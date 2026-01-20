Arheologii au descoperit fosile marine unice: vîrsta descoperirii este impresionantă

15:00

Pe rîul Nistru, în zona podului Rezină-Rîbnița, mai multe lebede au înghețat și au murit.Acest lucru reiese din videoclipul filmat de localnici. Ei menționează că Nistrul a înghețat, dar nu în totalitate.Pe partea înghețată pescuiesc pescarii. Dar dezastrul și nenorocirea este că acolo au înghețat cîteva lebede, fapt care este foarte regretabil.Dar există și multe lebede vii, care înoa