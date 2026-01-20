MAE explică: când va ieși oficial Moldova din CSI

11:20

În anul 2026, Arcul de Triumf din capitală va fi reparat. Cel puțin asta a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a precizat că există interes atât din partea statului, cât și din partea unui agent economic. Ministrul a mai spus că, în acest sens, este necesară rezolvarea unei „probleme sistemice". Declarațiile au fost făcute […]