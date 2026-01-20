Investiții și vize fictive: Cum a fost convinsă o femeie din Chișinău să transfere sume uriașe

13:00

Marinela Raru, o minoră de 14 ani din Republica Moldova este căutată cu disperare în Franța, după ce a dispărut fără urmă de cinci zile în localitatea Le Raincy, din apropierea Parisului, se arată într-un anunț pe rețele. {{846907}}Potrivit informațiilor publicate de apropiații familiei, adolescenta nu a mai fost văzută din data de 15 ianuarie 2026. Ultima dată, Marinela a fost observată l