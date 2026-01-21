Veronika, o vacă din Austria, a demonstrat că bovinele pot folosi unelte cu scop precis

16:30

Un lot de 5442 kg de ceai de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, a fost reținut la frontiera de stat.Totodată, 3074 kg din cantitatea totală au prezentat depășiri ale limitelor maxime admise pentru pesticide, reprezentând un risc pentru sănătatea consumatorilor.{{859804}}Analizele de laborator efectuate ulterior au identificat depășiri pentru