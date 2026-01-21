Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei”

10:30

Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat anul trecut una dintre cele mai puternice scăderi din ultimii ani: vânzările de apartamente s-au diminuat cu peste 60%. NewsMaker a analizat cauzele acestui declin și dacă este de așteptat ca prețurile locuințelor să scadă. Ce se întâmplă pe piața locuințelor? În 2025, vânzările de apartamente din Chișinău au […]