea, va pleca în curând” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un lot de 5.442 kg de ceai de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, a fost reținut la frontieră și returnat producătorului, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au arătat depășiri ale limitei maxime admise (LMA) pentru mai multe pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid și Clorpirifos, […] Articolul Ceai de import periculos: peste 5 tone reținute la vamă din cauza pesticidelor apare prima dată în SafeNews.
12:50
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, condamnat luni la 3 ani de închisoare, afirmă că nu se eschivează de la organele de drept, deși în prezent se află în Uniunea Europeană. Acesta a postat un video pe rețele sociale, în care confirmă că în prezent nu se află […] Articolul VIDEO | Cojocaru, după condamnare: „Sunt în Ungaria și nu mă eschivez de justiție” apare prima dată în SafeNews.
12:30
Poliția de Frontieră informează că, la intrarea în Republica Moldova, în PTF Leușeni, a fost depistată o substanță vegetală suspectă. Potrivit autorităților, în baza unor informații operative, a fost supus unui control amănunțit un cetățean moldovean de 42 de ani, care se deplasa din România spre Republica Moldova, la volanul unui automobil Toyota RAV4. Asupra […] Articolul FOTO | Control vamal la Leușeni: substanță vegetală suspectă confiscată apare prima dată în SafeNews.
12:30
În perioada 14 – 20 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritățile au identificat patru focare de Pesta Porcină Africană (PPA): unul la porci domestici, în raionul Fălești, satul Pîrlița, și trei la mistreți, în satele Bahmut (raionul Călărași),Copanca […] Articolul ANSA raportează focare de boli periculoase la animale: PPA, rabie și gripă aviară apare prima dată în SafeNews.
12:20
FOTO | Funcționarii vamali de la Aeroportul Chișinău au descoperit două tentative de transport ilicit de valută și bijuterii # SafeNews
Două tentative de introducere ilicită a mijloacelor valutare și a bijuteriilor în Republica Moldova au fost stopate recent de funcționarii postului vamal Aeroport, în cadrul controalelor efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale. În primul caz, un nerezident de 43 de ani, pasager al cursei Chișinău–Istanbul, a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a declarat verbal […] Articolul FOTO | Funcționarii vamali de la Aeroportul Chișinău au descoperit două tentative de transport ilicit de valută și bijuterii apare prima dată în SafeNews.
12:10
Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026 începând cu data de 2 februarie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele Legislativului, Igor Grosu. Potrivit documentului, ședințele plenare vor fi convocate la propunerea Biroului permanent al Parlamentul Republicii Moldova, după întocmirea și aprobarea proiectului ordinii de zi. Conform Regulamentului Parlamentului, Legislativul se […] Articolul Pe 2 februarie, Parlamentul își deschide sesiunea de primăvară apare prima dată în SafeNews.
12:10
Dosarul Lukoil: Vladimir Bolea anunță investigarea foștilor funcționari ai Ministerului Economiei # SafeNews
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că autoritățile au inițiat o anchetă amplă asupra companiei Lukoil Moldova, pentru a evalua în detaliu modul în care compania și-a respectat obligațiile investiționale asumate în perioada 2004–2005, atunci când complexul petrolier și alte bunuri ale aeroportului […] Articolul Dosarul Lukoil: Vladimir Bolea anunță investigarea foștilor funcționari ai Ministerului Economiei apare prima dată în SafeNews.
12:00
Poliția e în alertă: Un deținut a evadat de la Penitenciarul nr. 4 Cricova și este căutat de autorități # SafeNews
Un deținut al Penitenciarului nr. 4 din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu, a evadat luni, 19 ianuarie, în jurul orei 14:00, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). „Un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă. Este vorba despre Negru Igor Alexandru, […] Articolul Poliția e în alertă: Un deținut a evadat de la Penitenciarul nr. 4 Cricova și este căutat de autorități apare prima dată în SafeNews.
12:00
Republica Moldova și România colaborează pentru a transforma Dunărea într-o rută predictibilă de transport de marfă și pentru a dezvolta infrastructura de frontieră, care să sprijine schimburile comerciale și transportul de pasageri. „România și Bulgaria lucrează în prezent la un proiect de adâncire și modernizare a Dunării, pentru a relua circulația economică și comercială spre […] Articolul România și Moldova pregătesc podurile peste Dunăre pentru trafic sigur apare prima dată în SafeNews.
11:50
FOTO | CNA a încătușat un bărbat din Șoldănești suspectat de solicitarea unei mite de 50 000 € într-un dosar penal # SafeNews
Un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA),fiind suspectat că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, deține influență asupra unor funcționari publici, pe care i-ar putea determina să ia […] Articolul FOTO | CNA a încătușat un bărbat din Șoldănești suspectat de solicitarea unei mite de 50 000 € într-un dosar penal apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.