„Cer pâine”: un pilot ucrainean de dronă a livrat pâine unei bătrâne din Konstantinovka, după un mesaj scris pe zăpadă

12:50

Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a șantajat o femeie timp de șase ani, obținând de la aceasta peste 34.000 de euro prin 93 de transferuri bancare, sub amenințarea publicării imaginilor intime. Sentința a fost pronunțată de instanță, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, […]