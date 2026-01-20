Naționala Moldovei a coborât șapte poziții în clasamentul FIFA în 2025
Naționala Moldovei de fotbal a coborât șapte poziții în clasamentul mondial FIFA pe parcursul anului trecut. Echipa condusă de Lilian Popescu ocupă în prezent locul 158 din 210 cu 1012 puncte acumulate, scrie IPN. Totodată, adversarele Moldovei din recent încheiata campanie de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 se situează pe următoarele poziții în ierarhia FIFA: […]
Acum 15 minute
15:20
După declanșarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, tot mai mulți cetățeni ai Federației Ruse au început să solicite cetățenia Republicii Moldova. Pentru mulți dintre ei, pașaportul moldovenesc a fost văzut ca un pas spre obținerea cetățeniei române și, implicit, accesul în Uniunea Europeană, arată Europa Liberă Moldova, scrie adevarul.ro. Datele Agenției pentru Servicii Publice […]
Acum 30 minute
15:10
Naționala Moldovei de fotbal a coborât șapte poziții în clasamentul mondial FIFA pe parcursul anului trecut. Echipa condusă de Lilian Popescu ocupă în prezent locul 158 din 210 cu 1012 puncte acumulate, scrie IPN. Totodată, adversarele Moldovei din recent încheiata campanie de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 se situează pe următoarele poziții în ierarhia FIFA: […]
Acum o oră
14:50
Republica Moldova, cea mai scumpă țară din Europa în ceea ce privește accesibilitatea locuințelor raportată la salarii # SafeNews
Republica Moldova a intrat într-o zonă de turbulență pe piața imobiliară începând cu trimestrul III al anului 2025, iar această perioadă ar putea dura până în trimestrul II din 2026, susține economistul Veaceslav Ioniță, într-un interviu acordat publicației ZIUA, notează Bani.md. Potrivit expertului, scăderile de preț care pot apărea pe piață vor fi mai degrabă moderate […]
Acum 2 ore
14:20
Igor Grosu salută lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025 și anunță măsuri pentru creșterea transparenței legislative # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a salutat astăzi lansarea Cartei Parlamentului Curat 2025, pe care a calificat-o drept un instrument important pentru evaluarea integrității, transparenței și bunei guvernări în activitatea legislativului. Potrivit lui Igor Grosu, în actuala legislatură, Parlamentul, împreună cu Guvernul și colegii deputați, își propune să îmbunătățească cadrul legal și să asigure un proces […]
14:10
Parcursul european apropie Moldova și Albania: cooperare mai strânsă între cele două state # SafeNews
Republica Moldova este interesată să intensifice colaborarea cu Albania în contextul parcursului european. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, după întrevederea cu președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. MAE menționează că discuțiile oficialilor s-au concentrat pe consolidarea dialogului bilateral și pe cooperarea în contextul […]
14:00
Lavrov afirmă că Unirea cu România ar fi un proiect al UE: Bruxelles-ul nu are nevoie de o Moldovă independentă # SafeNews
Unirea R. Moldova cu România ar fi un proiect al Uniunii Europene, care nu are nevoie de o Republică Moldova independentă. Scenariul fantasmagoric a fost lansat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă. "Cursul R. Moldova de apropiere de UE, eu aș spune chiar de absorbție în UE, pentru […]
14:00
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră. Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin aviz […]
Acum 4 ore
13:30
Trump îl atacă personal pe Macron după ce refuză să intre în ”Consiliul Păcii pentru Gaza”. ”Nimeni nu-l vrea, va pleca în curând” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat personal pe omologul său francez Emmanuel Macron, pe care "nimeni nu-l vrea, el va pleca în curând", după refuzul Franţei de a face parte din Consiliul său al Păcii, relatează Le Figaro. Locatarul Casei Albe a făcut aceste declaraţii luni, într-o conferinţă de presă pe psită, la Palm Beach, înainte […]
13:20
Un lot de 5.442 kg de ceai de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, a fost reținut la frontieră și returnat producătorului, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au arătat depășiri ale limitei maxime admise (LMA) pentru mai multe pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid și Clorpirifos, […]
12:50
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, condamnat luni la 3 ani de închisoare, afirmă că nu se eschivează de la organele de drept, deși în prezent se află în Uniunea Europeană. Acesta a postat un video pe rețele sociale, în care confirmă că în prezent nu se află […]
12:30
Poliția de Frontieră informează că, la intrarea în Republica Moldova, în PTF Leușeni, a fost depistată o substanță vegetală suspectă. Potrivit autorităților, în baza unor informații operative, a fost supus unui control amănunțit un cetățean moldovean de 42 de ani, care se deplasa din România spre Republica Moldova, la volanul unui automobil Toyota RAV4. Asupra […]
12:30
În perioada 14 – 20 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritățile au identificat patru focare de Pesta Porcină Africană (PPA): unul la porci domestici, în raionul Fălești, satul Pîrlița, și trei la mistreți, în satele Bahmut (raionul Călărași),Copanca […]
12:20
FOTO | Funcționarii vamali de la Aeroportul Chișinău au descoperit două tentative de transport ilicit de valută și bijuterii # SafeNews
Două tentative de introducere ilicită a mijloacelor valutare și a bijuteriilor în Republica Moldova au fost stopate recent de funcționarii postului vamal Aeroport, în cadrul controalelor efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale. În primul caz, un nerezident de 43 de ani, pasager al cursei Chișinău–Istanbul, a ales culoarul verde „nimic de declarat" și a declarat verbal […]
12:10
Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026 începând cu data de 2 februarie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de președintele Legislativului, Igor Grosu. Potrivit documentului, ședințele plenare vor fi convocate la propunerea Biroului permanent al Parlamentul Republicii Moldova, după întocmirea și aprobarea proiectului ordinii de zi. Conform Regulamentului Parlamentului, Legislativul se […]
12:10
Dosarul Lukoil: Vladimir Bolea anunță investigarea foștilor funcționari ai Ministerului Economiei # SafeNews
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova că autoritățile au inițiat o anchetă amplă asupra companiei Lukoil Moldova, pentru a evalua în detaliu modul în care compania și-a respectat obligațiile investiționale asumate în perioada 2004–2005, atunci când complexul petrolier și alte bunuri ale aeroportului […]
12:00
Poliția e în alertă: Un deținut a evadat de la Penitenciarul nr. 4 Cricova și este căutat de autorități # SafeNews
Un deținut al Penitenciarului nr. 4 din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu, a evadat luni, 19 ianuarie, în jurul orei 14:00, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). „Un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă. Este vorba despre Negru Igor Alexandru, […]
12:00
Republica Moldova și România colaborează pentru a transforma Dunărea într-o rută predictibilă de transport de marfă și pentru a dezvolta infrastructura de frontieră, care să sprijine schimburile comerciale și transportul de pasageri. „România și Bulgaria lucrează în prezent la un proiect de adâncire și modernizare a Dunării, pentru a relua circulația economică și comercială spre […]
11:50
FOTO | CNA a încătușat un bărbat din Șoldănești suspectat de solicitarea unei mite de 50 000 € într-un dosar penal # SafeNews
Un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA),fiind suspectat că ar fi pretins o mită de 50.000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, deține influență asupra unor funcționari publici, pe care i-ar putea determina să ia […]
11:50
Activistul Radu Dutcovici, acuzat de escrocherie: Ar fi strâns bani de la diasporă folosind povești false despre familii nevoiașe # SafeNews
Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj: „Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?", din partea lui Radu Dutcovici, un „activist" cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă dintr-un […]
11:40
ULTIMA ORĂ | Incident într-o unitate militară din Florești: un soldat rănit în timpul serviciului # SafeNews
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit astăzi în urma unei împușcături accidentale cu arma din dotare, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. Incidentul a avut loc la ora 10:50. La fața locului, poliția investighează circumstanțele producerii evenimentului, iar ministrul Apărării a dispus […]
Acum 6 ore
10:30
Trei oameni au murit în incendii produse într-o singură zi, după folosirea necorespunzătoare a sobelor și a aparatelor electrice de încălzit. Primul incendiu s-a produs dimineața, pe 19 ianuarie, în satul Pruteni, raionul Fălești. Flăcările au izbucnit într-o locuință, iar pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat de 66 de ani. Verificările preliminare arată […]
10:20
Republica Moldova introduce un nou mod de control la frontieră, bazat pe cooperare directă între instituții și analiză digitală a datelor despre pasageri. Serviciul de Informații și Securitate, Poliția, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal activează, de acum, împreună într-un singur centru operațional, în cadrul noii Unități de Informare a Pasagerilor a Inspectoratul General al […]
10:00
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:00
PLDM critică modul de pregătire a reformei administrativ-teritoriale și cere transparență # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) acuză guvernarea PAS de lipsă de transparență și consultare publică în procesul de pregătire a reformei administrativ-teritoriale, una dintre cele mai importante reforme anunțate pentru perioada următoare. Într-o declarație publică, PLDM afirmă că reorganizarea administrativ-teritorială este „necesară și inevitabilă", însă modul în care este gestionată de actuala guvernare ridică […]
08:50
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 41.370 de persoane și 9.733 de mijloace de transport, informează Poliția de Frontieră, pentru data de 19 ianuarie 2026. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, urmat de Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Pe sensul de intrare […]
08:30
Ministerul Apărării de la București anunță intensificarea măsurilor de securitate la frontiera cu Ucraina, după mai multe incidente în care drone rusești au ajuns în apropierea teritoriului românesc. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că riscul ca astfel de aparate să ajungă în zone locuite nu poate fi eliminat complet. Potrivit oficialului, în ultimii ani […]
08:30
Frații Constantin și Vera Zorea, sportivi din orașul Călărași, au obținut rezultate remarcabile la Cupa Europeană de Sambo, desfășurată în perioada 15–19 ianuarie 2026, la Dubrovnik, Croația. Cei doi reprezintă Școala Sportivă „Mihai Viteazul" din Călărași. Constantin Zorea a cucerit medalia de aur la categoria de greutate 71 kg, reușită care a adus pe podium […]
08:20
Vremea rămâne rece astăzi, 20 ianuarie, în întreaga Republică Moldova. Meteorologii anunță cer variabil, fără precipitații, însă temperaturile vor rămâne scăzute pe tot parcursul zilei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), maximele termice vor fi cuprin
08:00
La întrebarea dacă ar folosi forţa pentru a cuceri Groenlanda, Trump răspunde „No comment” şi afirmă că Europa ar trebui să se concentreze pe Rusia şi Ucraina # SafeNews
Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forţă. „No comment (fără comentarii)”, a declarat el postului de televiziune. El a insistat, de asemenea, că va continua „100%” cu planurile sale de a impune tarife ţărilor europene, dacă nu va obţine Groenlanda. […] Articolul La întrebarea dacă ar folosi forţa pentru a cuceri Groenlanda, Trump răspunde „No comment” şi afirmă că Europa ar trebui să se concentreze pe Rusia şi Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ucraina avertizează că atacurile rusești asupra substațiilor nucleare ar putea provoca „al doilea Cernobîl” # SafeNews
Ucraina avertizează că atacurile rusești asupra substațiilor care alimentează centralele nucleare pot provoca un dezastru major, asemănător cu cel de la Cernobîl, notează Mediafax. Serhii Beskrestnov, expert ucrainean în război electronic, cunoscut ca „Flash”, a spus că substațiile care conectează centralele nucleare la rețeaua electrică se află adesea foarte aproape de reactoare, uneori la mai puțin […] Articolul Ucraina avertizează că atacurile rusești asupra substațiilor nucleare ar putea provoca „al doilea Cernobîl” apare prima dată în SafeNews.
07:40
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. El a precizat că documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare, comunică Moldpres. „Vreau să […] Articolul R. Moldova părăsește CSI. Mihai Popșoi: „Procesul a fost pornit” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:30
În Rusia vor fi repuse în exploatare avioane vechi de 30 de ani din cauza deficitului din sectorul aerian # SafeNews
Companiile aeriene ruse readuc în exploatare avioane vechi, atât de producție internă, cât și străină, care fuseseră conservate încă înainte de începutul războiului de amploare cu Ucraina. În 2022, în Rusia a fost lansat un proces de reactivare a 12 aeronave de producție internă de diferite tipuri, printre care nouă avioane din familia Tu-204/214, un […] Articolul În Rusia vor fi repuse în exploatare avioane vechi de 30 de ani din cauza deficitului din sectorul aerian apare prima dată în SafeNews.
07:20
A fost inițiată plata sumelor indexate pentru deponenții BEM care nu le-au ridicat anterior # SafeNews
Ministerul Finanțelor a inițiat plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până pe 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți, transmite IPN. Banii pot fi ridicați la orice oficiu „Poșta Moldovei”. Pentru a beneficia de […] Articolul A fost inițiată plata sumelor indexate pentru deponenții BEM care nu le-au ridicat anterior apare prima dată în SafeNews.
07:10
Nicușor Dan nu va merge la Davos: Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri de făcut în țară # SafeNews
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca spune că preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de săptămâna viitoare, de la Davos. El a adăugat că mesajul lui Nicușor Dan către români este următorul: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”, […] Articolul Nicușor Dan nu va merge la Davos: Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri de făcut în țară apare prima dată în SafeNews.
07:00
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) propune lichidarea raioanelor și crearea municipiilor în baza centrelor raionale. Potrivit directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, „cartierele au supraviețuit” și nu se mai conformează principiilor moderne de guvernare locală, scrie logos-pres.md. „Cartierele au fost create în perioada sovietică pentru un sistem administrativ complet diferit, în care centrul avea control […] Articolul CALM propune transformarea tuturor orașelor în municipii apare prima dată în SafeNews.
06:50
Un grup de agenți ai Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) a Statelor Unite s-a așezat să ia prânzul la un restaurant mexican de familie din statul Minnesota, pentru ca apoi să se întoarcă câteva ore mai târziu și să rețină angajații restaurantului, relatează revista People. Potrivit relatărilor din Minnesota Star Tribune și de la postul TV local […] Articolul Angajații unui restaurant din SUA au fost reținuți de agenți ICE după ce i-au servit apare prima dată în SafeNews.
06:40
Armata norvegiană avertizează mii de proprietari, prin scrisori, că le va rechiziţiona bunurile în caz de război # SafeNews
Mii de proprietari de clădiri, vapoare, imobile şi maşini urmau să primească luni o scrisoare de la armata norvegiană, care-i informează că bunurile le pot fi rechiziţionate în caz de război, relatează AFP. ”Rechiziţiile urmează să permită Foţelor Armate, în situaţie de război, să aibă acces la resurse necesare apărării ţării”, anunţă într-un comunicat armata. […] Articolul Armata norvegiană avertizează mii de proprietari, prin scrisori, că le va rechiziţiona bunurile în caz de război apare prima dată în SafeNews.
06:30
R. Moldova și România accelerează proiectele comune de transport: căi ferate, poduri și conectare la rețeaua UE # SafeNews
O nouă abordare în cooperarea moldo-română în domeniul infrastructurii de transport a fost discutată de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, cu secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. În cadrul întrevederii, părțile s-au referit asupra proiectelor comune care consolidează conectivitatea dintre cele două state și apropie Republica […] Articolul R. Moldova și România accelerează proiectele comune de transport: căi ferate, poduri și conectare la rețeaua UE apare prima dată în SafeNews.
06:20
Premierul spaniol Pedro Sanchez decretează trei zile de doliu naţional şi promite o ”transparenţă absolută” după drama din Andaluzia # SafeNews
Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă luni, într-o conferinţă de presă, ”o zi de doliu pentru toată Spania” după accidentul feroviar de duminică seara, în Andaluzia, relatează AFP. ”Ne gândim la victime şi la familiile lor”, a declarat el şi le-a urat însănătoşire grabnică răniţilor. Pedro Sánchez decretó tres días de luto en España por el […] Articolul Premierul spaniol Pedro Sanchez decretează trei zile de doliu naţional şi promite o ”transparenţă absolută” după drama din Andaluzia apare prima dată în SafeNews.
06:10
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Kuliok” (Sacoșa neagră), în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele […] Articolul CSJ dispune citarea a 36 de martori ai apărării în dosarul „Kuliok” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:20
Dorin Damir a fost reținut astăzi, 19 ianuarie 2026, după ce instanța l-a condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru Ziarul de Gardă. Sentința a fost pronunțată de un complet de judecată condus de magistrata Angela Catană, din care au mai făcut parte judecătorii […] Articolul Dorin Damir, dus în arest după sentința de trei ani de pușcărie apare prima dată în SafeNews.
18:10
VIDEO | Falsificare de documente: percheziții efectuate de anchetatori în vestul Republicii Moldova # SafeNews
Ofițerii Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hâncești, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și al Inspectoratului de Poliție Călărași, au desfășurat o operațiune în cadrul unui dosar penal privind falsificarea de documente oficiale. Potrivit anchetei, tinerii vizați confecționau și foloseau documente falsificate, care imitau însemnele unor instituții publice din Republica Moldova și România. […] Articolul VIDEO | Falsificare de documente: percheziții efectuate de anchetatori în vestul Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
18:00
Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Hotărârea a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în lipsa inculpatului, de un complet de judecată prezidat de […] Articolul Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
18:00
Afaceri ”murdare” cu detergenți. Un bărbat, suspectat de contrafacerea produselor de uz casnic # SafeNews
Un bărbat de 39 de ani din Chișinău este suspectat de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic sub mărci comerciale cunoscute. Poliția a găsit sute de litri de balzam pentru haine și detergent, presupuse că ar fi contrafăcute. Oamenii legii au efectuat șase percheziții, în cadrul cărora au depistat și ridicat 820 de litri […] Articolul Afaceri ”murdare” cu detergenți. Un bărbat, suspectat de contrafacerea produselor de uz casnic apare prima dată în SafeNews.
Ieri
14:20
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus acum aprobării Adunării Generale a Acționarilor, informează Profit.ro. Compania Națională Administația Porturilor Maritime SA Constanța (APM), controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor, cu […] Articolul România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:20
Albania consideră extinderea Uniunii Europene drept unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea securității, stabilității și păcii durabile pe continent și își exprimă sprijinul ferm pentru aderarea Moldovei la UE. Declarația a fost făcută de președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe de presă comune cu șefa statului, Maia Sandu, la Chișinău, scrie IPN. […] Articolul Aderarea Moldovei la UE, susținută de Albania în contextul securității regionale apare prima dată în SafeNews.
14:10
Polițiștii de frontieră au depistat patru cetățeni străini care munceau ilegal pe teritoriul unei ferme de păsări din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele depistate sunt cetățeni ai Republicii Nepal, cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. „Aceștia activau în cadrul respectivei întreprinderi de câteva săptămâni, […] Articolul Control la o fermă din Nisporeni: patru cetățeni străini lucrau fără acte legale apare prima dată în SafeNews.
13:50
Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară # SafeNews
Double Case, organizație lider în educație financiară, anunță lansarea cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, un program modern destinat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani în Chișinău. Programul conține 13 lecții, grupate câte 2 în fiecare zi de sâmbătă. Fiecare copil înscris primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, iar organizatorii oferă feedback personalizat și încurajare pe tot parcursul lecțiilor. Acest curs […] Articolul Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară apare prima dată în SafeNews.
13:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, și-au exprimat astăzi solidaritatea cu familiile victimelor tragicului accident feroviar produs în Spania. Şeful statului a transmis condoleanțe celor afectați, subliniind că Republica Moldova este alături de Spania în aceste momente de doliu. „Transmitem condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragicul accident feroviar din […] Articolul Mesaje de solidaritate de la Chișinău după accidentul feroviar din Spania apare prima dată în SafeNews.
13:10
Naționala Moldovei a cucerit șapte medalii, printre care una de aur, una de argint și cinci de bronz, la Cupa Europei de sambo. Primele patru medalii au fost câștigate din prima zi a competiției. Evelina Cazacu a obținut medalia de argint la categoria de greutate de +80 kg, iar Vera Zorea (59 kg), Vitalia Tabac […] Articolul Moldova, pe podium la Cupa Europei de sambo cu șapte medalii apare prima dată în SafeNews.
