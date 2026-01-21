Reuters | O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate

14:00

Unirea R. Moldova cu România ar fi un proiect al Uniunii Europene, care nu are nevoie de o Republică Moldova independentă. Scenariul fantasmagoric a fost lansat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă. "Cursul R. Moldova de apropiere de UE, eu aș spune chiar de absorbție în UE, pentru […]