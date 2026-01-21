Agent termic mai scump pentru locuitorii din Comrat
Noi.md, 21 ianuarie 2026 04:30
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat crește cu 16%, pînă la 3 745 de lei/Gcal (fără TVA).Majorarea a fost aprobată marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite ipn.mdPotrivit hotărîrii, tariful va crește cu 523 de lei față de nivelul actual de 3 222 de lei/Gcal (fără TVA), iar echivalentul acestuia calculat în kWh este de 3,22 lei (făr
Acum o oră
04:30
Acum 2 ore
03:30
Aproape 357 de mii de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova # Noi.md
La sfîrșitul anului trecut, în Registrul de stat al populației erau luați la evidență 364 885 de locuitori domiciliați în regiunea transnistreană.Dintre aceștia, aproape 357 de mii dețin cetățenia Republicii Moldova, transmite ipn.mdPotrivit datelor Agenției Servicii Publice, din totalul persoanelor, 298 851 dețin acte de identitate de uz intern, iar 337 516 pașaport al cetățeanului Republ
Acum 4 ore
02:30
Șase localități din Republica Moldova au primit, în anul 2025, autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor, în cadrul unui program de sprijin destinat consolidării siguranței comunităților locale.Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Sta
01:30
Biologi austrieci au demonstrat, în premieră, că animalele domestice din această specie sînt capabile să folosească unelte în mod intenţionat.Veronika obişnuieşte să apuce cu dinţii obiecte lungi, precum mături, crengi sau greble, pe care le utilizează pentru a se scărpina în zone greu accesibile. Observaţia a stat la baza unui studiu realizat de Alice Auersperg şi Antonio Osuna Mascaro, de la
Acum 6 ore
01:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a documentat o tentativă de transportare nedeclarată a sumei de 22.000 de euro, în cadrul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău–Kiev, la postul vamal Palanca.Mijloacele financiare au fost găsite în bagajul unui pasager în timpul verificărilor vamale.Suma a fost ridicată, iar cazul este examinat conform legislației în vigoare.
00:30
Zeci de pasageri ai companiei aeriene Jet2 au trăit o experiență rară și extrem de frustrantă pe aeroportul din Manchester, după ce avionul cu care trebuiau să plece spre Alicante a decolat fără ei.Incidentul a avut loc luni dimineață, 19 ianuarie, la zborul LS879, programat să plece la ora 7.00, scrie publicația Daily Star.{{859820}}Pasagerii au trecut de controlul de securitate, li s-au
00:00
China pregătește politici financiare mai active pentru susținerea dezvoltării și bunăstării populației # Noi.md
În 2026, autoritățile chineze vor continua să implementeze politici financiare mai proactive, caracterizate prin „resurse mai mari, o structură mai echilibrată, eficiență sporită și un impuls mai puternic pentru dezvoltare”, menite să mențină deficitul bugetar, nivelul datoriei și cheltuielile totale la valori sustenabile, astfel încît să crească intensitatea generală a cheltuielilor și să fie con
00:00
Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a anulat călătoria la Davos: care e motivul # Noi.md
Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a anulat vizita la Davos, Elveția, pentru a participa la Forumul Economic Mondial (WEF), din cauza unei răceli.{{859920}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la agenția Reuters, despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvînt al organizației mondiale, Rolando Gomez.„Din păcate, secretarul general a fost nevoit să-și anuleze participarea la reuniune
20 ianuarie 2026
23:30
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al misiunii Chinei la Organizația Națiunilor Unite (ONU), Sun Lei, a solicitat luni comunității internaționale să prevină împreună revenirea Japoniei la „vechiul și nocivul drum al militarismului”, scrie romanian.cgtn.comCrimele împotriva umanității constituie infracțiuni grave care amenință pacea și securitatea internațională. Această acuzație a apărut pentr
23:30
Toate plajele urbane din nordul orașului Sydney sînt închise publicului din cauza riscului ridicat de atacuri ale rechinilor asupra oamenilor.Despre acest lucru a anunțat poliția statului australian New South Wales. {{859521}}„Toate plajele din partea de nord a orașului Sydney sînt închise pînă la noi dispoziții, iar această decizie va fi revizuită în mod constant”, se arată în declarația
Acum 8 ore
23:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a îndemnat cadrele de conducere superioare să învețe și să aplice cu rigoare spiritul celei de-a patra sesiuni plenare a celui de-al XX-lea Comitet Central al Partidului, scrie romanian.cgtn.com.Obiectivul este consolidarea unității ideologice și
23:00
Xi Jinping și Li Qiang au transmis condoleanțe Spaniei după accidentul feroviar din Córdoba # Noi.md
La 20 ianuarie, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de condoleanțe Majestății Sale, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, în urma tragicului accident al unui tren de mare viteză în provincia Córdoba, în sudul Spaniei, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a declarat că a aflat cu profundă tristețe de tragicul accident, care a provocat numeroase victime. În numele guvernului și popo
23:00
În Norvegia, armata poate confisca bunurile: mii de cetățeni au primit scrisori cu explicații # Noi.md
În Norvegia, armata a pregătit scrisori oficiale pentru mii de cetățeni ai țării. În acestea se precizează faptul că locuințele, mijloacele de transport și echipamentele pot fi confiscate în cazul izbucnirii unor acțiuni militare.Despre acest lucru scrie Euronews, cu referire la o declarație a forțelor armate.{{855308}}În scrisori se menționează că acest lucru este necesar pentru ca „în co
22:30
Angajații Fondului Național au descoperit fosile marine bine conservate, cu o vechime de aproximativ 340 de milioane de ani, într-un zid uscat de piatră din zona White Peak, în Peak District, situată în centrul Angliei.Descoperirea oferă o ocazie rară de a arunca o privire asupra vieții din regiune în perioada carboniferă, cînd acest teritoriu se afla sub o mare tropicală caldă.{{859814}}P
22:30
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost subiectul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul Educației și Cercetării, notează Noi.md.În anul 2025 au fost înregistrate mai multe progrese privind accesul copiilor de etnie romă la educație. Printre acestea se numără ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei pentru toți elevii (inclusiv cei de etnie romă) din clas
22:00
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare, relatează Agerpres, cu referire la AFP.Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru a îngheța acordul comercial înch
22:00
În SUA a avut loc un accident în lanț uriaș, în care au fost implicate aproximativ 100 de vehicule, dintre care 30–40 de camioane. Numeroase persoane au fost rănite, au transmis serviciile locale de intervenție și poliția, relatează CBSNews.Potrivit sursei, accidentul s-a produs pe autostrada Interstate 196 din vestul statului Michigan. Primele ciocniri au fost raportate în jurul orei 10:19, o
21:30
Arheologii au descoperit în Anglia fosile marine unice: vîrsta descoperirii este impresionantă # Noi.md
Acum 12 ore
21:00
Potrivit WCCFtech, cu referire la yeux1122, compania ia în considerare posibilitatea de a fi prima de pe piață care va implementa suportul canalului 5G prin satelit.Această tehnologie va permite nu numai schimbul de mesaje, ci și efectuarea apelurilor vocale și folosirea internetului. {{859424}}Se preconizează că funcționarea serviciului se va baza pe infrastructura operatorilor de telecom
20:30
Companiile din Liechtenstein au fost invitate să investească în Republica Moldova.Îndemnul a fost lansat de premierul Alexandru Munteanu, care a avut o întrevedere prim-ministra Liechtensteinului, Brigitte Haas, în marja Forumului Economic de la Davos, informează moldpres.Alexandru Munteanu a subliniat că Republica Moldova are oameni talentați, forță de muncă calificată, sectoare cu un mar
20:30
Precizări despre termenul-limită de declarare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat # Noi.md
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește, că data de 26 ianuarie 2026 reprezintă termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:{{851493}}• Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.
20:00
Investiții și vize fictive: Cum a fost convinsă o femeie din Chișinău să transfere sume uriașe # Noi.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au documentat o schemă de escrocherie cu participarea unui bărbat în vîrstă de 42 de ani, suspectat că ar fi obținut sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei femei.Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi convins o femeie de 35 de ani să-i transfere bani, promițîndu-i investiții profitabile și sprijin pentru perfectarea actelor nec
20:00
Belgia analizează introducerea, din 2027, a unei viniete de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini care circulă pe autostrăzi.Această măsură este menită să finanțeze întreținerea infrastructurii rutiere. Propunerea este discutată de miniștrii mobilității din regiunile Valonia și Flandra și se inspiră din modelul elvețian, informează Noi.md cu referire la Libertatea.{{856586}}Șoferi
19:30
Energia termică livrată consumatorilor din Comrat se scumpește.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 20 ianuarie, majorarea tarifelor cu 16%, pînă la 3.745 de lei/Gcal, fără TVA.Noul tarif este cu 221 de lei/Gcal mai mic decît cel solicitat de Întreprinderea Municipală „Rețelele și Centralele Termice Comrat”.Pînă în prezent, consumatorii din Comrat achi
19:30
Consolidarea cooperării bilaterale și explorarea oportunităților de colaborare în dezvoltarea mai multor domenii au fost discutate de către Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Indiei în Republica Moldova, cu sediul la București, România, cu mai mulți oficiali moldoveni, notează Noi.md.Astăzi, Excelența Sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, a avut o întrevedere cu
19:30
Primăria municipiului Chișinău lansează un nou proiect de proporții în domeniul eficienței energetice, care prevede reabilitarea termică și modernizarea a 52 de grădinițe din capitală.Potrivit autorităților municipale, în prima etapă a proiectului vor fi incluse 30 de instituții preșcolare, selectate dintre cele mai mari din oraș. Doar în aceste instituții merg 20 de mii de copii și angajați,
19:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său croat, Andrej Plenković # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu omologul său croat, Andrej Plenković, despre bunele practici în accelerarea aderării la Uniunea Europeană, Croația fiind un reper pentru progrese la acest capitol.„Experiența Croației servește drept o sursă de inspirație și un exemplu practic pentru propriul drum european al Republicii Moldova”, a declarat Premierul Munteanu, mulțumind pentru aju
19:30
Miercuri, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{859569}}-bl. Dacia 60 cu fracţii.În intervalul 09:00 – 18:00, nu va fi apă în Ghidighici pe adresele:-str. Nucarilor; M.Eminescu; Mioriţa; V.Micle; Vălicica Omului; Radiacului;
19:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său luxemburghez: despre ce au discutat # Noi.md
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și influența războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova au constituit principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Premierul Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden.Întrevederea a avut loc în contextul participării la cea de-a 56-a reuniune anuală a Foru
19:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026.Astfel, pînă în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane de lei pentru 1400 cereri destinate susținerii producătorilor agricoli care au realizat investiții în anul
18:30
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, s-a întîlnit astăzi, cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, pentru a discuta consolidarea colaborării bilaterale în domeniul sănătății, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Sănătății, unul dintre principalele subiecte ale dialogului a fost dezvoltarea medicinei tradiționale chineze și a medicinei integrative, prin comb
18:30
Premier Energy Distribution vine cu un avertisment pentru consumatori, îndemnîndu-i să fie vigilenți și să nu efectueze plăți către persoane care pretind în mod ilegal sume de bani în numele companiei.Reprezentanții operatorului subliniază că toate achitările pentru serviciile destinate consumatorilor casnici se realizează exclusiv prin canale oficiale. Printre acestea se numără oficiile de de
18:30
Autoritățile din regiunea Transnistria sînt pregătite pentru o întîlnire între principalii negociatori ai Chișinăului și Tiraspolului, fără condiții prealabile, într-un format deschis și cu participarea reprezentanților formatului „5+2”.Despre aceasta a declarat așa-numitul ministru de Externe al RMN nerecunoscute, Vitali Ignatiev, în cadrul unei întîlniri la Tiraspol cu șefa interimară a Misi
18:30
Adunarea Generală a Judecătorilor va fi convocată pe 27 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în incinta Palatului Republicii Moldova din municipiul Chișinău.Hotărîrea a fost adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu 10 voturi „pro”, în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.{{857919}}Potrivit hotărîrii CSM, înregistrarea participanților va avea loc între orele 09:00
18:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, deocamdată nu merge la Davos.Despre acest lucru a anunțat Oxu.Az, cu referire la mass-media ucraineană.{{859920}}Liderul ucrainean a confirmat jurnaliștilor că, deocamdată, nu intenționează să participe la forumul economic de la Davos, dar a menționat că planurile sale se pot schimba, în special dacă va avea loc o întîlnire bilaterală cu președinte
18:00
Șoferii străini, trași la răspundere în Moldova: amenzi și notificări chiar și la 11 luni după abatere # Noi.md
Ministerul Afacerilor Interne propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră.Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin av
18:00
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor.Conform concluziilor raportului transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul acestuia.{{859963
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat astăzi rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025, depuse de 59 de formațiuni politice.Dintre cele 66 de partide înregistrate la Agenția Servicii Publice, doar 63 aveau obligația legală de a transmite raportul, cele trei dizolvate – „Moldova Unită - Единая Молдова”, Partidul Conservator și Partidul Regiunilor din Mold
18:00
Parlamentul ar putea institui o Comisie de etică cu participarea societății civile, în cadrul eforturilor de creștere a transparenței și integrității în procesul legislativ.Măsura este inclusă în pachetul de reforme vizat de Carta Parlamentului Curat 2025, lansată astăzi la Chișinău.{{859950}}„Lucrăm la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților, inclusiv la ins
17:30
Decizia privind ieșirea Moldovei din CSI, anunțată de ministrul de Externe Mihail Popșoi, contravine intereselor poporului moldovenesc.Declarația a fost făcută de președintele PSRM, Igor Dodon, într-un interviu acordat agenției de știri TASS.{{860030}}„Cursul Maiei Sandu și al partidului său de a rupe relațiile cu CSI și Rusia este dictat de curatorii occidentali și ne poate aduce la trage
17:30
A fost publicat noul clasament FIFA al echipelor naționale, în care echipa Moldovei, condusă de Lilian Popescu, și-a păstrat poziția și ocupă acum locul 158 (1012 puncte).Timp de exact un an, „tricolorii” au coborît cu 7 locuri de pe poziția 151.După cum menționează Media Sport, adversarii Moldovei în calificările pentru Campionatul Mondial din 2026 au ocupat următoarele poziții: Italia -
17:30
Reținerea gardianului de la închisoarea nr.18: Ce spune Administrația Națională a Penitenciarelor # Noi.md
Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă că astăzi a fost reținut un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești, de către Inspectoratul Național de Investigații. {{860011}}„În acest context, ANP oferă tot suportul necesar organelor de drept și cooperează pe deplin cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor, transmite Unimedia.Precizăm că, anterior reț
17:30
Centrala nucleară de la Cernobîl, locul celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut complet alimentarea cu energie electrică din exterior, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit Reuters.Potrivit unui mesaj publicat de AIEA pe platforma X, „centrala atomo-electrică de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din
17:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va primi în curînd trei drone de ultimă generație din partea Fundației Globală pentru Reforma Sectorului de Securitate (GS Foundation), organizație germană cu experiență internațională în reforma sectorului de securitate.Acest lucru a fost anunțat în cadrul unei întrevederi cu conducerea Fundației, axate pe dezbaterea priorităților de dez
17:00
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 riscă să nu fie votat, cel puțin nu în forma propusă de conducerea primăriei.Declarațiile au fost făcute de consilierii municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM) la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 20 ianuarie, transmite Moldova1.{{857681}}Ședința, convocată pentru o
17:00
Două tentative de transportare ilicită a mijloacelor valutare și a bijuteriilor au fost oprite de funcționarii postului vamal Aeroport, în colaborare cu polițiștii de frontieră, în timpul controalelor asupra pasagerilor curselor internaționale.În primul caz, pe pista de ieșire din Republica Moldova, un nerezident în vîrstă de 43 de ani, pasager al cursei Chișinău–Istanbul, a selectat culoarul
17:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de identificare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova.În baza unor informații operative, a fost efectuat un control amănunțit asupra unui cetățean moldovean în vîrstă de 42 de ani, care se deplasa în calitate de șofer al unui mijloc de transport, pe ruta România – Republica Moldova. A
16:30
De la începutul anului curent, potrivit informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA în gospodării casnice și 5 cazuri la mistreți.ANSA, în calitate de autoritate competentă în domeniul sanitar-veterinar, coordonează măsurile de control, limitare și eradicare a bolii.Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă, care afectează exclusiv porcii și mistreții și p
16:30
Ceai cu pesticide, oprit la vamă! Cantitatea uriașă care urma să ajungă pe rafturile magazinelor # Noi.md
Un lot de 5442 kg de ceai de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, a fost reținut la frontiera de stat.Totodată, 3074 kg din cantitatea totală au prezentat depășiri ale limitelor maxime admise pentru pesticide, reprezentând un risc pentru sănătatea consumatorilor.{{859804}}Analizele de laborator efectuate ulterior au identificat depășiri pentru
Acum 24 ore
16:00
Veaceslav Platon va participa în calitate de martor la ședința de judecată în dosarul lui Alexandr Stoianoglo # Noi.md
Omul de afaceri fugar Veaceslav Platon a anunțat că va depune mărturie în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo.Ședința va avea loc pe 22 ianuarie, la ora 14.00, la Judecătoria Buiucani.Veaceslav Platon a menționat că va avea ocazia să povestească cum cele mai puternice două grupări criminale din Moldova, gruparea PAS și gruparea lui Plahotniuc, și-au unit forțele pentru a
