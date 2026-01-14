Perciun: ,,Situația cu gândacii din căminul UTM va fi rezolvată”

11:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți perioada de 10-12 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 72 bani, cu […] Articolul Benzina se scumpește în timp ce motorina se ieftinește apare prima dată în AgroTV.