Raportul USDA zguduie piețele: prețuri în scădere și cea mai mare recoltă de porumb din istorie
Agro TV, 15 ianuarie 2026 11:30
Prețurile cerealelor au scăzut puternic pe piețele internaționale după publicarea raportului din ianuarie al Departamentului Agriculturii al SUA, care indică recolte record și stocuri globale mai mari decât se anticipa. Datele au surprins piața și au pus o presiune suplimentară pe fermieri, într-un moment sensibil, când vânzarea recoltei vechi este esențială pentru asigurarea lichidităților necesare […] Articolul Raportul USDA zguduie piețele: prețuri în scădere și cea mai mare recoltă de porumb din istorie apare prima dată în AgroTV.
• • •
Acum 30 minute
11:30
Acum 24 ore
18:10
Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul vor fi amalgamate în următoarele săptămâni, declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. De cealaltă parte, Academia Română, Academia de Științe a Moldovei, rectorul USM, Igor Șarov și primarul de Cahul, Nicolae Dandiș se opun acestei inițiative. De asemenea, a […] Articolul UTM se va amalgama cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul apare prima dată în AgroTV.
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 15 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 9 bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la […] Articolul Curs valutar: 15 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:10
Ministerul Educației și Cercetării monitorizează situația semnalată de studenții din Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), după ce pe rețelele sociale au apărut imagini și sesizări cu gândaci în camere, bucătării și holuri. DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: ,, Am văzut asigurările date legate de dezinsecțiile programate și organizate care trebuie […] Articolul Perciun: ,,Situația cu gândacii din căminul UTM va fi rezolvată” apare prima dată în AgroTV.
14:20
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute, lapoviță slabă și ninsori în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -3°C și -10°C. Iar ninsoarea slabă va fi însoțită de vânt cu o viteză de 9 km/h din Nord. În zona centru a țării maximele vor fi de -1°C și minime de -8°C, […] Articolul Lapoviță slabă și ninsori se așteaptă în toată țara apare prima dată în AgroTV.
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 15 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 48 de bani, cu 10 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 96 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
13:50
Fermierii francezi au revenit pe străzile Parisului, intrând cu sute de tractoare pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile guvernamentale și impactul acordului comercial UE-Mercosur asupra sectorului agricol. Mobilizarea vine cu doar câteva zile înainte de semnarea tratatului, programată sâmbătă în Paraguay. Protestul, organizat de sindicatul FNSEA și de Tinerii Fermieri, a adus tractoarele în […] Articolul Sute de tractoare au blocat Parisul în semn de protest al agricultorilor apare prima dată în AgroTV.
13:20
Importurile masive de cereale din Ucraina pun presiune tot mai mare asupra producătorilor locali, atrage atenția Alexandru Bădărău, directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”. Acesta a declarat pentru AGRO TV Moldova, că în timp ce România, Polonia, Ungaria și Slovacia au prelungit licențierea importurilor ucrainene pentru a proteja piața internă, Republica Moldova a renunțat la […] Articolul Importurile masive de cereale din Ucraina pun presiune asupra producătorilor locali din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou Regulament sanitar care stabilește condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale, vizând atât pacienții, cât și personalul medical. Scopul documentului este de a asigura servicii medicale mai calitative și condiții de lucru mai sigure în întreg sistemul de sănătate. EMIL CEBAN, ministrul Sănătății: ,, Proiectul are drept […] Articolul Guvernul aprobă reguli noi de igienă în spitalele din Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:00
Soba, aerul condiționat sau încălzirea pe gaze naturale sunt doar câteva dintre soluțiile la care apelează cetățenii pentru a-și asigura confortul termic în sezonul rece. Totuși, în mediul rural, soba rămâne principala și, de cele mai multe ori, singura sursă de încălzire, fiind alimentată în special cu lemne de foc, în ciuda costurilor tot mai […] Articolul Soba și lemnele, soluția de bază pentru încălzire în mediul rural apare prima dată în AgroTV.
Ieri
11:30
Oscilațiile termice din ultima perioadă îi constrâng pe legumicultori să își revizuiască metodele de producție, solariile semiînalte sunt o alternativă tot mai utilizată. Potrivit Tatianei Novac, doctor în științe agricole și conferențiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, chiar dacă solariile semiînalte nu pot fi utilizate foarte devreme, ele oferă beneficii importante atunci când sunt […] Articolul Metode de obținere a legumelor timpurii de calitate în solare apare prima dată în AgroTV.
11:10
Republica Moldova a înregistrat un sezon fără precedent pe piața rapiței, devenind al doilea cel mai mare furnizor al Uniunii Europene, imediat după Ucraina. Performanța marchează o schimbare importantă în structura exporturilor agricole și confirmă rolul tot mai vizibil al Moldovei pe piața europeană a oleaginoaselor, unde a reușit să depășească mai mulți producători tradiționali. […] Articolul Republica Moldova urcă pe locul doi la exportul de rapiță în UE apare prima dată în AgroTV.
11:10
Orzul moldovenesc a ajuns, în sezonul 2025–2026, să se vândă mai scump decât grâul, o situație rar întâlnită pe piața cerealelor și un semnal clar al dezechilibrelor din agricultură. În prima jumătate a sezonului, exporturile de orz au crescut semnificativ atât ca volum, cât și ca valoare, confirmând o evoluție favorabilă a acestui segment, în […] Articolul Orzul Moldovei, mai scump decât grâul apare prima dată în AgroTV.
10:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu clarificări publice privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, în contextul unor acuzații apărute în spațiul public. ANRE subliniază că prețul achitat de consumatori nu reprezintă doar costul de achiziție al gazelor, iar niciuna dintre componentele tarifului nu este stabilită arbitrar. Instituția precizează […] Articolul ANRE explică structura prețului gazelor apare prima dată în AgroTV.
09:40
Chiar dacă tot mai mulți tineri aleg să studieze Medicina Veterinară, Republica Moldova continuă să ducă lipsă de medici veterinari. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, spune că această situație are rădăcini în trecutul Universității Agrare de Stat din Moldova, care nu atrăgea tinerii absolvenți de liceu, mulți alegând să studieze în străinătate. VIOREL […] Articolul Numărul studenților la Medicină Veterinară s-a dublat, dar criza de medici veterinari persistă apare prima dată în AgroTV.
13 ianuarie 2026
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 14 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 86 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 02 bani, cu 5 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la […] Articolul Curs valutar: 14 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:40
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -4°C și -14°C. Regiunea centrală va avea maxime de -2°C și minime de -11°C, iar cerul va fi noros. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 0°C și -7°C. În Chișinău, se vor […] Articolul Vreme rece, iar termometrele vor indica până la -14°C apare prima dată în AgroTV.
14:00
Inspectorii Direcției control resurse cinegetice și piscicole din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au efectuat razii în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni. Aceste acțiuni au vizat grupuri de vânători și pescari aflați pe teren, cu scopul de a verifica respectarea legislației de mediu și de a preveni orice încălcare care ar putea […] Articolul Razii ample de combatere a braconajului în mai multe raioane ale țării apare prima dată în AgroTV.
14:00
Pe fondul unor recolte excepționale în emisfera sudică și în principalele regiuni producătoare, piața globală a grâului traversează o etapă istorică de abundanță, cu producția sezonului 2025-2026 estimată la peste 842 milioane de tone, un nivel record care depășește așteptările analiștilor internaționali. Datele recente publicate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite arată că volumurile […] Articolul Piața globală a grâului atinge un record istoric: 842 milioane de tone produse în sezonul 2025-2026 apare prima dată în AgroTV.
13:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează un nou apel către cetățeni, în contextul instalării podului de gheață pe bazinele acvatice din țară. Deși, de la începutul anului 2026, nu au fost înregistrate incidente sau intervenții ale salvatorilor în perioada rece, autoritățile atrag atenția că riscurile rămân majore. Liliana Pușcașu, purtător de cuvânt al Inspectoratului […] Articolul Recomandările IGSU pentru sezonul rece și prevenirea accidentelor pe bazinele acvatice apare prima dată în AgroTV.
12:40
Agricultura Republicii Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, marcată de presiuni financiare, proteste ale fermierilor, decizii legislative cu impact major și incertitudini climatice. Subiectul a fost dezbătut în cadrul emisiunii ,,Actualitatea la Raport’’ de la AGRO TV Moldova, cu invitați experți și reprezentanți ai sectorului agricol. Deputatul Serghei Ivanov a […] Articolul Agricultura Moldovei în criză: fermierii cer subvenții și sprijin real apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 14 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 38 de bani, cu 9 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 87 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește operatorilor economici obligația depunerii declarațiilor anuale pentru alcool și introduce raportarea obligatorie pentru sectorul berii, începând cu 2026. Măsura vizează atât producătorii, cât și comercianții angro, și are scopul de a asigura o evidență clară a producției și circulației produselor alcoolice. Conform legislației în vigoare, toți agenții economici din […] Articolul ANSA reamintește obligația depunerii declarațiilor anuale pentru alcool și introduce raportarea obligatorie pentru bere apare prima dată în AgroTV.
11:30
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial UE–Mercosur, considerat cel mai amplu acord comercial încheiat vreodată de UE. Tratatul va elimina treptat tarifele vamale pentru majoritatea schimburilor comerciale și deschide noi oportunități pentru exporturile europene. Contactat de AGRO TV Moldova, Iurie Rija, președintele Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „Agrocereale”, […] Articolul Iurie Rija: ,,UE–Mercosur favorizează industria, dar pune agricultura în risc” apare prima dată în AgroTV.
11:00
Pe 13 ianuarie, creștinii ortodocși marchează Ajunul Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante sărbători religioase de la începutul anului. Sfântul Vasile este considerat un mare teolog și unul dintre cei mai influenți părinți ai Bisericii Ortodoxe. Potrivit tradiției, în seara de Ajun, cetele de flăcăi colindă satele cu Plugușorul, urând belșug și […] Articolul Ajunul Sfântului Vasile, sărbătorit pe 13 ianuarie: tradiții și superstiții apare prima dată în AgroTV.
10:10
Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că, după desemnarea câștigătorului, lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ doi ani, cu finanțare asigurată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sub […] Articolul Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân intră în licitație internațională apare prima dată în AgroTV.
12 ianuarie 2026
17:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a organizat o conferință de presă pentru a stopa speculațiile apărute în mediul online privind descoperirea antibioticului interzis metronidazol în produse avicole. Radu Musteața, directorul general al Agenției, a explicat că metronidazolul este o substanță strict interzisă pentru utilizare la animale, astfel, reprezentanții instituției au dat asigurări că, în prezent, […] Articolul ANSA vine cu noi detalii privind metronidazolul în produsele avicole. Ouăle a două companii, retrase de pe piață apare prima dată în AgroTV.
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 13 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se menține la valoarea de 16 lei și 97 de bani. Leul românesc urcă la valoarea de 3 lei și […] Articolul Curs valutar: 13 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
14:40
Un focar de pestă porcină africană a fost depistat în extravilanul comunei Zagarancea, raionul Ungheni, iar autoritățile au instituit carantină pe o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepționale din raionul Ungheni. Pe durata carantinei, este interzisă transportarea porcinelor în zona afectată, precum și comercializarea cărnii și a subproduselor […] Articolul Focar de pestă porcină la Ungheni: autoritățile instituie carantină pe o durată de 30 de zile apare prima dată în AgroTV.
14:00
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -8°C și -15°C. Cerul va fi noros, iar vântul va fi slab. Regiunea centrală va avea maxime de -6°C și minime de -13°C, iar cerul va fi noros. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va […] Articolul Cer noros și temperaturi scăzute apare prima dată în AgroTV.
13:50
Școlile și grădinițele din municipiul Chișinău nu au primit carne sau ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă în produsele alimentare pentru consum uman. Precizările vin în contextul în care, la începutul anului, au fost nimicite 110.000 de păsări după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat reziduuri ale acestei substanțe, iar două loturi […] Articolul Școlile din Chișinău, ferite de ouă și carne contaminate cu metronidazol apare prima dată în AgroTV.
13:30
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor achita, începând cu 1 ianuarie 2026, taxă de drum, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Spre deosebire de sistemul actual, taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a vehiculului, criteriu considerat mai relevant pentru gradul de uzură a infrastructurii rutiere. […] Articolul Mașinile electrice vor achita taxă de drum în Republica Moldova, din 2026 apare prima dată în AgroTV.
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 13 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 83 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:50
Ninsorile și temperaturile scăzute din ultima perioadă au un impact benefic asupra agriculturii, susțin specialiștii. Stratul de zăpadă și înghețurile contribuie la protejarea culturilor de toamnă și la menținerea umidității în sol, esențială pentru dezvoltarea plantelor în primăvară. Contacta de AGRO TV Moldova, expertul în agricultură Boris Boincean, a declarat că zăpada acționează ca un […] Articolul Zăpada și înghețurile de iarnă un beneficiu pentru culturile agricole apare prima dată în AgroTV.
12:10
Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru apicultorii din Republica Moldova. Producția de miere a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi din ultimele decenii, afectată de condițiile meteorologice nefavorabile și înghețurile târzii din primăvară, care au compromis înflorirea plantelor melifere și au pus presiune enormă asupra familiilor de albine. În ciuda producției […] Articolul 2025, un an greu pentru apicultura din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:10
Noile taxe la exportul de soia și rapiță introduse de Ucraina vizează încurajarea procesării interne a culturilor oleaginoase și reducerea dependenței de exportul de materii prime. Autoritățile de la Kiev explică că măsura urmărește să reducă dependența economiei de exportul de materii prime și să încurajeze dezvoltarea industriei locale, adăugând valoare produselor agricole înainte ca […] Articolul Ucraina stimulează procesarea internă a soiei și rapiței prin noi taxe la export apare prima dată în AgroTV.
11:10
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut. Circa 618.339 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi sprijin financiar, comparativ cu 605.538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că începând cu 9 ianuarie au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură […] Articolul Peste 618 mii de gospodării vor primi compensații la energie pentru luna decembrie apare prima dată în AgroTV.
11:10
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial UE–Mercosur, considerat cel mai amplu acord comercial încheiat vreodată de UE, după negocieri începute în 1999 și finalizate politic în decembrie 2024. Acordul vizează relațiile comerciale dintre UE și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, un bloc ce reunește aproape 295 de milioane de locuitori și unul […] Articolul Acordul UE–Mercosur: câștiguri și controverse apare prima dată în AgroTV.
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, indicând venituri cu aproximativ 58% mai mari față de anul precedent. Documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate include și circa 67.000 de lei, sumă obținută în urma câștigării unui proces de judecată. Potrivit declarației, șefa statului a încasat în 2025 un […] Articolul Averea președintei Maia Sandu în 2025: Venituri mai mari apare prima dată în AgroTV.
9 ianuarie 2026
17:10
Ninsorile abundente și temperaturile oscilante din ultimele zile au complicat semnificativ situația pe drumurile din mai multe localități, provocând riscuri majore de derapare și determinând autoritățile să impună restricții temporare de circulație pentru camioane, inclusiv prin PTF Costești. Deși echipele de intervenție au acționat pentru curățarea carosabilului și aplicarea materialului antiderapant, mulți locuitori susțin că […] Articolul Accidente rutiere și pene de curent din cauza condițiilor meteo apare prima dată în AgroTV.
15:00
Președintele american, Donald Trump riscă să piardă Congresul în urma alegerilor paralamentare, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, de deputatul Fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Bogdan Țîrdea. Potrivit acestuia, liderul american, este cointeresat să facă pace în Ucraina pentru a putea livra alegătorilor […] Articolul Bogdan Țîrdea: „Trump dorește să facă pace în Ucraina în contextul alegerilor parlamentare din SUA” apare prima dată în AgroTV.
14:40
Pentru perioada de 10-11 ianuarie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la -7 grade, iar minimele vor coborî la -15 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat din nord-vest, cu o viteză de 18 km/h. În Centrul țării, […] Articolul Prognoza meteo pentru perioada de 10-11 ianuarie apare prima dată în AgroTV.
14:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 09-11ianuarie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 75 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 87 de bani, cu 2 bani mai puțin. Leul românesc urcă la valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 09-11 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
14:30
Un adult din Republica Moldova consumă anual, în medie, circa 940 de cești de cafea, majoritatea fiind cafea solubilă, arată o analiză realizată de economistul Veaceslav Ioniță, pe baza datelor privind importurile comerciale. Din totalul consumului estimat pentru 2025, aproximativ 750 de cești revin cafelei solubile, iar circa 190 sunt preparate din cafea boabe, dar […] Articolul Consumul de cafea crește în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea reziduurilor de metronidazol într-o fermă avicolă autohtonă, ceea ce a condus la nimicirea a 110.000 de păsări. Metronidazolul este o substanță interzisă în producția alimentară, fiind asociată cu riscuri majore pentru sănătatea publică. În urma testărilor de laborator, ANSA a stabilit că sursa substanței interzise era […] Articolul ANSA depistează metronidazol în ferme: 110.000 păsări sacrificate apare prima dată în AgroTV.
14:30
Un focar de Pestă Porcină Africană (PPA) a fost confirmat într-o fermă din comuna Cermei, județul Arad, unde sunt crescute aproximativ 6.000 de porci. Ca măsură de prevenție și limitare a răspândirii virusului, autoritățile au decis sacrificarea a circa 1.500 de animale din sectorul afectat. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, […] Articolul Pestă porcină africană confirmată la Cermei apare prima dată în AgroTV.
12:00
La începutul sezonului 2025-2026, Turcia se confruntă cu un deficit accentuat de semințe de floarea-soarelui, cauzat de seceta prelungită și stocurile foarte scăzute. Conform Oil World, producția internă a înregistrat al treilea declin consecutiv, ceea ce a dus la o creștere puternică a importurilor. În perioada septembrie-noiembrie 2025, importurile Turciei au atins 384 mii de […] Articolul Turcia crește importurile de semințe și ulei de floarea-soarelui apare prima dată în AgroTV.
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți perioada de 10-12 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 72 bani, cu […] Articolul Benzina se scumpește în timp ce motorina se ieftinește apare prima dată în AgroTV.
11:00
Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă principalul pilon al inovației din Republica Moldova, arată cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică. În perioada 2022-2024, peste 90% dintre întreprinderile considerate inovatoare au avut sub 250 de angajați, confirmând rolul decisiv al sectorului IMM în dezvoltarea economică și tehnologică a țării. Potrivit statisticilor oficiale, din totalul […] Articolul IMM-urile, pilonul principal al inovației din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
10:30
Curtea de Conturi a evaluat modul de utilizare a resurselor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR), fond constituit din alocații de la bugetul de stat și alte surse, destinat subvenționării investițiilor agricole. Auditul a relevat că, deși planificarea resurselor respectă cadrul normativ bugetar, mecanismele de gestionare sunt deficitare, ceea […] Articolul Curtea de Conturi: deficiențe majore în gestionarea subvențiilor agricole apare prima dată în AgroTV.
