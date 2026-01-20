În Moldova a fost reținut un infractor care încerca să transporte o substanță suspectă

10:00

Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, iar de la dolarul american – mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9318 lei pentru un euro (-1,28 bani) și 17,1419 lei pentru