China pregătește politici financiare mai active pentru susținerea dezvoltării și bunăstării populației

15:30

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu susține lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Crimă Organizată urmate de crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două.CSP avertizează că această iniţiativă ar putea bloca dosare de rezonanţă și ar leza independența procurorilor, o îngrijorare împărtășită de Comisia de la Veneția și de Direcția Generală pentru D