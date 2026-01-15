Ziua Națională a Culturii, marcată în mai multe instituții culturale din țară

12:10

Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru apicultorii din Republica Moldova. Producția de miere a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi din ultimele decenii, afectată de condițiile meteorologice nefavorabile și înghețurile târzii din primăvară, care au compromis înflorirea plantelor melifere și au pus presiune enormă asupra familiilor de albine. În ciuda producției […]