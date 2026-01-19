Control la o fermă din Nisporeni: patru cetățeni străini lucrau fără acte legale

10:30

Tariful la gaze ar fi trebuit să scadă deja la 14 și 15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu este posibil din cauza așa-numitelor „devieri” financiare. O declarație în acest sens a fost făcută de Alexandr Slusari în cadrul unei emisiuni televizate. Slusari a explicat că, potrivit contractelor și achizițiilor realizate de […] Articolul De ce moldovenii plătesc mai mult la gaz, deși prețul a scăzut apare prima dată în SafeNews.