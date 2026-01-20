Angajații unui restaurant din SUA au fost reținuți de agenți ICE după ce i-au servit

06:10

Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord, transmite AFP, preluată de Hotnews. Toate obiectivele militare respective trec sub controlul total al forţelor de securitate irakiene, a comunicat comitetul militar care supervizează încheierea misiunii coaliţiei. Majoritatea forţelor străine […]