Trump îl atacă personal pe Macron după ce refuză să intre în ”Consiliul Păcii pentru Gaza”. ”Nimeni nu-l vrea, va pleca în curând”

12:50

În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere la nivel național. Potrivit datelor furnizate de oamenii legii, 28 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. De asemenea, 1.354 de conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei […] Articolul Weekend cu mii de abateri în trafic: 28 de șoferi, depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor apare prima dată în SafeNews.