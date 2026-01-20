FOTO | Tragedii în lanț în plină iarnă, trei oameni au murit în incendii
SafeNews, 20 ianuarie 2026 10:30
Trei oameni au murit în incendii produse într-o singură zi, după folosirea necorespunzătoare a sobelor și a aparatelor electrice de încălzit. Primul incendiu s-a produs dimineața, pe 19 ianuarie, în satul Pruteni, raionul Fălești. Flăcările au izbucnit într-o locuință, iar pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat de 66 de ani. Verificările preliminare arată […]
• • •
Republica Moldova introduce un nou mod de control la frontieră, bazat pe cooperare directă între instituții și analiză digitală a datelor despre pasageri. Serviciul de Informații și Securitate, Poliția, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal activează, de acum, împreună într-un singur centru operațional, în cadrul noii Unități de Informare a Pasagerilor a Inspectoratul General al […]
10:00
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
PLDM critică modul de pregătire a reformei administrativ-teritoriale și cere transparență # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) acuză guvernarea PAS de lipsă de transparență și consultare publică în procesul de pregătire a reformei administrativ-teritoriale, una dintre cele mai importante reforme anunțate pentru perioada următoare. Într-o declarație publică, PLDM afirmă că reorganizarea administrativ-teritorială este „necesară și inevitabilă", însă modul în care este gestionată de actuala guvernare ridică […]
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 41.370 de persoane și 9.733 de mijloace de transport, informează Poliția de Frontieră, pentru data de 19 ianuarie 2026. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, urmat de Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Pe sensul de intrare […]
08:30
Ministerul Apărării de la București anunță intensificarea măsurilor de securitate la frontiera cu Ucraina, după mai multe incidente în care drone rusești au ajuns în apropierea teritoriului românesc. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că riscul ca astfel de aparate să ajungă în zone locuite nu poate fi eliminat complet. Potrivit oficialului, în ultimii ani […]
08:30
Frații Constantin și Vera Zorea, sportivi din orașul Călărași, au obținut rezultate remarcabile la Cupa Europeană de Sambo, desfășurată în perioada 15–19 ianuarie 2026, la Dubrovnik, Croația. Cei doi reprezintă Școala Sportivă „Mihai Viteazul" din Călărași. Constantin Zorea a cucerit medalia de aur la categoria de greutate 71 kg, reușită care a adus pe podium […]
08:20
Vremea rămâne rece astăzi, 20 ianuarie, în întreaga Republică Moldova. Meteorologii anunță cer variabil, fără precipitații, însă temperaturile vor rămâne scăzute pe tot parcursul zilei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), maximele termice vor fi cuprinse între -15 și -3 grade Celsius. În mai multe zone ale țării se va semnala ceață slabă, iar local […]
08:00
La întrebarea dacă ar folosi forţa pentru a cuceri Groenlanda, Trump răspunde „No comment” şi afirmă că Europa ar trebui să se concentreze pe Rusia şi Ucraina # SafeNews
Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forţă. „No comment (fără comentarii)", a declarat el postului de televiziune. El a insistat, de asemenea, că va continua „100%" cu planurile sale de a impune tarife ţărilor europene, dacă nu va obţine Groenlanda. […]
07:50
Ucraina avertizează că atacurile rusești asupra substațiilor nucleare ar putea provoca „al doilea Cernobîl” # SafeNews
Ucraina avertizează că atacurile rusești asupra substațiilor care alimentează centralele nucleare pot provoca un dezastru major, asemănător cu cel de la Cernobîl, notează Mediafax. Serhii Beskrestnov, expert ucrainean în război electronic, cunoscut ca „Flash", a spus că substațiile care conectează centralele nucleare la rețeaua electrică se află adesea foarte aproape de reactoare, uneori la mai puțin […]
07:40
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. El a precizat că documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare, comunică Moldpres. „Vreau să […]
07:30
În Rusia vor fi repuse în exploatare avioane vechi de 30 de ani din cauza deficitului din sectorul aerian # SafeNews
Companiile aeriene ruse readuc în exploatare avioane vechi, atât de producție internă, cât și străină, care fuseseră conservate încă înainte de începutul războiului de amploare cu Ucraina. În 2022, în Rusia a fost lansat un proces de reactivare a 12 aeronave de producție internă de diferite tipuri, printre care nouă avioane din familia Tu-204/214, un […]
07:20
A fost inițiată plata sumelor indexate pentru deponenții BEM care nu le-au ridicat anterior # SafeNews
Ministerul Finanțelor a inițiat plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până pe 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți, transmite IPN. Banii pot fi ridicați la orice oficiu „Poșta Moldovei". Pentru a beneficia de […]
07:10
Nicușor Dan nu va merge la Davos: Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri de făcut în țară # SafeNews
Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca spune că preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de săptămâna viitoare, de la Davos. El a adăugat că mesajul lui Nicușor Dan către români este următorul: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară", […]
07:00
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) propune lichidarea raioanelor și crearea municipiilor în baza centrelor raionale. Potrivit directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, „cartierele au supraviețuit" și nu se mai conformează principiilor moderne de guvernare locală, scrie logos-pres.md. „Cartierele au fost create în perioada sovietică pentru un sistem administrativ complet diferit, în care centrul avea control […]
Un grup de agenți ai Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) a Statelor Unite s-a așezat să ia prânzul la un restaurant mexican de familie din statul Minnesota, pentru ca apoi să se întoarcă câteva ore mai târziu și să rețină angajații restaurantului, relatează revista People. Potrivit relatărilor din Minnesota Star Tribune și de la postul TV local […]
06:40
Armata norvegiană avertizează mii de proprietari, prin scrisori, că le va rechiziţiona bunurile în caz de război # SafeNews
Mii de proprietari de clădiri, vapoare, imobile şi maşini urmau să primească luni o scrisoare de la armata norvegiană, care-i informează că bunurile le pot fi rechiziţionate în caz de război, relatează AFP. "Rechiziţiile urmează să permită Foţelor Armate, în situaţie de război, să aibă acces la resurse necesare apărării ţării", anunţă într-un comunicat armata. […]
06:30
R. Moldova și România accelerează proiectele comune de transport: căi ferate, poduri și conectare la rețeaua UE # SafeNews
O nouă abordare în cooperarea moldo-română în domeniul infrastructurii de transport a fost discutată de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, cu secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. În cadrul întrevederii, părțile s-au referit asupra proiectelor comune care consolidează conectivitatea dintre cele două state și apropie Republica […]
06:20
Premierul spaniol Pedro Sanchez decretează trei zile de doliu naţional şi promite o ”transparenţă absolută” după drama din Andaluzia # SafeNews
Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă luni, într-o conferinţă de presă, "o zi de doliu pentru toată Spania" după accidentul feroviar de duminică seara, în Andaluzia, relatează AFP. "Ne gândim la victime şi la familiile lor", a declarat el şi le-a urat însănătoşire grabnică răniţilor. Pedro Sánchez decretó tres días de luto en España por el […]
06:10
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Kuliok" (Sacoșa neagră), în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele […]
Dorin Damir a fost reținut astăzi, 19 ianuarie 2026, după ce instanța l-a condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru Ziarul de Gardă. Sentința a fost pronunțată de un complet de judecată condus de magistrata Angela Catană, din care au mai făcut parte judecătorii […]
18:10
VIDEO | Falsificare de documente: percheziții efectuate de anchetatori în vestul Republicii Moldova # SafeNews
Ofițerii Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hâncești, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și al Inspectoratului de Poliție Călărași, au desfășurat o operațiune în cadrul unui dosar penal privind falsificarea de documente oficiale. Potrivit anchetei, tinerii vizați confecționau și foloseau documente falsificate, care imitau însemnele unor instituții publice din Republica Moldova și România. […]
18:00
Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Hotărârea a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în lipsa inculpatului, de un complet de judecată prezidat de […]
18:00
Afaceri ”murdare” cu detergenți. Un bărbat, suspectat de contrafacerea produselor de uz casnic # SafeNews
Un bărbat de 39 de ani din Chișinău este suspectat de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic sub mărci comerciale cunoscute. Poliția a găsit sute de litri de balzam pentru haine și detergent, presupuse că ar fi contrafăcute. Oamenii legii au efectuat șase percheziții, în cadrul cărora au depistat și ridicat 820 de litri […]
14:20
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus acum aprobării Adunării Generale a Acționarilor, informează Profit.ro. Compania Națională Administația Porturilor Maritime SA Constanța (APM), controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor, cu […]
14:20
Albania consideră extinderea Uniunii Europene drept unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea securității, stabilității și păcii durabile pe continent și își exprimă sprijinul ferm pentru aderarea Moldovei la UE. Declarația a fost făcută de președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe de presă comune cu șefa statului, Maia Sandu, la Chișinău, scrie IPN. […]
14:10
Polițiștii de frontieră au depistat patru cetățeni străini care munceau ilegal pe teritoriul unei ferme de păsări din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele depistate sunt cetățeni ai Republicii Nepal, cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani. „Aceștia activau în cadrul respectivei întreprinderi de câteva săptămâni, […]
13:50
Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară # SafeNews
Double Case, organizație lider în educație financiară, anunță lansarea cursului „Banii pe înțelesul copiilor", un program modern destinat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani în Chișinău. Programul conține 13 lecții, grupate câte 2 în fiecare zi de sâmbătă. Fiecare copil înscris primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, iar organizatorii oferă feedback personalizat și încurajare pe tot parcursul lecțiilor. Acest curs […]
13:30
Președintele Republicii
13:10
Naționala Moldovei a cucerit șapte medalii, printre care una de aur, una de argint și cinci de bronz, la Cupa Europei de sambo. Primele patru medalii au fost câștigate din prima zi a competiției. Evelina Cazacu a obținut medalia de argint la categoria de greutate de +80 kg, iar Vera Zorea (59 kg), Vitalia Tabac […] Articolul Moldova, pe podium la Cupa Europei de sambo cu șapte medalii apare prima dată în SafeNews.
13:10
SBU: Ucraina a distrus infrastructură militară rusă în valoare de 4 miliarde de dolari în ultimul an # SafeNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că în ultimul an, prin atacuri cu rază lungă, a distrus sau dezactivat sisteme de apărare aeriană rusești în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de dolari. Printre țintele lovite se numără sisteme S-300, S-350 și S-400, sisteme antiaeriene BUK-M1 și BUK-M2, precum și Pantsir-S1 și Pantsir-S2. De […] Articolul SBU: Ucraina a distrus infrastructură militară rusă în valoare de 4 miliarde de dolari în ultimul an apare prima dată în SafeNews.
13:00
Cei 15 militari germani au plecat – cu un zbor civil – din Groenlanda către Copenhaga, fără ca Berlinul să le anunţe în mod oficial plecarea, la doar câteva ore după ce anunţase că militarii urmau să rămână pe insula arctică o vreme, relatează Euronews. Ordinul a venit de la Berlin duminică dimineaţa, iar duminică […] Articolul Bundeswehrul, retras precipitat din Groenlanda, pentru ca să nu-l supere pe Trump apare prima dată în SafeNews.
12:50
Weekend cu mii de abateri în trafic: 28 de șoferi, depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor # SafeNews
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere la nivel național. Potrivit datelor furnizate de oamenii legii, 28 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. De asemenea, 1.354 de conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei […] Articolul Weekend cu mii de abateri în trafic: 28 de șoferi, depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor apare prima dată în SafeNews.
12:50
În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un […] Articolul Piața imobiliară din Chișinău înregistrează un declin sever: Vânzările au scăzut cu 80% apare prima dată în SafeNews.
12:40
Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri” # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a primit o invitație de a se alătura „Consiliului pentru Pace” pe care vrea să îl formeze pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, pentru TASS. „Într-adevăr, președintele Putin a primit și el o ofertă prin canale diplomatice de a se alătura acestui Consiliu […] Articolul Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Percheziții, rețineri și sechestre de milioane au marcat activitatea Centrului Național Anticorupție în ultima săptămână. Informațiile apar în bilanțul prezentat de Centrul Național Anticorupție. Potrivit CNA, ofițerii au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local de pe strada Eugen Doga, zonă istorică din Chișinău. Mai multe persoane au fost recunoscute bănuite. […] Articolul Construcție ilegală și examene „aranjate”. Sinteza săptămânală a CNA apare prima dată în SafeNews.
11:50
A distribuit droguri sintetice în valoare de peste 300.000 de lei chiar din capitală și a ajuns în arest. Un bărbat de 38 de ani a fost reținut în urma unei operațiuni speciale desfășurate de polițiștii sectorului Botanica, cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger. În urma unei percheziții autorizate la domiciliul suspectului, oamenii legii au […] Articolul VIDEO | Droguri de peste 300.000 de lei, descoperite într-un apartament din capitală apare prima dată în SafeNews.
11:40
Frigul a afectat deja zeci de persoane de la începutul acestui an. Potrivit Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 34 de oameni au avut nevoie de ajutor medical din cauza temperaturilor scăzute. Din totalul cazurilor, 24 de persoane au fost diagnosticate cu hipotermie, iar alte 10 au suferit de degerături. Toți pacienții au primit […] Articolul Hipotermii și degerături în plin sezon rece. 34 de cazuri înregistrate apare prima dată în SafeNews.
11:40
LIVE | Declarații de presă susținute de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # SafeNews
Articolul LIVE | Declarații de presă susținute de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj apare prima dată în SafeNews.
Ieri
10:50
Două persoane au murit în urma unor incendii produse în raionul Călărași și în municipiul Cahul, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul incendiu a izbucnit în noaptea de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47. Două echipe de pompieri și […] Articolul Incendii mortale în două raioane. IGSU anunță două decese apare prima dată în SafeNews.
10:30
A lovit cu pumnul un polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a fost condamnat la un an de închisoare. Sentința vizează un bărbat de 33 de ani, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc la 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratul de Poliție Botanica. Bărbatul se afla pe holul secției de investigații […] Articolul A lovit un polițist în sediul IP Botanica și a fost condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
08:50
Licitația de 166,8 milioane de lei pentru modernizarea Aeroportului Chișinău a fost anulată # SafeNews
După câteva săptămâni de examinare a ofertelor, a fost anulată procedura de achiziţie a lucrărilor de reconstruire a clădirii Terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora – cea mai mare licitaţie desfăşurată de această întreprindere de stat. Potrivit unei note publicate de Aeroport, pe pagina sa şi […] Articolul Licitația de 166,8 milioane de lei pentru modernizarea Aeroportului Chișinău a fost anulată apare prima dată în SafeNews.
08:40
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia, cunoscut sub numele de Ivan Mordisco, a lansat un apel public către grupările rebele rivale să își unească forțele împotriva Statelor Unite, pe care le consideră un „inamic comun”. Declarația a fost făcută într-un mesaj video difuzat online, la scurt timp după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro […] Articolul „Destinul ne cheamă”: lider de gherilă cere război comun contra Americii apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trafic intens la frontieră: cele mai aglomerate puncte de trecere, în data de 18 ianuarie # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de peste 54 de mii de persoane și mai mult de 11 mii de mijloace de transport. Datele au fost prezentate de Poliția de Frontieră pentru ziua de 18 ianuarie 2026. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul […] Articolul Trafic intens la frontieră: cele mai aglomerate puncte de trecere, în data de 18 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
08:20
Meteorologii anunță pentru astăzi o vreme rece în întreaga Republică Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor rămâne negative pe parcursul zilei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), maximele termice vor oscila între -10 și -5 grade Celsius. Vântul va sufla din nord, cu intensitate moderată, iar umiditatea aerului va fi de […] Articolul METEO | temperaturi negative în toată țara, de la -15 la -2 grade apare prima dată în SafeNews.
08:20
Astăzi, creștinii ortodocși care respectă calendarul pe stil vechi marchează Boboteaza, sărbătoare care amintește de momentul botezului lui Iisus Hristos în râul Iordan. Ziua este considerată una a curățirii sufletești și a binecuvântării apelor. Încă de dimineață, credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbele speciale, unde se sfințește apa. Aceasta este păstrată apoi […] Articolul Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Boboteaza pe stil vechi apare prima dată în SafeNews.
08:00
RCA-ul s-ar putea scumpi din nou: Creșterea numărului de accidente duce la majorarea tarifelor. # SafeNews
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sunt tot mai probabile în perioada următoare, avertizează Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker” SRL. Potrivit acesteia, creșterea numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări pune presiune directă pe tarifele practicate pe piață, scrie bani.md. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările […] Articolul RCA-ul s-ar putea scumpi din nou: Creșterea numărului de accidente duce la majorarea tarifelor. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Uniunea Europeană și blocul economic Mercosur au semnat sâmbătă, în Paraguay, acordul comercial negociat timp de 25 de ani, marcând oficial crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care va cuprinde peste 700 de milioane de locuitori. Acordul a fost semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și […] Articolul UE și Mercosur au semnat acordul comercial, după 25 de ani de negocieri apare prima dată în SafeNews.
07:40
Se apropie o nouă eră a șomajului în masă. Joburile care vor fi eliminate în primul val al inteligenței artificiale # SafeNews
Progresele în domeniul AI și a roboticii vor transforma locurile de muncă umane, începând cu rolurile din depozite și fabrici, a declarat ministrul științei din Marea Britanie, în timp ce guvernul de la Londra a anunțat planuri de reducere a birocrației pentru companiile de roboți și tehnologie de apărare, scrie antena3.ro. Patrick Vallance a declarat că […] Articolul Se apropie o nouă eră a șomajului în masă. Joburile care vor fi eliminate în primul val al inteligenței artificiale apare prima dată în SafeNews.
07:30
În Moldova vor apărea „notificatori de încredere” care vor identifica și raporta conținut video ilegal. # SafeNews
Persoanele și organizațiile capabile să identifice și să raporteze conținut ilegal pe platformele video, într-un mod profesionist, obiectiv și independent, vor putea obține statutul de „notificator de încredere”. Potrivit IPN, Consiliul Audiovizualului (CA) a propus pentru consultări publice un regulament care reglementează procedura de certificare a acestui statut. Acest regulament creează, în premieră, un mecanism oficial […] Articolul În Moldova vor apărea „notificatori de încredere” care vor identifica și raporta conținut video ilegal. apare prima dată în SafeNews.
