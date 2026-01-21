Încă un accident feroviar grav în Spania: un mort și cel puțin 37 de răniți

13:30

Satoshi, care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026, a afirmat că va implementa lucrurile care i se par apropiate pentru a-și îmbunătăți prestația la etapa internațională a concursului. „Dacă voi renunța la lucrurile care au rezonat în interiorul meu natural? Cu siguranță nu", a adăugat artistul. Declarațiile au fost făcute la ediția din 19 […]