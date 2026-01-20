Escrocherii în numele furnizorului de energie: Avertisment pentru consumatori
Noi.md, 20 ianuarie 2026 18:30
Premier Energy Distribution vine cu un avertisment pentru consumatori, îndemnîndu-i să fie vigilenți și să nu efectueze plăți către persoane care pretind în mod ilegal sume de bani în numele companiei.Reprezentanții operatorului subliniază că toate achitările pentru serviciile destinate consumatorilor casnici se realizează exclusiv prin canale oficiale. Printre acestea se numără oficiile de de
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, s-a întîlnit astăzi, cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, pentru a discuta consolidarea colaborării bilaterale în domeniul sănătății, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Sănătății, unul dintre principalele subiecte ale dialogului a fost dezvoltarea medicinei tradiționale chineze și a medicinei integrative, prin comb
Autoritățile din regiunea Transnistria sînt pregătite pentru o întîlnire între principalii negociatori ai Chișinăului și Tiraspolului, fără condiții prealabile, într-un format deschis și cu participarea reprezentanților formatului „5+2”.Despre aceasta a declarat așa-numitul ministru de Externe al RMN nerecunoscute, Vitali Ignatiev, în cadrul unei întîlniri la Tiraspol cu șefa interimară a Misi
Adunarea Generală a Judecătorilor va fi convocată pe 27 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în incinta Palatului Republicii Moldova din municipiul Chișinău.Hotărîrea a fost adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu 10 voturi „pro”, în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.{{857919}}Potrivit hotărîrii CSM, înregistrarea participanților va avea loc între orele 09:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, deocamdată nu merge la Davos.Despre acest lucru a anunțat Oxu.Az, cu referire la mass-media ucraineană.{{859920}}Liderul ucrainean a confirmat jurnaliștilor că, deocamdată, nu intenționează să participe la forumul economic de la Davos, dar a menționat că planurile sale se pot schimba, în special dacă va avea loc o întîlnire bilaterală cu președinte
Șoferii străini, trași la răspundere în Moldova: amenzi și notificări chiar și la 11 luni după abatere # Noi.md
Ministerul Afacerilor Interne propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră.Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin av
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor.Conform concluziilor raportului transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul acestuia.{{859963
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat astăzi rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025, depuse de 59 de formațiuni politice.Dintre cele 66 de partide înregistrate la Agenția Servicii Publice, doar 63 aveau obligația legală de a transmite raportul, cele trei dizolvate – „Moldova Unită - Единая Молдова”, Partidul Conservator și Partidul Regiunilor din Mold
Parlamentul ar putea institui o Comisie de etică cu participarea societății civile, în cadrul eforturilor de creștere a transparenței și integrității în procesul legislativ.Măsura este inclusă în pachetul de reforme vizat de Carta Parlamentului Curat 2025, lansată astăzi la Chișinău.{{859950}}„Lucrăm la actualizarea regulilor privind statutul, conduita și etica deputaților, inclusiv la ins
Decizia privind ieșirea Moldovei din CSI, anunțată de ministrul de Externe Mihail Popșoi, contravine intereselor poporului moldovenesc.Declarația a fost făcută de președintele PSRM, Igor Dodon, într-un interviu acordat agenției de știri TASS.{{860030}}„Cursul Maiei Sandu și al partidului său de a rupe relațiile cu CSI și Rusia este dictat de curatorii occidentali și ne poate aduce la trage
A fost publicat noul clasament FIFA al echipelor naționale, în care echipa Moldovei, condusă de Lilian Popescu, și-a păstrat poziția și ocupă acum locul 158 (1012 puncte).Timp de exact un an, „tricolorii” au coborît cu 7 locuri de pe poziția 151.După cum menționează Media Sport, adversarii Moldovei în calificările pentru Campionatul Mondial din 2026 au ocupat următoarele poziții: Italia -
Reținerea gardianului de la închisoarea nr.18: Ce spune Administrația Națională a Penitenciarelor # Noi.md
Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă că astăzi a fost reținut un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești, de către Inspectoratul Național de Investigații. {{860011}}„În acest context, ANP oferă tot suportul necesar organelor de drept și cooperează pe deplin cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor, transmite Unimedia.Precizăm că, anterior reț
Centrala nucleară de la Cernobîl, locul celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut complet alimentarea cu energie electrică din exterior, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit Reuters.Potrivit unui mesaj publicat de AIEA pe platforma X, „centrala atomo-electrică de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va primi în curînd trei drone de ultimă generație din partea Fundației Globală pentru Reforma Sectorului de Securitate (GS Foundation), organizație germană cu experiență internațională în reforma sectorului de securitate.Acest lucru a fost anunțat în cadrul unei întrevederi cu conducerea Fundației, axate pe dezbaterea priorităților de dez
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 riscă să nu fie votat, cel puțin nu în forma propusă de conducerea primăriei.Declarațiile au fost făcute de consilierii municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM) la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 20 ianuarie, transmite Moldova1.{{857681}}Ședința, convocată pentru o
Două tentative de transportare ilicită a mijloacelor valutare și a bijuteriilor au fost oprite de funcționarii postului vamal Aeroport, în colaborare cu polițiștii de frontieră, în timpul controalelor asupra pasagerilor curselor internaționale.În primul caz, pe pista de ieșire din Republica Moldova, un nerezident în vîrstă de 43 de ani, pasager al cursei Chișinău–Istanbul, a selectat culoarul
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de identificare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova.În baza unor informații operative, a fost efectuat un control amănunțit asupra unui cetățean moldovean în vîrstă de 42 de ani, care se deplasa în calitate de șofer al unui mijloc de transport, pe ruta România – Republica Moldova. A
De la începutul anului curent, potrivit informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA în gospodării casnice și 5 cazuri la mistreți.ANSA, în calitate de autoritate competentă în domeniul sanitar-veterinar, coordonează măsurile de control, limitare și eradicare a bolii.Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă, care afectează exclusiv porcii și mistreții și p
Ceai cu pesticide, oprit la vamă! Cantitatea uriașă care urma să ajungă pe rafturile magazinelor # Noi.md
Un lot de 5442 kg de ceai de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, a fost reținut la frontiera de stat.Totodată, 3074 kg din cantitatea totală au prezentat depășiri ale limitelor maxime admise pentru pesticide, reprezentând un risc pentru sănătatea consumatorilor.{{859804}}Analizele de laborator efectuate ulterior au identificat depășiri pentru
Veaceslav Platon va participa în calitate de martor la ședința de judecată în dosarul lui Alexandr Stoianoglo # Noi.md
Omul de afaceri fugar Veaceslav Platon a anunțat că va depune mărturie în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo.Ședința va avea loc pe 22 ianuarie, la ora 14.00, la Judecătoria Buiucani.Veaceslav Platon a menționat că va avea ocazia să povestească cum cele mai puternice două grupări criminale din Moldova, gruparea PAS și gruparea lui Plahotniuc, și-au unit forțele pentru a
Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal, deschis în Republica Moldova.Despre aceasta a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, deținut în prezent în Penitenciarul nr. 13.{{859291}}Potrivit procurorului, dosarul a fost inte
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începînd cu 2 februarie.Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru.Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi.Regulamentul Parlamentului prevede că legis
În Azerbaidjan, în regiunea Gobustan, carosabilul autostrăzii Tekle - Syundu - Hilimli este acoperit de omăt, ceea ce îngreunează circulația transportului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a fost comunicat serviciul de presă al Agenției Naționale a Drumurilor din Azerbaidjan (GAADA). De asemenea, o situație tensionată se observă și pe autostrada Alyt-Astara. Pe drumul Lankaran-Lerik, ninsori
Consiliul Superior al Procurorilor nu susține lichidarea procuraturilor pentru proiectul PACCO # Noi.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu susține lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Crimă Organizată urmate de crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două.CSP avertizează că această iniţiativă ar putea bloca dosare de rezonanţă și ar leza independența procurorilor, o îngrijorare împărtășită de Comisia de la Veneția și de Direcția Generală pentru D
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în rezultatul unei împuşcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului.Incidentul a avut loc la ora 10:50. La moment, poliția investighează cazul.Totodată, Ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru el
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice.În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru c
Pe rîul Nistru, în zona podului Rezină-Rîbnița, mai multe lebede au înghețat și au murit.Acest lucru reiese din videoclipul filmat de localnici. Ei menționează că Nistrul a înghețat, dar nu în totalitate.Pe partea înghețată pescuiesc pescarii. Dar dezastrul și nenorocirea este că acolo au înghețat cîteva lebede, fapt care este foarte regretabil.Dar există și multe lebede vii, care înoa
Plata compensatorie în sectorul bugetar va fi majorată de la 5 500 lei la 6 300 lei, conform proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.1231/2018, analizat în ședința secretarilor generali de stat din 19 ianuarie 2026.Măsura vine ca răspuns la reexaminarea salariului minim pe țară, începînd cu 1 ianuarie 2026, și urmărește garantarea și menținerea nivelului salarial minim pentru perso
În spațiul apropiat de Pămînt a fost înregistrată o furtună de radiații de nivel maxim S4. Un astfel de fenomen nu s-a mai produs în ultimele două cicluri solare.Informația a fost comunicată de Laboratorul de astronomie solară al Institutului de cercetări spațiale al Academiei Ruse de Științe, relatează snob.ru.{{859742}}Intensitatea fluxului de protoni solari a atins 37 de mii de unități.
Ex-președinta Judecătoriei Orhei, judecătoarea Veronica Cupcea, va fi supusă unei reevaluări, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărît retrimiterea dosarului către Comisia de evaluare. Decizia a fost aprobată de CSM în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie. {{859963}}Avocatul magistratei, Petru Balan, afirmă că argumentele Comisiei de evaluare sînt greșite, întrucît ar
Trei persoane și-au pierdut viața pe 19 ianuarie 2026, în urma incendiilor izbucnite din cauza nerespectării regulilor antiincendiare la utilizarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit.Primul incident a avut loc într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul a izbucnit în interiorul casei, cuprinzînd bunu
În perioada 15–25 ianuarie 2026, polițiștii de la Cahul vor intensifica verificările pe drumurile locale și naționale, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere și creșterii disciplinei în trafic.Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, o atenție deosebită va fi acordată modului în care șoferii își adaptează viteza la starea carosabilului, precum și echipării corespunzătoare a autovehiculelo
Inspectorii de mediu din raionul Strășeni au desfășurat recent mai multe razii de control în teren, avînd drept scop intensificarea verificărilor asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și asigurarea respectării legislației de mediu.În urma acțiunilor de control, inspectorii au găsit în flagrant o persoană care a efectuat tăieri ilegale a cinci arbori de specia salcîm din p
Participarea Moldovei la activitatea CSI este înghețată de mult timp, așa că era de așteptat ca „mai devreme sau mai tîrziu această situație înghețată va fi formalizată”.Despre acest lucru a anunțat în cadrul unei conferințe de presă purtătorul de cuvînt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, relatează RBC.„Nu putem decît să ne exprimăm regretul”, a adăugat reprezentantul președintelui Ru
Noaptea trecută, un carabinier al Direcției regionale „Nord”, împreună cu un polițist, au oprit la Bălți pentru verificări un automobil în care se aflau doi bărbați. În timpul discuțiilor, comportamentul acestora a trezit suspiciuni.Ulterior, în cadrul verificărilor efectuate, în portbagajul automobilului au fost depistate piese auto. Cei doi au declarat că piesele ar fi fost sustrase de la un
Sîrbul Novak Djokovic l-a învins pe spaniolul Pedro Martinez în meciul din primul tur al Australian Open. Această victorie a fost a 100-a pentru Djokovic la Campionatul Australiei.Meciul s-a încheiat cu scorul de 6:3, 6:2, 6:2 în favoarea lui Djokovic, care a participat cu numărul patru la turneu. În runda următoare, Djokovic va juca împotriva italianului Francesco Maestrelli, transmite sportm
Marinela Raru, o minoră de 14 ani din Republica Moldova este căutată cu disperare în Franța, după ce a dispărut fără urmă de cinci zile în localitatea Le Raincy, din apropierea Parisului, se arată într-un anunț pe rețele. {{846907}}Potrivit informațiilor publicate de apropiații familiei, adolescenta nu a mai fost văzută din data de 15 ianuarie 2026. Ultima dată, Marinela a fost observată l
Iarna, multe dintre animalele din pădure, depind de oameni pentru a obtine hrană. Din cauza omătului care acoperă resursele, pădurarii le dau porumb, fîn sau alte suplimente alimentare.În ocolurile silvice din Străşeni, au fost amenajate peste 100 de puncte de hrană cu cereale, frunze, fîn şi sare. Hrana este pusă în locuri speciale ca mistreții, cerbii și căprioarele să nu-și părăsească habit
Un gardian de la Penitenciarul nr. 18 a fost reținut: Acesta ar avea legături cu o grupare criminală # Noi.md
Un angajat al Administrației Naționale a Peniteciarelor ar fi fost reținut astăzi de către ofițerii Inspectoratulului Național de Investigații, susțin sursele. {{859980}}Potrivit surselor, ar fi vorba despre un angajat la Penitenciarului Nr.18 Brănești. Conform informațiilor preliminare, acesta ar fi transmis informații și obiecte interzise unor deținuți, din cadrul grupării interlope „Kit
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 20 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 21 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,76 lei/litru (+6 bani), iar al motorinei standard – 19,30 lei/litru (+7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Biatlonista moldoveancă Alina Stremous s-a clasat în Top 20 la etapele Cupei Mondiale. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția s-a desfășurat în Germania, în stațiunea Ruhpolding.{{859342}}„Sportiva noastră s-a clasat pe locul 20 în proba de sprin pe distanța de 7,5 kilometri, în cadrul etapei Cupei Mondiale de biatlon desfășurate în stațiunea germană Ruhpoldi
Încep consultările pentru reforma administrativă. Alexei Buzu: "Satele rămîn, se unesc primăriile" # Noi.md
Guvernul începe consultările pentru reforma administrativă, anunță Alexei Buzu. Oficialul menționează că urmare a măsurii vor fi create „ localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni”.Pregătirea reformei va constitui patru etape. Prima va reprezenta consultările publice largi, apoi va fi prezentat conceptul, primăvara se vor desfășura „discuții consistente c
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, care oferă liceenilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sînt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova.Pentru participare, fiecare instituție de învățămînt va forma o echipă de 28–30 de elevi din clasele X–XII și va desemna un profe
Condamnat la închisoare, dar plecat în UE: Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru după sentință # Noi.md
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, condamnat luni la 3 ani de închisoare, afirmă că nu se eschivează de la organele de drept, deși în prezent se află în Uniunea Europeană.Acesta a postat un video pe rețele sociale, în care confirmă că în prezent nu se află pe teritoriul Republicii Moldova.{{859956}}Valeriu Cojocaru a precizat că
Potrivit Primarului General, Ion Ceban, urmează mai multe etape pentru consultările publice, și anume: inițierea oficială a dezbaterii, informarea și mobilizarea părților interesate, colectarea propunerilor pe platforma publică, termenul-limită fiind 30 ianuarie 2026.În etapele următoare va avea loc analiza și integrarea contribuțiilor, definitivarea planului și elaborarea versiunii finale, șe
Un gardian de la Penitenciarul 18 ar fi fost reținut: Acesta ar avea legături cu gruparea „Kitaeț” # Noi.md
Un deținut a evadat luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, dintr-un penitenciar de tip deschis, profitînd de părăsirea neautorizată a locului de muncă. Incidentul s-a produs la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu.Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), persoana în cauză este Negru Igor Alexandru, născut pe 21 februarie 2000, din municipiul Chișinău,
Juventus Torino va trebui să-i plătească lui Cristiano Ronaldo aproape 10 milioane de euro Publi # Noi.md
Starul portughez Cristiano Ronaldo a ieșit învingător dintr-o dispută juridică de durată cu Juventus Torino, în care miza financiară s-a ridicat la aproape 10 milioane de euro.Tribunalul din Torino a respins recursul depus de clubul italian și a confirmat sentința care obliga pe Juventus să-i plătească atacantului lusitan suma 9 milioane și 800 de mii de euro, reprezentînd salarii restante din
Cerea bani pentru a influența ancheta: a fost reținut un bărbat suspectat de corupere de proporții # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro.Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe care îi poate de
Centrul de Sănătate Gotești din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 660 de mii de lei. Din această sumă, aproape 600 de mii de lei au fost alocați de CNAM, iar
