Ziua Națională a Culturii, marcată în mai multe instituții culturale din țară
15 ianuarie 2026
Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții de film și întâlniri tematice. Tradițional, manifestările vor debuta cu depuneri de flori la busturile lui Mihai Eminescu, atât în capitală, pe Aleea Clasicilor, cât și în mai multe localități din țară. La Palatul Republicii va avea loc ceremonia de înmânare a Premiilor în domeniul Culturii pentru
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 59 de bani, cu 11 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 6 bani
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 16-18 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 91 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 12 bani, cu 3 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea
Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2025-2026, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, prevede organizarea în luna ianuarie a decadei tematice „Educația interculturală", cu posibilitatea abordării temei „Cultura națională", ceea ce oferă școlilor oportunitatea de a valorifica creația eminesciană și a promova moștenirea culturală națională și valorile universale.
Centrul universitar din Cahul va avea un prorector, 10 reprezentanți în senat, iar o dată pe an ședința senatului UTM, se va desfășura la Cahul, a precizat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Potrivit acestuia, numărul de absolvenți de liceu se va reduce în următorii 15 ani cu 30-40 la sută din considerente demografice.
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute, lapoviță slabă și ninsori în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -10°C și -17°C. Iar ninsoarea slabă va fi însoțită de vânt cu o viteză de 9 km/h din Nord. În zona centru a țării maximele vor fi de -8°C și minime de -15°C
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – le recomandă vânătorilor să se echipeze corespunzător cu haine și încălțăminte specială pentru vânătoare. Cei care identifică cadavrele mistreților trebuie să anunțe imediat medicii veterinari ANSA, pentru a preleva probele necesare. Cetățenii sunt atenționați să consume doar carnea mistreților care a fost supusă testărilor la pesta porcină africană.
Procesul de implementare se va desfășura etapizat până în 2029, cele mai multe manuale urmând să fie livrate încă din 2027, a declarat în timpul unei conferințe de presă ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. DAN PERCIUN, Ministrul Educației și Cercetării: ,,Anul 2026 va fi anul în care vom finaliza procesul de elaborare a noului
La Bardar, primăvara a sosit mai devreme. Lalelele sunt deja înflorite și pregătite pentru vânzare cu câteva săptămâni înainte de 14 februarie și 8 martie. Florarul Gheorghe Tonu explică că succesul acestui sezon depinde în mare parte de calitatea bulbilor importați din Olanda și de metoda de creștere forțată, realizată prin hidroponie. Deși materialul săditor
Recent, Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata", întreprindere care este predestinată pentru transportarea pasagerilor și mărfurilor din satul Molovata Noua în satul Molovata, peste râul Nistru, raionul Dubăsari și asigură cu produse alimentare pe timp de iarnă aproximativ 10 mii de oameni cu ajutorul unui pod plutitor și-a întrerupt activitatea temporar din cauza startului gros de
Raportul USDA zguduie piețele: prețuri în scădere și cea mai mare recoltă de porumb din istorie # Agro TV
Prețurile cerealelor au scăzut puternic pe piețele internaționale după publicarea raportului din ianuarie al Departamentului Agriculturii al SUA, care indică recolte record și stocuri globale mai mari decât se anticipa. Datele au surprins piața și au pus o presiune suplimentară pe fermieri, într-un moment sensibil, când vânzarea recoltei vechi este esențială pentru asigurarea lichidităților necesare
Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul vor fi amalgamate în următoarele săptămâni, declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. De cealaltă parte, Academia Română, Academia de Științe a Moldovei, rectorul USM, Igor Șarov și primarul de Cahul, Nicolae Dandiș se opun acestei inițiative.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 15 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 9 bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la
Ministerul Educației și Cercetării monitorizează situația semnalată de studenții din Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), după ce pe rețelele sociale au apărut imagini și sesizări cu gândaci în camere, bucătării și holuri. DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: ,, Am văzut asigurările date legate de dezinsecțiile programate și organizate care trebuie
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute, lapoviță slabă și ninsori în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -3°C și -10°C. Iar ninsoarea slabă va fi însoțită de vânt cu o viteză de 9 km/h din Nord. În zona centru a țării maximele vor fi de -1°C și minime de -8°C
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 15 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 48 de bani, cu 10 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 96 bani
Fermierii francezi au revenit pe străzile Parisului, intrând cu sute de tractoare pentru a-și exprima nemulțumirea față de politicile guvernamentale și impactul acordului comercial UE-Mercosur asupra sectorului agricol. Mobilizarea vine cu doar câteva zile înainte de semnarea tratatului, programată sâmbătă în Paraguay. Protestul, organizat de sindicatul FNSEA și de Tinerei Fermieri, a adus tractoarele în
Importurile masive de cereale din Ucraina pun presiune asupra producătorilor locali din Republica Moldova # Agro TV
Importurile masive de cereale din Ucraina pun presiune tot mai mare asupra producătorilor locali, atrage atenția Alexandru Bădărău, directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor". Acesta a declarat pentru AGRO TV Moldova, că în timp ce România, Polonia, Ungaria și Slovacia au prelungit licențierea importurilor ucrainene pentru a proteja piața internă, Republica Moldova a renunțat la
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou Regulament sanitar care stabilește condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale, vizând atât pacienții, cât și personalul medical. Scopul documentului este de a asigura servicii medicale mai calitative și condiții de lucru mai sigure în întreg sistemul de sănătate. EMIL CEBAN, ministrul Sănătății: ,, Proiectul are drept
Soba, aerul condiționat sau încălzirea pe gaze naturale sunt doar câteva dintre soluțiile la care apelează cetățenii pentru a-și asigura confortul termic în sezonul rece. Totuși, în mediul rural, soba rămâne principala și, de cele mai multe ori, singura sursă de încălzire, fiind alimentată în special cu lemne de foc, în ciuda costurilor tot mai
Oscilațiile termice din ultima perioadă îi constrâng pe legumicultori să își revizuiască metodele de producție, solariile semiînalte sunt o alternativă tot mai utilizată. Potrivit Tatianei Novac, doctor în științe agricole și conferențiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, chiar dacă solariile semiînalte nu pot fi utilizate foarte devreme, ele oferă beneficii importante atunci când sunt
Republica Moldova a înregistrat un sezon fără precedent pe piața rapiței, devenind al doilea cel mai mare furnizor al Uniunii Europene, imediat după Ucraina. Performanța marchează o schimbare importantă în structura exporturilor agricole și confirmă rolul tot mai vizibil al Moldovei pe piața europeană a oleaginoaselor, unde a reușit să depășească mai mulți producători tradiționali.
Orzul moldovenesc a ajuns, în sezonul 2025–2026, să se vândă mai scump decât grâul, o situație rar întâlnită pe piața cerealelor și un semnal clar al dezechilibrelor din agricultură. În prima jumătate a sezonului, exporturile de orz au crescut semnificativ atât ca volum, cât și ca valoare, confirmând o evoluție favorabilă a acestui segment, în
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu clarificări publice privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, în contextul unor acuzații apărute în spațiul public. ANRE subliniază că prețul achitat de consumatori nu reprezintă doar costul de achiziție al gazelor, iar niciuna dintre componentele tarifului nu este stabilită arbitrar. Instituția precizează
Numărul studenților la Medicină Veterinară s-a dublat, dar criza de medici veterinari persistă # Agro TV
Chiar dacă tot mai mulți tineri aleg să studieze Medicina Veterinară, Republica Moldova continuă să ducă lipsă de medici veterinari. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, spune că această situație are rădăcini în trecutul Universității Agrare de Stat din Moldova, care nu atrăgea tinerii absolvenți de liceu, mulți alegând să studieze în străinătate. VIOREL
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 14 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 86 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 02 bani, cu
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -4°C și -14°C. Regiunea centrală va avea maxime de -2°C și minime de -11°C, iar cerul va fi noros. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 0°C și -7°C. În Chișinău, se vor […] Articolul Vreme rece, iar termometrele vor indica până la -14°C apare prima dată în AgroTV.
Inspectorii Direcției control resurse cinegetice și piscicole din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au efectuat razii în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni. Aceste acțiuni au vizat grupuri de vânători și pescari aflați pe teren, cu scopul de a verifica respectarea legislației de mediu și de a preveni orice încălcare care ar putea […] Articolul Razii ample de combatere a braconajului în mai multe raioane ale țării apare prima dată în AgroTV.
Piața globală a grâului atinge un record istoric: 842 milioane de tone produse în sezonul 2025-2026 # Agro TV
Pe fondul unor recolte excepționale în emisfera sudică și în principalele regiuni producătoare, piața globală a grâului traversează o etapă istorică de abundanță, cu producția sezonului 2025-2026 estimată la peste 842 milioane de tone, un nivel record care depășește așteptările analiștilor internaționali. Datele recente publicate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite arată că volumurile […] Articolul Piața globală a grâului atinge un record istoric: 842 milioane de tone produse în sezonul 2025-2026 apare prima dată în AgroTV.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează un nou apel către cetățeni, în contextul instalării podului de gheață pe bazinele acvatice din țară. Deși, de la începutul anului 2026, nu au fost înregistrate incidente sau intervenții ale salvatorilor în perioada rece, autoritățile atrag atenția că riscurile rămân majore. Liliana Pușcașu, purtător de cuvânt al Inspectoratului […] Articolul Recomandările IGSU pentru sezonul rece și prevenirea accidentelor pe bazinele acvatice apare prima dată în AgroTV.
Agricultura Republicii Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, marcată de presiuni financiare, proteste ale fermierilor, decizii legislative cu impact major și incertitudini climatice. Subiectul a fost dezbătut în cadrul emisiunii ,,Actualitatea la Raport’’ de la AGRO TV Moldova, cu invitați experți și reprezentanți ai sectorului agricol. Deputatul Serghei Ivanov a […] Articolul Agricultura Moldovei în criză: fermierii cer subvenții și sprijin real apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 14 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 38 de bani, cu 9 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 87 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
ANSA reamintește obligația depunerii declarațiilor anuale pentru alcool și introduce raportarea obligatorie pentru bere # Agro TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reamintește operatorilor economici obligația depunerii declarațiilor anuale pentru alcool și introduce raportarea obligatorie pentru sectorul berii, începând cu 2026. Măsura vizează atât producătorii, cât și comercianții angro, și are scopul de a asigura o evidență clară a producției și circulației produselor alcoolice. Conform legislației în vigoare, toți agenții economici din […] Articolul ANSA reamintește obligația depunerii declarațiilor anuale pentru alcool și introduce raportarea obligatorie pentru bere apare prima dată în AgroTV.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial UE–Mercosur, considerat cel mai amplu acord comercial încheiat vreodată de UE. Tratatul va elimina treptat tarifele vamale pentru majoritatea schimburilor comerciale și deschide noi oportunități pentru exporturile europene. Contactat de AGRO TV Moldova, Iurie Rija, președintele Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „Agrocereale”, […] Articolul Iurie Rija: ,,UE–Mercosur favorizează industria, dar pune agricultura în risc” apare prima dată în AgroTV.
Pe 13 ianuarie, creștinii ortodocși marchează Ajunul Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante sărbători religioase de la începutul anului. Sfântul Vasile este considerat un mare teolog și unul dintre cei mai influenți părinți ai Bisericii Ortodoxe. Potrivit tradiției, în seara de Ajun, cetele de flăcăi colindă satele cu Plugușorul, urând belșug și […] Articolul Ajunul Sfântului Vasile, sărbătorit pe 13 ianuarie: tradiții și superstiții apare prima dată în AgroTV.
Primăria municipiului Chișinău a lansat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că, după desemnarea câștigătorului, lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ doi ani, cu finanțare asigurată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sub […] Articolul Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân intră în licitație internațională apare prima dată în AgroTV.
ANSA vine cu noi detalii privind metronidazolul în produsele avicole. Ouăle a două companii, retrase de pe piață # Agro TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a organizat o conferință de presă pentru a stopa speculațiile apărute în mediul online privind descoperirea antibioticului interzis metronidazol în produse avicole. Radu Musteața, directorul general al Agenției, a explicat că metronidazolul este o substanță strict interzisă pentru utilizare la animale, astfel, reprezentanții instituției au dat asigurări că, în prezent, […] Articolul ANSA vine cu noi detalii privind metronidazolul în produsele avicole. Ouăle a două companii, retrase de pe piață apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 13 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se menține la valoarea de 16 lei și 97 de bani. Leul românesc urcă la valoarea de 3 lei și […] Articolul Curs valutar: 13 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Focar de pestă porcină la Ungheni: autoritățile instituie carantină pe o durată de 30 de zile # Agro TV
Un focar de pestă porcină africană a fost depistat în extravilanul comunei Zagarancea, raionul Ungheni, iar autoritățile au instituit carantină pe o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepționale din raionul Ungheni. Pe durata carantinei, este interzisă transportarea porcinelor în zona afectată, precum și comercializarea cărnii și a subproduselor […] Articolul Focar de pestă porcină la Ungheni: autoritățile instituie carantină pe o durată de 30 de zile apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul Moldovei, temperaturile vor oscila între -8°C și -15°C. Cerul va fi noros, iar vântul va fi slab. Regiunea centrală va avea maxime de -6°C și minime de -13°C, iar cerul va fi noros. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va […] Articolul Cer noros și temperaturi scăzute apare prima dată în AgroTV.
Școlile și grădinițele din municipiul Chișinău nu au primit carne sau ouă contaminate cu metronidazol, substanță interzisă în produsele alimentare pentru consum uman. Precizările vin în contextul în care, la începutul anului, au fost nimicite 110.000 de păsări după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat reziduuri ale acestei substanțe, iar două loturi […] Articolul Școlile din Chișinău, ferite de ouă și carne contaminate cu metronidazol apare prima dată în AgroTV.
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor achita, începând cu 1 ianuarie 2026, taxă de drum, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Spre deosebire de sistemul actual, taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a vehiculului, criteriu considerat mai relevant pentru gradul de uzură a infrastructurii rutiere. […] Articolul Mașinile electrice vor achita taxă de drum în Republica Moldova, din 2026 apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 13 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 83 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Ninsorile și temperaturile scăzute din ultima perioadă au un impact benefic asupra agriculturii, susțin specialiștii. Stratul de zăpadă și înghețurile contribuie la protejarea culturilor de toamnă și la menținerea umidității în sol, esențială pentru dezvoltarea plantelor în primăvară. Contacta de AGRO TV Moldova, expertul în agricultură Boris Boincean, a declarat că zăpada acționează ca un […] Articolul Zăpada și înghețurile de iarnă un beneficiu pentru culturile agricole apare prima dată în AgroTV.
Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru apicultorii din Republica Moldova. Producția de miere a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi din ultimele decenii, afectată de condițiile meteorologice nefavorabile și înghețurile târzii din primăvară, care au compromis înflorirea plantelor melifere și au pus presiune enormă asupra familiilor de albine. În ciuda producției […] Articolul 2025, un an greu pentru apicultura din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
Noile taxe la exportul de soia și rapiță introduse de Ucraina vizează încurajarea procesării interne a culturilor oleaginoase și reducerea dependenței de exportul de materii prime. Autoritățile de la Kiev explică că măsura urmărește să reducă dependența economiei de exportul de materii prime și să încurajeze dezvoltarea industriei locale, adăugând valoare produselor agricole înainte ca […] Articolul Ucraina stimulează procesarea internă a soiei și rapiței prin noi taxe la export apare prima dată în AgroTV.
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut. Circa 618.339 de gospodării, în care locuiesc aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi sprijin financiar, comparativ cu 605.538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că începând cu 9 ianuarie au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură […] Articolul Peste 618 mii de gospodării vor primi compensații la energie pentru luna decembrie apare prima dată în AgroTV.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial UE–Mercosur, considerat cel mai amplu acord comercial încheiat vreodată de UE, după negocieri începute în 1999 și finalizate politic în decembrie 2024. Acordul vizează relațiile comerciale dintre UE și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, un bloc ce reunește aproape 295 de milioane de locuitori și unul […] Articolul Acordul UE–Mercosur: câștiguri și controverse apare prima dată în AgroTV.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, indicând venituri cu aproximativ 58% mai mari față de anul precedent. Documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate include și circa 67.000 de lei, sumă obținută în urma câștigării unui proces de judecată. Potrivit declarației, șefa statului a încasat în 2025 un […] Articolul Averea președintei Maia Sandu în 2025: Venituri mai mari apare prima dată în AgroTV.
Ninsorile abundente și temperaturile oscilante din ultimele zile au complicat semnificativ situația pe drumurile din mai multe localități, provocând riscuri majore de derapare și determinând autoritățile să impună restricții temporare de circulație pentru camioane, inclusiv prin PTF Costești. Deși echipele de intervenție au acționat pentru curățarea carosabilului și aplicarea materialului antiderapant, mulți locuitori susțin că […] Articolul Accidente rutiere și pene de curent din cauza condițiilor meteo apare prima dată în AgroTV.
