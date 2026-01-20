Pe 2 februarie, Parlamentul își deschide sesiunea de primăvară

11:50

Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj: „Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?”, din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă dintr-un […] Articolul Activistul Radu Dutcovici, acuzat de escrocherie: Ar fi strâns bani de la diasporă folosind povești false despre familii nevoiașe apare prima dată în SafeNews.