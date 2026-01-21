„Noi nu avem WC pentru cetățeni”: O moldoveancă reclamă o „experiență umilitoare” la Consulatul R. Moldova din Frankfurt. Reacție
O femeie s-a plâns de o „experiență umilitoare" la Consulatul R. Moldova din Frankfurt. Ea a relatat un schimb de replici cu angajații pe tema mamelor cu copiii care ar fi stat afară în rând, dar și privind „WC-ul privat" al instituției. Femeia a mai spus că, pentru un document, i s-ar fi cerut cu
Replici în rusă, română și engleză, la ședința CMC. Consilier: „Putem și în spaniolă să vorbim, nu-i o problemă"
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 21 ianuarie a fost marcată de un schimb de replici despre limba în care trebuie să se desfășoare reuniunile CMC, după ce consilierul „Partidului Nostru" (PN), Denis Șova, a discutat în rusă cu colegul său de la PSRM, Alexandr Odințov. Consilierul Mișcării Alternative Naționale (MAN), Corneliu Pîntea, i-a cerut
Astăzi, în autonomia găgăuză, urma să înceapă procesul de înaintare a candidaților la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG). Procedura însă nici nu a apucat să fie pusă în aplicare, fiind practic suspendată imediat. Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei a anunțat, pe 21 ianuarie, că desfășurarea alegerilor, programate pentru 22 martie, este imposibilă.
A strâns bani, folosind aceeași poveste falsă ani la rând? Radu Dutcovici răspunde criticilor: „Activitatea mea are beneficiari reali"
Pe 20 ianuarie, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au publicat o investigație în care au scris că activistul Radu Dutcovici a strâns bani de la mai mulți cetățeni din diasporă, folosind aceeași poveste falsă, pentru a ajuta o mamă dintr-un sat din Republica Moldova. Potrivit jurnaliștilor, în realitate, banii nu ajungeau la familia pentru
Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei"
Moldova a ales să iasă „din zona gri a geografiei" și să se alăture eforturilor Uniunii Europene de a apăra democrația și libertatea. În fața provocărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar și a presiunilor economice și geopolitice, cooperarea între state devine esențială pentru pace, stabilitate și prosperitate. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul
Moldindconbank lansează o nouă promoție care transformă plățile obișnuite într-o experiență care îți poate aduce beneficii suplimentare importante. Pe parcursul anului 2026, utilizarea cardului Mastercard de la Moldindconbank, fie că este un card salarial sau social, poate aduce un premiu bănesc de 10 000 de lei, fără înscriere prealabilă sau pași suplimentari. Campania se desfășoară
(VIDEO) Alegerile din Găgăuzia anulate/Moldoveni înregistrați în Rusia/Motorina din Moldova strică mașinile?
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate în martie, anulate— Erori în acte: „URSS" sau „Rusia" în loc de Moldova— Două partide riscă să fie dizolvate— Procuror condamnat la cinci ani de închisoare— Permisele moldovenești, recunoscute în Franța— Verificări în stațiile PECO,
Vladimir Plahotniuc va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Decizia a fost luată miercuri, 21 ianuarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au admis cererea procurorului de caz, Alexandru Cernei, de prelungire a arestului în dosarul „Frauda bancară". Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță, refuzând să
Chiveri, la o săptămână după ce bacul de la Molovata a fost suspendat: Situația din Zona de Securitate e „sub control"
La o săptămână de la suspendarea activității bacului de la Molovata, din cauza înghețării râului Nistru, situația din localitățile din Zona de Securitate este „sub control". Asigurările vin din partea vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a discutat cu primarii din Cocieri și Molovata Nouă, despre siguranța alimentară, în cadrul unei vizite la fața locului.
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, va efectua pe 23 ianuarie o vizită de lucru în Găgăuzia. Aceasta este prima deplasare a diplomatei în autonomia găgăuză de la preluarea mandatului său, în urmă cu 4 luni. Potrivit unui comunicat al Delegației UE la Chișinău, Iwona Piorko va vizita municipiul Comrat și alte localități
Primar din România, reținut pentru pornografie infantilă: i-a trimis unui copil conținut cu caracter sexual
Primarul comunei Izvoarele din România, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut pe 20 ianuarie într-un dosar de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Edilul este acuzat că a solicitat unei fete de 13 ani imagini cu caracter sexual explicit, iar ulterior a încercat să determine părinții minorei să nu sesizeze autoritățile, oferindu-le
(VIDEO) Chișinăuienii îngheață în troleibuze? Ce temperatură este în transportul public din capitală
Troleibuzele din Chișinău au devenit din nou subiect de discuții din cauza temperaturii din interior. Unii pasageri se plâng de frig, mai ales dimineața și seara, în timp ce alții spun că se îmbracă mai gros și nu resimt disconfort. Șoferii explică situația prin deschiderea frecventă a ușilor în stații, ceea ce nu permite încălzirea
(VIDEO) Unde sunt gândaci și unde sunt renovări recente: ce condiții sunt în căminele universitare din Chișinău
Prezența gândacilor în căminele studențești din Chișinău rămâne o problemă răspândită. Studenții și administrațiile unor cămine universitare au declarat pentru NewsMaker că această situație persistă de ani buni. În unele cămine, administrația a refuzat să ofere comentarii și a interzis filmările, recunoscând problema doar neoficial, în timp ce studenții spun că gândacii „există dintotdeauna". În
Recunoașterea permiselor moldovenești în Franța, pe masa lui Macron. Legislativul a susținut inițiativa
Adunarea Națională a Franței a votat acordul bilateral care reglementează recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere dintre cele două state. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat. Potrivit instituției, acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea legii de către președintele Franței, Emanuel Macron. Potrivit MAE, deputații francezi au votat proiectul de
Moldova vrea să taie, în cinci ani, 1,7 milioane de metri cubi de lemn: de ce și unde va ajunge (DOC)
În următorii cinci ani, în Republica Moldova ar urma să fie recoltate aproximativ 1,7 milioane de metri cubi de lemn, ceea ce înseamnă, în medie, circa 344,7 mii de metri cubi anual. Potrivit unui proiect al Ministerului Mediului, supus consultărilor publice, cea mai mare parte a volumului ar urma să vină din păduri de salcâm
Președintele interimar al „Moldovagaz" a fost întrebat dacă Federația Rusă se află în spatele achizițiilor de gaze naturale pentru regiunea transnistreană. Vadim Ceban a spus că nu există încheiat un contract cu Rusia ca parte care achită volumele, ci cu agentul de plată. „Cine stă acolo în spate? Eu nu pot să vă spun, pentru
„Vechea ordine nu se mai întoarce, nu ar trebui să o plângem". Premierul Canadei, discurs istoric la Forumul de la Davos
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a susținut pe 19 ianuarie, în cadrul Forumului Economic de la Davos, un discurs viral despre cum vede starea lumii în acest moment. Oficialul a declarat că ordinea internațională bazată pe reguli, care mult timp a fost condusă de SUA, se află într-o ruptură profundă și că vechile condiții în care
Incendiu la un centru de plasament din Dubăsari: un bărbat – la spital cu arsuri. Peste 40 de persoane evacuate
Un incendiu a izbucnit la un centru de plasament din raionul Dubăsari. Peste 40 de persoane au fost evacuate. Un pacient imobilizat la pat a suferit arsuri la membrele superioare și inferioare și a fost transportat la spital. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a precizat, referitor la
Motorină neconformă, care îngheață la ger? Controale la benzinăriile din Moldova, după plângerile șoferilor
Stațiile PECO din Republica Moldova vor fi controlate inopinat, după ce mai mulți consumatori s-au plâns autorităților și pe rețelele sociale de calitatea motorinei, în special pe timp de ger. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), pe 21 ianuarie. Potrivit instituției, mai mulți consumatori au
„În niciun caz Alianța nu poate fi implicată în apărare". Șeful Armatei române, întrebat despre o eventuală invazie a R. Moldova
România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar. În cazul unui conflict militar pe teritoriul Republicii Moldova, „în niciun caz Alianța nu poate fi implicată în apărare". Declarațiile au fost făcute pe 20 ianuarie de șeful Statului Major al Apărării din România, Gheorghiţă Vlad. Potrivit acestuia, „asta nu înseamnă că
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei – blocată. Decizia CSJ care a pus pe pauză procesul
Desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), programate pentru data de 22 martie 2026, este în prezent imposibilă. Anunțul a fost făcut marți, 21 ianuarie, de Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei, chiar în ziua în care urma să înceapă înaintarea și înregistrarea candidaților.
Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare. I-a deschis dosar unui polițist nevinovat # NewsMaker
Un procuror anticorupție din cadrul oficiului Sud (actualmente este suspendat din funcție), care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat după ce a inițiat un dosar împotriva unui polițist care a refuzat să înceteze o procedură contravențională demarată legal, dar și pentru că a […] The post Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare. I-a deschis dosar unui polițist nevinovat appeared first on NewsMaker.
„URSS” sau „Federazione Russa” în loc de R. Moldova: unii moldoveni din Italia, cu erori în acte. Ce trebuie să facă # NewsMaker
Unii cetățeni ai Republicii Moldova se confruntă cu erori în cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, care au indicat greșit locul de naștere ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”. Este vorba despre cetățenii moldoveni născuți în Republica Moldova anterior anului 1991. Informația a fost comunicată de ambasada Republicii Moldova în Italia în seara zilei […] The post „URSS” sau „Federazione Russa” în loc de R. Moldova: unii moldoveni din Italia, cu erori în acte. Ce trebuie să facă appeared first on NewsMaker.
Un mecanic a murit, iar cel puțin 37 de persoane au fost rănite în urma deraierii și prăbușirii unui tren suburban în apropiere de Barcelona. Accidentul a avut loc în seara zilei de 20 ianuarie, relatează BBC. Potrivit autorităților locale, trenul companiei Rodalies s-a izbit de un zid de sprijin, care s-a prăbușit pe liniile ferate între Gelida și Sant […] The post Încă un accident feroviar grav în Spania: un mort și cel puțin 37 de răniți appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Moldova treptat va spune adio CSI, Popșoi a admis unirea «după modelul anului 1918», Gonța cere audierea Maiei Sandu # NewsMaker
Munteanu la Davos Moldova și Luxemburgul împărtășesc o viziune europeană comună, a declarat premierul Alexandru Munteanu după întâlnirea cu omologul său din Luxemburg, Luc Frieden, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit lui Munteanu, în Moldova activează 23 de companii cu capital luxemburghez, iar autoritățile mizează pe creșterea investițiilor, inclusiv în domeniile IT, energetic și al infrastructurii. Ieșirea Moldovei din CSI: detalii, reacții Declarația autorităților Moldovei privind ieșirea din CSI a provocat reacții contradictorii. […] The post NM Espresso: Moldova treptat va spune adio CSI, Popșoi a admis unirea «după modelul anului 1918», Gonța cere audierea Maiei Sandu appeared first on NewsMaker.
Moldova pregătește ajutor umanitar Ucrainei, după bombardamentele asupra sistemului energetic. Munteanu: „Suntem alături” # NewsMaker
Republica Moldova pregătește un ajutor umanitar pentru Ucraina, în urma bombardamentelor masive lansate de Rusia asupra Kievului, pe 20 ianuarie, atacuri care au lăsat peste un milion de consumatori fără electricitate și mii de blocuri fără căldură, în plină iarnă. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederi cu Taras Kachka, viceprim-ministru pentru […] The post Moldova pregătește ajutor umanitar Ucrainei, după bombardamentele asupra sistemului energetic. Munteanu: „Suntem alături” appeared first on NewsMaker.
Moldova caută investiții la Davos: Alexandru Munteanu, întrevederi cu mai mulți lideri europeni # NewsMaker
Ajuns la Davos, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut mai multe întrevederi bilaterale cu lideri europeni, în marja celei de-a 56-a reuniuni anuale a Forumului Economic Mondial. Discuțiile din 20 ianuarie s-au axat pe atragerea investițiilor, extinderea cooperării economice și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Pe agenda întrevederilor s-au regăsit, totodată, subiecte ce […] The post Moldova caută investiții la Davos: Alexandru Munteanu, întrevederi cu mai mulți lideri europeni appeared first on NewsMaker.
În următoarele două zile, în Republica Moldova se va menține vremea geroasă, însă spre sfârșitul săptămânii este prognozată o ușoară încălzire. Informația a fost comunicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, în nopțile de 21 și 22 ianuarie, temperaturile vor coborî până la −17°C, în special în nordul țării. Ulterior, începând cu 23 ianuarie, […] The post Când se va încălzi în Moldova? Prognoza meteorologilor appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Alt dosar pe numele lui Plahotniuc/Frig în troleibuzele din Chișinău/Când se încălzește în Moldova? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Tone de ceai cu pesticide, returnate producătorului— Valeriu Cojocaru, prima reacție după condamnarea în dosarul angajărilor fictive— Un deținut a evadat. Populația, rugată să ajute la căutări— Spectacol pe cer: Aurora boreală în culori rare, vizibilă în Moldova— Încă un dosar pe […] The post (VIDEO) Alt dosar pe numele lui Plahotniuc/Frig în troleibuzele din Chișinău/Când se încălzește în Moldova? appeared first on NewsMaker.
Alte două formațiuni politice riscă dizolvarea, după ce nu au respectat obligația legală de a prezenta rapoartele privind gestiunea financiară. Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, care nu au depus rapoartele în conformitate cu cerințele legale. În cazul Partidul Politic ȘANSĂ, procedura de […] The post Două partide politice riscă dizolvarea pentru nerespectarea obligațiilor financiare appeared first on NewsMaker.
Date oficiale: numărul persoanelor din stânga Nistrului care dețin cetățenia moldovenească a crescut cu circa 10 000, în 6 luni # NewsMaker
364 885 de persoane erau înregistrate oficial, la sfârșitul anului 2025, cu domiciliul în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. Majoritatea covârșitoare sunt cetățeni ai Republicii Moldova, conform datelor Registrului de stat al populației, furnizate de Agenția Servicii Publice. Din totalul persoanelor înregistrate, 298 851 dețin acte de identitate de uz intern, iar 337 […] The post Date oficiale: numărul persoanelor din stânga Nistrului care dețin cetățenia moldovenească a crescut cu circa 10 000, în 6 luni appeared first on NewsMaker.
Republica Moldova va înceta să mai fie membru al Comunității Statelor Independente (CSI) la un an după ce organizația va fi informată oficial despre retragere. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Tatiana Barac, a explicat pentru NM că, potrivit procedurii de părăsire a organizației, care a fost inițiată deja, Parlamentul trebuie să adopte […] The post MAE explică: când va ieși oficial Moldova din CSI appeared first on NewsMaker.
Vladimir Plahotniuc este vizat într-un nou dosar penal, deschis în Republica Moldova. Fostul lider democrat este cercetat acum și pentru fals în acte. Precizările au fost făcute de procurorul de caz, Alexandru Cernei, în cadrul ședinței de judecată din 20 ianuarie. Acuzatorii au cerut, astăzi, prelungirea arestului pe numele fostului lider democrat, deținut în Penitenciarul nr. […] The post Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal. Procurorii cer mai multe zile de arest appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Moldova părăsește CSI/ Maia Sandu va fi audiată de Procuratură?/ Soldat rănit în timpul serviciului # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Chișinăul face ultimii pași spre ieșirea din CSI— Prima ședință a deputaților din sesiunea de primăvară, pe 2 februarie— Gheorghe Gonța cere procuraturii să o audieze pe Maia Sandu— Prezența gândacilor, semnalată și în alte cămine. Care este situația?— Militar din Florești, […] The post (VIDEO) Moldova părăsește CSI/ Maia Sandu va fi audiată de Procuratură?/ Soldat rănit în timpul serviciului appeared first on NewsMaker.
Ceai cu pesticide, la un pas de a ajunge pe rafturile din Moldova. Lotul a fost returnat # NewsMaker
Un lot de ceai importat a fost oprit la frontiera Republicii Moldova și returnat producătorului, după ce analizele de laborator au arătat depășiri ale limitelor admise de pesticide. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, produsul nu a ajuns pe piață, astfel încât sănătatea consumatorilor nu a fost pusă în pericol. Este vorba despre un lot […] The post Ceai cu pesticide, la un pas de a ajunge pe rafturile din Moldova. Lotul a fost returnat appeared first on NewsMaker.
„Partidul Nostru” propune scutirea de taxe pentru bunurile donate primăriilor. Proiect de lege # NewsMaker
Deputații „Partidului Nostru” (PN) înaintează un proiect de lege care prevede scutirea de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile donate primăriilor din țară. Inițiativa a fost prezentată de parlamentara formațiunii, Elena Grițco, în cadrul unei conferințe de presă din 20 ianuarie. „În prezent, chiar și bunurile donate cu titlu gratuit — autospeciale, utilaje, echipamente […] The post „Partidul Nostru” propune scutirea de taxe pentru bunurile donate primăriilor. Proiect de lege appeared first on NewsMaker.
Deputat român, la Chișinău: „Moldova se va regăsi în Europa, fiind parte a României unite” # NewsMaker
Republica Moldova și România „reprezintă o singură țară – România eternă”, a declarat deputatul PNL Daniel Gheorghe, pe 20 ianuarie, la Chișinău. Parlamentarul român, de profesie istoric, consideră că reîntregirea națională trebuie să devină „o prioritate”. „Trebuie să nu uităm un aspect: astăzi, România și Moldova sunt două state europene, însă ele reprezintă o singură […] The post Deputat român, la Chișinău: „Moldova se va regăsi în Europa, fiind parte a României unite” appeared first on NewsMaker.
Comisie de etică și integritate pentru deputați? Grosu anunță lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025 # NewsMaker
Integritatea deputaților din Parlament urmează să fie evaluată, iar activitatea Legislativului să devină mai transparentă, după ce astăzi, 20 ianuarie, a fost lansată Carta Parlamentului Curat 2025. Anunțul a fost făcut de speakerul Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, aceste modificări vizează îmbunătățirea regulamentelor de funcționare ale Parlamentului. „Pentru această legislatură, împreună cu colegii din Parlament […] The post Comisie de etică și integritate pentru deputați? Grosu anunță lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025 appeared first on NewsMaker.
Purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitrii Peskov, a declarat că Kremlinul „regretă” decizia Republicii Moldova de a ieși din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Totodată, el a sugerat că inițiativa ar face parte din „cursul de negare a oricăror relații cu Rusia”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă din 20 ianuarie. […] The post Kremlinul, despre decizia Moldovei de a părăsi CSI: „Ne exprimăm regretul” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Doar 15 persoane din lume stăpânesc această tehnică. Moldova lansează „Traseul ceramicii” și aduce în prim-plan lucrări unice ale meșterilor # NewsMaker
La Muzeul Național de Istorie din Chișinău a fost prezentat noul „Traseu al ceramicii”, cu o lungime de 635 de kilometri, care conectează monumente istorice și ateliere meșteșugărești active din întreaga țară. Vizitatorii pot descoperi nu doar ceramică tradițională, ci și creații unice, precum ceramica cu cristale crescute manual – o tehnică stăpânită de doar […] The post (VIDEO) Doar 15 persoane din lume stăpânesc această tehnică. Moldova lansează „Traseul ceramicii” și aduce în prim-plan lucrări unice ale meșterilor appeared first on NewsMaker.
Reconstrucția după război: la Chișinău a fost constituită Camera de Comerț trilaterală România- Moldova-Ucraina # NewsMaker
Peste 400 de oficiali, oameni de afaceri și reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din România, Republica Moldova și Ucraina s-au reunit, pe 20 ianuarie, la Chișinău, la o conferință de nivel înalt dedicată parteneriatului pentru reconstrucția Ucrainei. În cadrul evenimentului a fost constituită Camera de Comerț Trilaterală România–Ucraina–Moldova (CCTRUM), o platformă care își […] The post Reconstrucția după război: la Chișinău a fost constituită Camera de Comerț trilaterală România- Moldova-Ucraina appeared first on NewsMaker.
Condamnat pentru șantaj cu imagini intime: o femeie a plătit peste 34.000 de euro și i-a cumpărat o mașină în credit # NewsMaker
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a șantajat o femeie timp de șase ani, obținând de la aceasta peste 34.000 de euro prin 93 de transferuri bancare, sub amenințarea publicării imaginilor intime. Sentința a fost pronunțată de instanță, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, […] The post Condamnat pentru șantaj cu imagini intime: o femeie a plătit peste 34.000 de euro și i-a cumpărat o mașină în credit appeared first on NewsMaker.
Valeriu Cojocaru, prima reacție după ce a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive: Nu mă eschivez. Sunt în Ungaria # NewsMaker
Fostul șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, care a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive în cadrul MAI în lipsă, a publicat pe 20 ianuarie un mesaj pe Facebook, în care menționează că nu se eschivează de justiție și că nu a fost citat să se prezinte în instanță […] The post Valeriu Cojocaru, prima reacție după ce a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive: Nu mă eschivez. Sunt în Ungaria appeared first on NewsMaker.
Un militar prin contract al Armatei Naționale a fost rănit astăzi, 20 ianuarie, după ce s-a produs o împușcătură cu arma din dotare, în timp ce se afla la serviciu într-o unitate militară din garnizoana Florești. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50. La […] The post Militar din Florești, rănit cu arma din dotare: anchetă la Ministerul Apărării appeared first on NewsMaker.
Trump îl amenință pe Macron, după ce a refuzat să intre în „Consiliul pentru Pace”: „Voi impune tarife de 200%” # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu taxe vamale de 200% pentru șampania și vinurile produse în Franța, după ce omologul său francez, Emmanuel Macron, refuzat să se alăture „Consiliului pentru Pace”, responsabil de supravegherea tranziției post-război din Fâșia Gaza. Afirmația a fost făcută în cadrul unei discuții cu presa. „Voi impune tarife de 200% […] The post Trump îl amenință pe Macron, după ce a refuzat să intre în „Consiliul pentru Pace”: „Voi impune tarife de 200%” appeared first on NewsMaker.
Guvernul dă stat reformei administrativ-teritoriale. Secretar general: „E normal să existe îngrijorări” # NewsMaker
Guvernul de la Chișinău dă start, oficial, reformei administrativ-teritoriale. Potrivit secretarului general al Executivului, Alexei Buzu, procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. La acestea sunt invitați să participe primarii, reprezentanții autorităților raionale și locale, experții, societatea civilă, dar și cetățenii. „Obiectivul principal este să creem localități dezvoltate, primării puternice […] The post Guvernul dă stat reformei administrativ-teritoriale. Secretar general: „E normal să existe îngrijorări” appeared first on NewsMaker.
Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat anul trecut una dintre cele mai puternice scăderi din ultimii ani: vânzările de apartamente s-au diminuat cu peste 60%. NewsMaker a analizat cauzele acestui declin și dacă este de așteptat ca prețurile locuințelor să scadă. Ce se întâmplă pe piața locuințelor? În 2025, vânzările de apartamente din Chișinău au […] The post Piața imobiliară din Chișinău, în cădere. Ce se întâmplă cu prețurile? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
Aurora boreală a putut fi observată în mai multe regiuni ale Republicii Moldova în noaptea de 19 spre 20 ianuarie. Președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian, a confirmat că fenomenul natural a apărut în zona satelor Rădoaia și Sîngereii Noi, publicând o serie de imagini. „Nu e la Polul Nord. E chiar la Sîngerei. În seara […] The post Aurora boreală – pe cerul din Moldova. Fenomenul, văzut în mai multe localități (FOTO) appeared first on NewsMaker.
Dodon critică ieșirea Moldovei din CSI: Majoritatea cetățenilor vor să mențină relații prietenești cu Rusia # NewsMaker
Igor Dodon, deputat și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a publicat pe 20 ianuarie un mesaj în care critică decizia autorităților privind ieșirea țării noastre din Comunitatea Statelor Independente (CSI). El susține că inițiativa nu ar fi susținută de majoritatea cetățenilor și a spus că PSRM va pleda pentru păstrarea calității de […] The post Dodon critică ieșirea Moldovei din CSI: Majoritatea cetățenilor vor să mențină relații prietenești cu Rusia appeared first on NewsMaker.
