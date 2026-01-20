„Partidul Nostru” propune scutirea de taxe pentru bunurile donate primăriilor. Proiect de lege
NewsMaker, 20 ianuarie 2026 15:00
Deputații „Partidului Nostru” (PN) înaintează un proiect de lege care prevede scutirea de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate primăriilor din țară. Inițiativa a fost prezentată de parlamentara formațiunii, Elena Grițco, în cadrul unei conferințe de presă din 20 ianuarie. „În prezent, chiar și bunurile donate cu titlu gratuit — autospeciale, utilaje, echipamente […] The post „Partidul Nostru” propune scutirea de taxe pentru bunurile donate primăriilor. Proiect de lege appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 5 minute
15:20
(VIDEO) Moldova părăsește CSI/ Maia Sandu va fi audiată de Procuratură?/ Soldat rănit în timpul serviciului # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Chișinăul face ultimii pași spre ieșirea din CSI— Prima ședință a deputaților din sesiunea de primăvară, pe 2 februarie— Gheorghe Gonța cere procuraturii să o audieze pe Maia Sandu— Prezența gândacilor, semnalată și în alte cămine. Care este situația?— Militar din Florești, […] The post (VIDEO) Moldova părăsește CSI/ Maia Sandu va fi audiată de Procuratură?/ Soldat rănit în timpul serviciului appeared first on NewsMaker.
15:20
Ceai cu pesticide, la un pas de a ajunge pe rafturile din Moldova. Lotul a fost returnat # NewsMaker
Un lot de ceai importat a fost oprit la frontiera Republicii Moldova și returnat producătorului, după ce analizele de laborator au arătat depășiri ale limitelor admise de pesticide. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, produsul nu a ajuns pe piață, astfel încât sănătatea consumatorilor nu a fost pusă în pericol. Este vorba despre un lot […] The post Ceai cu pesticide, la un pas de a ajunge pe rafturile din Moldova. Lotul a fost returnat appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
15:00
„Partidul Nostru” propune scutirea de taxe pentru bunurile donate primăriilor. Proiect de lege # NewsMaker
Deputații „Partidului Nostru” (PN) înaintează un proiect de lege care prevede scutirea de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate primăriilor din țară. Inițiativa a fost prezentată de parlamentara formațiunii, Elena Grițco, în cadrul unei conferințe de presă din 20 ianuarie. „În prezent, chiar și bunurile donate cu titlu gratuit — autospeciale, utilaje, echipamente […] The post „Partidul Nostru” propune scutirea de taxe pentru bunurile donate primăriilor. Proiect de lege appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
14:10
Deputat român, la Chișinău: „Moldova se va regăsi în Europa, fiind parte a României unite” # NewsMaker
Republica Moldova și România „reprezintă o singură țară – România eternă”, a declarat deputatul PNL Daniel Gheorghe, pe 20 ianuarie, la Chișinău. Parlamentarul român, de profesie istoric, consideră că reîntregirea națională trebuie să devină „o prioritate”. „Trebuie să nu uităm un aspect: astăzi, România și Moldova sunt două state europene, însă ele reprezintă o singură […] The post Deputat român, la Chișinău: „Moldova se va regăsi în Europa, fiind parte a României unite” appeared first on NewsMaker.
14:00
Comisie de etică și integritate pentru deputați? Grosu anunță lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025 # NewsMaker
Integritatea deputaților din Parlament urmează să fie evaluată, iar activitatea Legislativului să devină mai transparentă, după ce astăzi, 20 ianuarie, a fost lansată Carta Parlamentului Curat 2025. Anunțul a fost făcut de speakerul Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, aceste modificări vizează îmbunătățirea regulamentelor de funcționare ale Parlamentului. „Pentru această legislatură, împreună cu colegii din Parlament […] The post Comisie de etică și integritate pentru deputați? Grosu anunță lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025 appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
13:10
Purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitrii Peskov, a declarat că Kremlinul „regretă” decizia Republicii Moldova de a ieși din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Totodată, el a sugerat că inițiativa ar face parte din „cursul de negare a oricăror relații cu Rusia”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă din 20 ianuarie. […] The post Kremlinul, despre decizia Moldovei de a părăsi CSI: „Ne exprimăm regretul” appeared first on NewsMaker.
13:00
(VIDEO) Doar 15 persoane din lume stăpânesc această tehnică. Moldova lansează „Traseul ceramicii” și aduce în prim-plan lucrări unice ale meșterilor # NewsMaker
La Muzeul Național de Istorie din Chișinău a fost prezentat noul „Traseu al ceramicii”, cu o lungime de 635 de kilometri, care conectează monumente istorice și ateliere meșteșugărești active din întreaga țară. Vizitatorii pot descoperi nu doar ceramică tradițională, ci și creații unice, precum ceramica cu cristale crescute manual – o tehnică stăpânită de doar […] The post (VIDEO) Doar 15 persoane din lume stăpânesc această tehnică. Moldova lansează „Traseul ceramicii” și aduce în prim-plan lucrări unice ale meșterilor appeared first on NewsMaker.
13:00
Reconstrucția după război: la Chișinău a fost constituită Camera de Comerț trilaterală România- Moldova-Ucraina # NewsMaker
Peste 400 de oficiali, oameni de afaceri și reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din România, Republica Moldova și Ucraina s-au reunit, pe 20 ianuarie, la Chișinău, la o conferință de nivel înalt dedicată parteneriatului pentru reconstrucția Ucrainei. În cadrul evenimentului a fost constituită Camera de Comerț Trilaterală România–Ucraina–Moldova (CCTRUM), o platformă care își […] The post Reconstrucția după război: la Chișinău a fost constituită Camera de Comerț trilaterală România- Moldova-Ucraina appeared first on NewsMaker.
12:50
Condamnat pentru șantaj cu imagini intime: o femeie a plătit peste 34.000 de euro și i-a cumpărat o mașină în credit # NewsMaker
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a șantajat o femeie timp de șase ani, obținând de la aceasta peste 34.000 de euro prin 93 de transferuri bancare, sub amenințarea publicării imaginilor intime. Sentința a fost pronunțată de instanță, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, […] The post Condamnat pentru șantaj cu imagini intime: o femeie a plătit peste 34.000 de euro și i-a cumpărat o mașină în credit appeared first on NewsMaker.
12:00
Valeriu Cojocaru, prima reacție după ce a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive: Nu mă eschivez. Sunt în Ungaria # NewsMaker
Fostul șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, care a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive în cadrul MAI în lipsă, a publicat pe 20 ianuarie un mesaj pe Facebook, în care menționează că nu se eschivează de justiție și că nu a fost citat să se prezinte în instanță […] The post Valeriu Cojocaru, prima reacție după ce a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive: Nu mă eschivez. Sunt în Ungaria appeared first on NewsMaker.
11:50
Un militar prin contract al Armatei Naționale a fost rănit astăzi, 20 ianuarie, după ce s-a produs o împușcătură cu arma din dotare, în timp ce se afla la serviciu într-o unitate militară din garnizoana Florești. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50. La […] The post Militar din Florești, rănit cu arma din dotare: anchetă la Ministerul Apărării appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
11:20
Trump îl amenință pe Macron, după ce a refuzat să intre în „Consiliul pentru Pace”: „Voi impune tarife de 200%” # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu taxe vamale de 200% pentru șampania și vinurile produse în Franța, după ce omologul său francez, Emmanuel Macron, refuzat să se alăture „Consiliului pentru Pace”, responsabil de supravegherea tranziției post-război din Fâșia Gaza. Afirmația a fost făcută în cadrul unei discuții cu presa. „Voi impune tarife de 200% […] The post Trump îl amenință pe Macron, după ce a refuzat să intre în „Consiliul pentru Pace”: „Voi impune tarife de 200%” appeared first on NewsMaker.
11:00
Guvernul dă stat reformei administrativ-teritoriale. Secretar general: „E normal să existe îngrijorări” # NewsMaker
Guvernul de la Chișinău dă start, oficial, reformei administrativ-teritoriale. Potrivit secretarului general al Executivului, Alexei Buzu, procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. La acestea sunt invitați să participe primarii, reprezentanții autorităților raionale și locale, experții, societatea civilă, dar și cetățenii. „Obiectivul principal este să creem localități dezvoltate, primării puternice […] The post Guvernul dă stat reformei administrativ-teritoriale. Secretar general: „E normal să existe îngrijorări” appeared first on NewsMaker.
10:30
Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat anul trecut una dintre cele mai puternice scăderi din ultimii ani: vânzările de apartamente s-au diminuat cu peste 60%. NewsMaker a analizat cauzele acestui declin și dacă este de așteptat ca prețurile locuințelor să scadă. Ce se întâmplă pe piața locuințelor? În 2025, vânzările de apartamente din Chișinău au […] The post Piața imobiliară din Chișinău, în cădere. Ce se întâmplă cu prețurile? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
10:10
Aurora boreală a putut fi observată în mai multe regiuni ale Republicii Moldova în noaptea de 19 spre 20 ianuarie. Președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian, a confirmat că fenomenul natural a apărut în zona satelor Rădoaia și Sîngereii Noi, publicând o serie de imagini. „Nu e la Polul Nord. E chiar la Sîngerei. În seara […] The post Aurora boreală – pe cerul din Moldova. Fenomenul, văzut în mai multe localități (FOTO) appeared first on NewsMaker.
09:40
Dodon critică ieșirea Moldovei din CSI: Majoritatea cetățenilor vor să mențină relații prietenești cu Rusia # NewsMaker
Igor Dodon, deputat și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a publicat pe 20 ianuarie un mesaj în care critică decizia autorităților privind ieșirea țării noastre din Comunitatea Statelor Independente (CSI). El susține că inițiativa nu ar fi susținută de majoritatea cetățenilor și a spus că PSRM va pleda pentru păstrarea calității de […] The post Dodon critică ieșirea Moldovei din CSI: Majoritatea cetățenilor vor să mențină relații prietenești cu Rusia appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
09:10
NM Espresso: Munteanu a plecat la Davos după investiții, la Chișinău s-a prăbușit piața imobiliară, Dodon s-a scufundat în copcă în Rusia # NewsMaker
Unirea: ce cred cititorii NM Președinta Maia Sandu a readus în spațiul public subiectul potențialei uniri. NM a decis să-i întrebe pe cititorii săi ce cred ei despre unirea Moldovei cu România și a primit peste 2 mii de comentarii. Cele mai expresive dintre ele le găsiți în materialul «Moldova — Transnistria României!». Moldova și Albania Președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, a declarat, după întrevederea cu Președinta Maia Sandu, că mizează pe o revizuire […] The post NM Espresso: Munteanu a plecat la Davos după investiții, la Chișinău s-a prăbușit piața imobiliară, Dodon s-a scufundat în copcă în Rusia appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
20:30
Gonța a depus un denunț la Procuratura Generală privind achiziția energiei de la MGRES. Jurnalistul solicită audierea Maiei Sandu # NewsMaker
Jurnalistul Gheorghe Gonța a depus pe 19 ianuarie un denunț la Procuratura Generală, în care solicită investigarea unor posibile ilegalități legate de achiziționarea energiei electrice de la Moldgres. Demersul vizează presupuse scheme despre care a vorbit public încă din anul 2020 Maia Sandu, într-un interviu acordat presei din Ucraina. Într-un comentariu pentru NewsMaker, reprezentanții Procuraturii […] The post Gonța a depus un denunț la Procuratura Generală privind achiziția energiei de la MGRES. Jurnalistul solicită audierea Maiei Sandu appeared first on NewsMaker.
19:40
(VIDEO) Ceban va face declarații în dosarul „kuliok”/Finul lui Plahotniuc, condamnat/Oameni FSB la Primărie? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ceramica moldovenească, pusă pe harta turistică— Ceban, martor în favoarea lui Dodon? Plahotniuc, obligat să se prezinte— Invitat la o întâlnire romantică, apoi jefuit, agresat și lăsat să zacă în frig— Consilierii PAS cer anchetarea lui Ceban pentru trădare de patrie— Lebede […] The post (VIDEO) Ceban va face declarații în dosarul „kuliok”/Finul lui Plahotniuc, condamnat/Oameni FSB la Primărie? appeared first on NewsMaker.
19:00
Chișinăul face ultimii pași spre ieșirea din CSI. Popșoi: documentele ajung în Parlament până la mijlocul lui februarie # NewsMaker
Guvernul a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază și, implicit, de părăsire a Comunității Statelor Independente (CSI), urmând ca documentele să fie finalizate la nivel guvernamental până la mijlocul lunii februarie și transmise Parlamentului pentru adoptarea deciziei finale. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în ediția din 19 ianuarie […] The post Chișinăul face ultimii pași spre ieșirea din CSI. Popșoi: documentele ajung în Parlament până la mijlocul lui februarie appeared first on NewsMaker.
18:20
Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost reținut de poliție la scurt timp după ce a fost condamnat astăzi, pe 19 ianuarie, la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției […] The post Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, a fost reținut după ce a fost condamnat appeared first on NewsMaker.
18:10
Ambasadoarea UE în Moldova lansează consultări cu opoziția parlamentară. Primul pe listă – Costiuc # NewsMaker
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a lansat o serie de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare. Oficiala europeană afirmă că dialogul pluralist în procesul de aderare la UE are un rol „esențial”. Discuțiile au început cu o întrevedere cu președintele fracțiunii parlamentare și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. „Aderarea la UE este […] The post Ambasadoarea UE în Moldova lansează consultări cu opoziția parlamentară. Primul pe listă – Costiuc appeared first on NewsMaker.
17:50
Republica Moldova susține respectarea dreptului internațional și a integrității teritoriale a statelor partenere, inclusiv în cazul Groenlandei, și își menține relații solide atât cu Uniunea Europeană, cât și cu Statele Unite, în pofida divergențelor existente între acestea. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în ediția de 19 ianuarie a emisiunii „La […] The post „Nu pot să ne bucure”. Popșoi a comentat tensiunile dintre UE și SUA privind Groenlanda appeared first on NewsMaker.
17:40
Cum Ministerul Finanțelor (NU) a răspuns la întrebările despre taxarea coletelor sub 150 de euro # NewsMaker
La aproape o săptămână după ce ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat că coletele cu valoare sub 150 de euro, comandate de pe platforme online, vor fi taxate din 2026, Ministerul Finanțelor evită să explice cum va fi pusă în practică această măsură. Instituția a precizat, într-un răspuns pentru NewsMaker, că subiectul se află încă […] The post Cum Ministerul Finanțelor (NU) a răspuns la întrebările despre taxarea coletelor sub 150 de euro appeared first on NewsMaker.
17:30
„Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”. Scrisoarea lui Trump pentru prim-ministrul Norvegiei # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu se mai simte obligat” să se gândească doar la pace, după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Afirmația a fost făcută într-o scrisoare transmisă lui Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Norvegiei — țara care găzduiește Comitetul Nobel. Textul scrisorii a fost publicat de corespondentul […] The post „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”. Scrisoarea lui Trump pentru prim-ministrul Norvegiei appeared first on NewsMaker.
17:00
Ceban va fi citat în calitate de martor al apării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Dodon # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, urmează să fie citat în calitate de martor în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, pe 19 ianuarie. Deși avocații liderului PSRM au solicitat audierea a 62 de martori, instanța a admis doar 36. […] The post Ceban va fi citat în calitate de martor al apării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Dodon appeared first on NewsMaker.
16:40
Tânăr LGBT, atras cu o întâlnire romantică, apoi jefuit, privat de libertate și agresat. Ce spune poliția # NewsMaker
Centrul Genderdoc-M a condamnat agresiunea și jaful comise asupra unei persoane din comunitatea LGBTQ+. Centrul, care promovează drepturile comunității LGBTQ+ în Republica Moldova, susține că incidentul a avut loc pe 10 ianuarie, iar victima, după o întâlnire stabilită printr-o aplicație de dating, a fost dusă în afara orașului și abandonată în stare gravă. Potrivit centrului, […] The post Tânăr LGBT, atras cu o întâlnire romantică, apoi jefuit, privat de libertate și agresat. Ce spune poliția appeared first on NewsMaker.
16:10
Mai multe lebede din Criuleni, adăpostite la un centru provizoriu: intervenția inspectorilor de mediu # NewsMaker
Angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) din Criuleni au luat o parte din lebedele care au rămas să ierneze pe râul Nistru și le-au adăpostit la un centru provizoriu, pentru a le asigura protecția pe perioada sezonului rece. Anunțul a fost făcut de IPM într-un comunicat din 19 ianuarie. „Inspectorii de mediu din raionul Criuleni […] The post Mai multe lebede din Criuleni, adăpostite la un centru provizoriu: intervenția inspectorilor de mediu appeared first on NewsMaker.
16:10
Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de detenție în dosarul angajărilor fictive # NewsMaker
Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de Judecătoria Buiucani. În acest caz sunt vizați și fostul șef al direcției, Valeriu Cojocaru, precum și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari.Instanța i-a recunoscut […] The post Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de detenție în dosarul angajărilor fictive appeared first on NewsMaker.
15:40
Premierul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # NewsMaker
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumul Economic Mondial, care se desfășoară în perioada 19–23 ianuarie 2026, la Davos-Klosters. Din delegație mai face parte și viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. În marja forumului, șeful Executivului va avea o serie de întrevederi bilaterale cu […] The post Premierul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos appeared first on NewsMaker.
15:40
De la lumea poveștilor pentru copii la o comedie care stârnește râsul adolescenților, scena pregătește două spectacole care transformă teatrul într-o experiență pentru întreaga familie. ARTA CONVIEȚUIRII Regia: Petru VUTCĂRĂU#comedie 16+Vineri, 23 ianuarie, ora 18.30 Conflictele din familie, frustrările nespuse și aparența de „normalitate” sunt realități cu care se confruntă majoritatea cuplurilor. Această comedie pornește […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco vă invită appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:20
(FOTO) 200 kg de biscuiți neconformi, reținuți de ANSA și folosiți ca hrană pentru pești # NewsMaker
Un lot de 200 kg de biscuiți a fost găsit cu un nivel depășit de acizi grași trans. De asemenea, pe etichete lipseau informații obligatorii. Informațiile au fost comunicate pe 19 ianuarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a precizat că lotul a fost reținut. Potrivit instituției, biscuiții au fost utilizați, în condiții […] The post (FOTO) 200 kg de biscuiți neconformi, reținuți de ANSA și folosiți ca hrană pentru pești appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Un businessman va repara Arcul de Triumf/ Alertă la aeroportul din Chișinău/ Carburanții se scumpesc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat. Cine dă banii?— Incident nocturn la aeroportul din Chișinău: pasagerii și personalul, evacuați— Carburanții se scumpesc din nou— Maia Sandu: Moldova și Albania pot coopera în mai multe domenii— Un an de închisoare pentru […] The post (VIDEO) Un businessman va repara Arcul de Triumf/ Alertă la aeroportul din Chișinău/ Carburanții se scumpesc appeared first on NewsMaker.
15:00
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care a ordonat invadarea Ucrainei, a fost invitat să facă parte din „Consiliul pentru Pace” pentru administrarea Fâșiei Gaza – organism internațional conceput la inițiativa liderului american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrii Peskov, pe 19 ianuarie. „Da, într-adevăr, președintele Putin a primit, […] The post Trump l-a invitat pe Putin în „Consiliul pentru Pace”. Reacția Moscovei appeared first on NewsMaker.
14:30
PAS cere ca Ceban să fie anchetat pentru trădare de patrie: „Nu ne putem permite luxul naivității”. Reacția MAN # NewsMaker
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită Procuraturii Generale și Serviciului de Informații și Securitate (SIS) inițierea unei anchete penale pe numele primarului general al capitalei, Ion Ceban, pentru suspiciuni de trădare de patrie și atentat la securitatea Republicii Moldova. Demersul vizează presupuse legături ale Primăriei Chișinău cu persoane și structuri din Federația Rusă, […] The post PAS cere ca Ceban să fie anchetat pentru trădare de patrie: „Nu ne putem permite luxul naivității”. Reacția MAN appeared first on NewsMaker.
13:30
Dodon, din nou în Rusia: s-a scufundat într-un lac din apropiere de Cercul Polar, de Bobotează (VIDEO) # NewsMaker
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), deputatul Igor Dodon, a respectat și în acest an tradiția și s-a scufundat în apă rece de Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și ca Boboteaza. De această dată, însă, parlamentarul a ales Lacul Sfânt, aflat în apropierea de Mănăstirea Solovețki din Federația Rusă. Într-un mesaj public, Igor […] The post Dodon, din nou în Rusia: s-a scufundat într-un lac din apropiere de Cercul Polar, de Bobotează (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
13:30
„Eu voi fi omul care voi răspunde în fața mea”. Satoshi a răspuns criticilor cu privire la participarea la Eurovision # NewsMaker
Satoshi, care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026, a afirmat că va implementa lucrurile care i se par apropiate pentru a-și îmbunătăți prestația la etapa internațională a concursului. „Dacă voi renunța la lucrurile care au rezonat în interiorul meu natural? Cu siguranță nu”, a adăugat artistul. Declarațiile au fost făcute la ediția din 19 […] The post „Eu voi fi omul care voi răspunde în fața mea”. Satoshi a răspuns criticilor cu privire la participarea la Eurovision appeared first on NewsMaker.
13:20
Ex-deținuta Maria Kolesnikova, eliberată după 5 ani, îndeamnă Europa să înceapă dialogul cu Lukașenko # NewsMaker
Maria Kolesnikova, fostă deținută politic din Belarus, care a fost eliberată luna trecută, a sugerat că statele europene ar trebui să înceapă dialogul cu președintele belarus Alexandr Lukașenko. Aceasta consideră că UE riscă să împingă Belarus și mai aproape de Moscova dacă va continua politica de izolare. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru Financial […] The post Ex-deținuta Maria Kolesnikova, eliberată după 5 ani, îndeamnă Europa să înceapă dialogul cu Lukașenko appeared first on NewsMaker.
12:50
Albania îndeamnă Moldova să recunoască independența Kosovo: „Apreciem contribuția permanentă” # NewsMaker
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, speră ca Republica Moldova să își reconsidere poziția privind recunoașterea independenței Kosovo, apreciind totodată sprijinul acordat de autoritățile de la Chișinău pentru aderarea Kosovo la Consiliul Europei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, organizată cu ocazia vizitei oficiale a liderului albanez în […] The post Albania îndeamnă Moldova să recunoască independența Kosovo: „Apreciem contribuția permanentă” appeared first on NewsMaker.
12:30
Noi îți povestim în continuare despre funcțiile vacante bine plătite în Moldova, pregătite de site-ul Rabota.md. De data aceasta îți prezentăm o selecție de oferte de muncă în IT, vânzări, dar și funcții de conducere. De la 2 până la 2,5 mii de euro net pe lună, așa salariu poate primi directorul unui hotel de […] The post 10 posturi vacante bine plătite în Chișinău: salarii până la 5 mii de euro appeared first on NewsMaker.
12:10
Tăieri ilegale la Ghidighici? Ministrul Mediului anunță un control inopinat: „Am schimbat regulile jocului” # NewsMaker
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că, în dimineața zilei de 19 ianuarie, a dispus un control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Oficialul a spus că, de data aceasta, controlul este efectuat de inspectori aduși din alte zone ale țării și este monitorizat de consilierii săi. Hajder a motivat controlul prin „semnalele tot mai dese […] The post Tăieri ilegale la Ghidighici? Ministrul Mediului anunță un control inopinat: „Am schimbat regulile jocului” appeared first on NewsMaker.
12:10
Ceban, nemulțumit de intervențiile de deszăpezire a capitalei: „Am impresia că undeva se sabotează” # NewsMaker
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, este nemulțumit de intervențiile de iarnă din capitală și le-a cerut pretorilor să iasă în sectoare și să inspecteze situația. Edilul susține că s-ar încerca sabotarea acestor operațiuni, subliniind că va solicita anchete de serviciu dacă se va adeveri. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Chișinău din […] The post Ceban, nemulțumit de intervențiile de deszăpezire a capitalei: „Am impresia că undeva se sabotează” appeared first on NewsMaker.
11:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni, 19 ianuarie, un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar produs în sudul Spaniei, soldat cu zeci de morți și răniți. „Condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragicul accident feroviar din Spania. Țările noastre sunt alături de Spania în aceste momente de profundă durere”, a scris […] The post Maia Sandu transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania: „Suntem alături” appeared first on NewsMaker.
11:20
Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat în 2026? Ministrul Culturii: „Există interes din partea unui agent economic” # NewsMaker
În anul 2026, Arcul de Triumf din capitală va fi reparat. Cel puțin asta a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a precizat că există interes atât din partea statului, cât și din partea unui agent economic. Ministrul a mai spus că, în acest sens, este necesară rezolvarea unei „probleme sistemice”. Declarațiile au fost făcute […] The post Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat în 2026? Ministrul Culturii: „Există interes din partea unui agent economic” appeared first on NewsMaker.
10:30
Armele de contrabandă, introduse în Moldova din 2023? Șeful Serviciului Vamal: 5 persoane sunt învinuite în dosar # NewsMaker
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că, actualmente, cinci persoane sunt învinuite în dosarul contrabandei cu armament de la vama Albița-Leușeni. El a menționat că armele au fost introduse în Republica Moldova în perioada 2023-2025. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 18 ianuarie a emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. „Este […] The post Armele de contrabandă, introduse în Moldova din 2023? Șeful Serviciului Vamal: 5 persoane sunt învinuite în dosar appeared first on NewsMaker.
10:30
„Un caz amuzant”: șeful Serviciului Vamal, despre cărțile cu discursurile istorice ale lui Trump „blocate în vamă” # NewsMaker
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, respinge acuzațiile potrivit cărora volumul „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de expertul în geopolitică Dan Dungaciu, ar fi fost blocat în vamă. Oficialul califică situația drept „un caz amuzant”. „Un caz amuzant, dacă mă întrebați pe mine. (…) Am văzut și noi declarațiile. Ne-am autosesizat, […] The post „Un caz amuzant”: șeful Serviciului Vamal, despre cărțile cu discursurile istorice ale lui Trump „blocate în vamă” appeared first on NewsMaker.
09:50
Două trenuri s-au ciocnit în Spania: zeci de morți și răniți. Chișinăul: nu sunt informații despre moldoveni printre victime # NewsMaker
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma coliziunii a două trenuri de mare viteză în sudul Spaniei. Cauza accidentului este încă necunoscută. Accidentul feroviar a avut loc în seara de 18 ianuarie, în apropiere de orașul Adamuz din Andaluzia. Currenttime, citând El País, raportează că numărul deceselor a ajuns la […] The post Două trenuri s-au ciocnit în Spania: zeci de morți și răniți. Chișinăul: nu sunt informații despre moldoveni printre victime appeared first on NewsMaker.
09:50
O altercație în trafic, filmată pe strada Grenoble din Chișinău, a ajuns în mediul online. Poliția a declarat că întreprinde măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, inclusiv pentru identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere. Pe 18 ianuarie, în mediul online au fost publicate imagini care surprind o bătaie în trafic. La un moment dat, […] The post Bătaie în trafic pe strada Grenoble din Chișinău. Ce spune poliția appeared first on NewsMaker.
09:40
Pasagerii și personalul aeroportului din Chișinău au fost evacuați în seara zilei de 18 ianuarie. S-a întâmplat după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă și s-a declanșat sistemul antiincendiar. Informația a fost comunicată de reprezentanții aeroportului. Cazul a avut loc la ora 22:40. „Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost […] The post Incident nocturn la aeroportul din Chișinău: pasagerii și personalul – evacuați appeared first on NewsMaker.
18 ianuarie 2026
18:10
FOTO Accident cu două troleibuze pe bulevardul Dacia din Chișinău: ce se știe despre pasageri # NewsMaker
Un accident rutier, cu implicarea a două troleibuze, a avut loc pe 18 ianuarie pe bulevardul Dacia din capitală. Urmare a incidentului, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală. Informațiile au fost comunicate de întreprinderea „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC), care a anunțat că a inițiat o anchetă internă. Potrivit întreprinderii, accidentul a implicat […] The post FOTO Accident cu două troleibuze pe bulevardul Dacia din Chișinău: ce se știe despre pasageri appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.