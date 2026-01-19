Arcul de Triumf va fi reabilitat. Primăria Chișinău sprijină lucrările cu 5 milioane de lei
Provincial, 19 ianuarie 2026 15:50
Primarul General, Ion Ceban, a subliniat un aspect esențial: de-a lungul anilor a fost menționat în repetate rânduri faptul că Arcul de Triumf se află în balanța și în gestiunea Guvernului. Astăzi, acest lucru este recunoscut oficial, după numeroase aluzii anterioare potrivit cărora obiectivul nu ar aparține Executivului. Totodată, edilul a salutat faptul că, prin […] Post-ul Arcul de Triumf va fi reabilitat. Primăria Chișinău sprijină lucrările cu 5 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
16:00
Noile manuale școlare aduc mai multă calitate, accesibilitate și ghiozdane mai ușoare. Elevii vor învăța din manuale selectate printr-un proces mai eficient, care să corespundă noilor standarde de calitate. Tiparul în patru culori, formularea mai clară a sarcinilor și prioritizarea calității, nu a prețului, în procesul de achiziție sunt doar câteva dintre schimbările anunțate recent […] Post-ul Reforma manualelor școlare: elevii vor avea manuale mai bune și ghiozdane mai ușoare apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
15:50
Arcul de Triumf va fi reabilitat. Primăria Chișinău sprijină lucrările cu 5 milioane de lei # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a subliniat un aspect esențial: de-a lungul anilor a fost menționat în repetate rânduri faptul că Arcul de Triumf se află în balanța și în gestiunea Guvernului. Astăzi, acest lucru este recunoscut oficial, după numeroase aluzii anterioare potrivit cărora obiectivul nu ar aparține Executivului. Totodată, edilul a salutat faptul că, prin […] Post-ul Arcul de Triumf va fi reabilitat. Primăria Chișinău sprijină lucrările cu 5 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
15:40
Astăzi, 19 ianuarie 2026, cu prilejul sărbătorii Botezul Domnului, pe Lacul Orășenesc din municipiul Bălți a avut loc tradiționalul scăldat de Bobotează, organizat cu sprijinul Primăriei municipiului Bălți. La fața locului a fost oficiat ritualul de sfințire a apei, după care toți doritorii au avut posibilitatea să se scufunde în apele sfințite, respectând tradițiile acestei […] Post-ul Scăldatul de Bobotează pe Lacul Orășenesc din Bălți apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
15:20
Fiecare copil merită o familie: „Un loc la masă” – campanie de solidaritate și incluziune # Provincial
În prezent, încă mulți copii din Republica Moldova și România continuă să crească în instituții rezidențiale, departe de familie. Instituția nu oferă, însă, sprijinul, afecțiunea și stabilitatea de care are nevoie un copil pentru o dezvoltare armonioasă. Cu susținerea Uniunii Europene, CCF Moldova și Salvați Copiii Iași, în parteneriat cu Ministerul Muncii și al Protecției […] Post-ul Fiecare copil merită o familie: „Un loc la masă” – campanie de solidaritate și incluziune apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
14:20
Astăzi, Costești sărbătorește centenarul lui Ion Mereacre, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, a cărui viață de 100 de ani reprezintă curaj, devotament și un exemplu pentru generații întregi. „Împlinirea a 100 de ani este o raritate binecuvântată, un prag al timpului atins doar de cei aleși prin tărie de caracter, înțelepciune și credință. […] Post-ul La 100 de ani, Ion Mereacre rămâne o istorie vie pentru Costești apare prima dată în Provincial.
14:10
Unghenenii, inclusiv primarul Vitalie Vrabie, au marcat Boboteaza prin tradiționala scufundare în apele Lacului Delia # Provincial
Zeci de ungheneni, inclusiv primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, însoțit de viceprimarii Eduard Balan și Denis Carnovschi, s-au scufundat în apele reci ale piscinei de pe insula Lacului Delia de Bobotează – o tradiție din moși-strămoși, transmisă cu sfințenie generațiilor ce urmează. Rânduiala bisericească pe pontonul Lacului Delia a fost săvârșită de un sobor de […] Post-ul Unghenenii, inclusiv primarul Vitalie Vrabie, au marcat Boboteaza prin tradiționala scufundare în apele Lacului Delia apare prima dată în Provincial.
14:10
O tentativă de introducere în Republica Moldova a unui lot comercial de produse cosmetice, prin eludarea controlului vamal, a fost documentată de funcționarii postului vamal Palanca, pe sensul de intrare în țară. Cazul a fost înregistrat în cadrul controlului unui autoturism de model Skoda Superb, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. În mijlocul […] Post-ul Tentativă de contrabandă cu produse cosmetice, descoperită la Palanca apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
13:50
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat ca în termen de maxim o lună, funcționalitatea Centrului de Monitorizare a Traficului să fie asigurată integral. „Nu trebuie să mai existe reluări sau pauze, ci o tranziție asigurată de instituțiile municipale. Deși s-a muncit mult la realizarea și implementarea proiectului, iar beneficiile au fost prezentate […] Post-ul Edilul capitalei solicită ca Centrul de Trafic să fie pe deplin operațional apare prima dată în Provincial.
13:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești au identificat și depistat patru cetățeni străini care desfășurau activități de muncă fără respectarea cadrului legal, pe teritoriul unei ferme de păsări situate în proximitatea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Cazul s-a înregistrat la mijlocul săptămânii trecute. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele depistate […] Post-ul Cetățeni străini, depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din raionul Nisporeni apare prima dată în Provincial.
13:40
Inspectorii de mediu din raionul Criuleni au dat dovadă de responsabilitate și grijă față de fauna sălbatică, oferind sprijin lebedelor aflate pe teritoriul raionului, care au ales să ierneze pe fluviul Nistru. Potrivit estimărilor, aproximativ 800 de lebede se află în această perioadă în zonă. În contextul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, o […] Post-ul Lebedele de pe Nistru, salvate și hrănite de autoritățile din Criuleni apare prima dată în Provincial.
13:30
Consilierii municipali MAN resping acuzațiile lansate de consilierii PAS din CMC: toate documentele Primăriei Chișinău sunt publice # Provincial
Consilierii municipali MAN resping acuzațiile lansate de consilierii PAS din CMC și califică atacurile drept minciuni și manipulări. Aceștia subliniază că toate documentele Primăriei Chișinău sunt publice și anunță că, pentru calomnii și defăimare, vor fi întreprinse acțiuni legale. „Toate actele și documentele semnate de Primăria Chișinău, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituții […] Post-ul Consilierii municipali MAN resping acuzațiile lansate de consilierii PAS din CMC: toate documentele Primăriei Chișinău sunt publice apare prima dată în Provincial.
13:30
De la începutul acestui an, angajații Poliției au denunțat 46 de tentative de corupere activă, demonstrând responsabilitate și integritate profesională. Cele mai multe cazuri au fost raportate de polițiștii INSP – 30 de denunțuri. Urmează polițiștii din Orhei și Cahul (câte 3 cazuri), Edineț, Strășeni și Nisporeni (câte 2 cazuri), precum și din Hîncești, Soroca, […] Post-ul Poliția: 46 de cazuri de corupere activă raportate la început de an apare prima dată în Provincial.
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de 200 kg biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor. Neconformitatea a fost […] Post-ul Un lot neconform de biscuiți depistat de ANSA apare prima dată în Provincial.
13:30
Deputații PSRM: Lichidarea Universității din Cahul este o lovitură directă pentru sudul țării, pentru viitorul și perspectivele sale de dezvoltare # Provincial
Deputații fracțiunii socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au susținut astăzi un briefing în Parlament, în cadrul căruia au exprimat protestul PSRM față de lichidarea instituțiilor de învățământ, inclusiv a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, precum și față de introducerea în legislație a unor norme discriminatorii. Alla Ursu-Antoci a declarat că sistemul de educație […] Post-ul Deputații PSRM: Lichidarea Universității din Cahul este o lovitură directă pentru sudul țării, pentru viitorul și perspectivele sale de dezvoltare apare prima dată în Provincial.
13:10
Președintele Raionului Orhei, Vasile Adașan, împreună cu vicepreședintele raionului, Mihail Paciu, și Șefa Interimară a Direcției Generale Educație din cadrul Consiliului Raional Orhei, Silvia Lozinscaia, au efectuat o vizită de lucru la Centrul Raional de Învățământ Extrașcolar “Copii cu aptitudini și interes pentru științe” din raionul Orhei. Potrivit autorităților, scopul vizitei a fost de a […] Post-ul Dezvoltarea tinerilor talentați, obiectiv prioritar al administrației din Orhei apare prima dată în Provincial.
13:00
Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” – expuse la Guvern # Provincial
Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” pot fi vizionate de publicul larg până la data de 22 ianuarie, în incinta Guvernului Republicii Moldova. Aceasta include 16 desene și pliante educative, selectate dintre cele premiate în cadrul concursului cu același nume. Recent, mai mulți elevi ai Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes […] Post-ul Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” – expuse la Guvern apare prima dată în Provincial.
12:50
Eficiența energetică transformă blocurile multietajate în spații moderne și confortabile # Provincial
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică […] Post-ul Eficiența energetică transformă blocurile multietajate în spații moderne și confortabile apare prima dată în Provincial.
12:50
În municipiul Edineț a fost deschis Centrul de Cultură și Civilizație pentru Tineri, amenajat în incinta Casei de Cultură. Noul spațiu este destinat desfășurării activităților educaționale, culturale și sociale pentru tinerii din comunitate. Centrul va găzdui activități de învățare non-formală, dialog și implicare civică, având drept scop sprijinirea dezvoltării personale a tinerilor și încurajarea participării […] Post-ul Centrul de Cultură și Civilizație pentru Tineri – deschis la Edineț apare prima dată în Provincial.
12:20
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, seniori, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Seniori Etapa 4 Sâmbătă, 17 ianuarie FC Băcioi – CS Politeh 2-4 USM-IEFS – FC Chișinău-2 4-0 FC Național Ialoveni – CS Real-Succes-2 7-1 FC Zimbru – CS Real-Succes-1 6-0 […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Gheorghe Hajder, la Strășeni: animalele pădurii au nevoie de sprijinul nostru, mai ales în sezonul rece, când hrana devine tot mai greu de găsit # Provincial
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a fost la Strășeni, unde Întreprinderea Silvo-Cinegetică are amenajate peste 100 de hrănitori pentru susținerea și protejarea faunei. Ministrul spune că animalele pădurii au nevoie de sprijinul nostru, mai ales în sezonul rece, când hrana devine tot mai greu de găsit. „În acest fond cinegetic trăiesc aproximativ 200 de cerbi cu […] Post-ul (VIDEO) Gheorghe Hajder, la Strășeni: animalele pădurii au nevoie de sprijinul nostru, mai ales în sezonul rece, când hrana devine tot mai greu de găsit apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Igor Dodon: urmând tradițiile străvechi ale acestei sărbători luminoase, m-am scufundat în apă în Lacul Sfânt # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a respectat tradiția de Botezul Domnului și s-a scufundat în apa unui lac. „În acest an, de sărbătoarea Botezului Domnului, am avut ocazia să particip la slujba religioasă și procesiunea de cruce într-unul dintre cele mai respectate locuri pentru toți credincioșii ortodocși — Mănăstirea Solovetsky. Este una […] Post-ul (VIDEO) Igor Dodon: urmând tradițiile străvechi ale acestei sărbători luminoase, m-am scufundat în apă în Lacul Sfânt apare prima dată în Provincial.
12:10
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat, în cadrul ședinței de astăzi a sericilor municipale, o nouă noutate foarte bună pentru Chișinău și pentru chișinăuieni. Este vorba despre lansarea unei noi licitații internaționale, care vizează lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc. „Este un proiect mare și unic pentru Republica Moldova, care prevede măsuri de protecție […] Post-ul Ion Ceban: Licitație internațională pentru reabilitarea albiei râului Bîc apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
11:40
Oficiul Medicului de Familie Badicul Moldovenesc din raionul Cahul a finalizat reparația acoperișului în cadrul unui proiect în valoare de 413 mii de lei, finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servici medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Lucrările au constat în demontarea elementelor vechi de acoperiș, tratarea ignifugă […] Post-ul Acoperiș nou și condiții îmbunătățite pentru pacienții din Badicul Moldovenesc apare prima dată în Provincial.
11:40
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. 28 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise; 1 354 au depășit limita legală de viteză; 738 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor; 274 conduceau […] Post-ul Peste 3.400 de abateri rutiere depistate în acest weekend apare prima dată în Provincial.
11:10
Duminică, 18 ianuarie s-au disputat meciurile etapei a 10-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. FC Tiras Criuleni – Clic Media 1-16 Au marcat: David Moșneagu (1, 37), Cristian Crasnov (4, 6, 25, 26), Denis Petrachi (6, 28), Sergiu Godorojea (9), Vadim Chiriac (15), Cristian Obadă (16, 19, 36), Andrian Lașcu […] Post-ul Futsal. Rezultatele meciurilor jucate în etapa a 10-a apare prima dată în Provincial.
11:10
Igor Dodon, mesaj de Bobotează: această sărbătoare ne îndeamnă să ne curățim inimile, să fim mai buni, mai răbdători și mai atenți față de cei de lângă noi # Provincial
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a spus că „astăzi prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos – una dintre cele mai luminoase și pline de semnificație sărbători ale creștinătății. În această zi, Domnul nostru Iisus Hristos, primind botezul în râul Iordan, a făcut primul pas spre mântuirea fiecăruia dintre noi. Prin botez, devenim ucenicii şi discipolii Săi”. […] Post-ul Igor Dodon, mesaj de Bobotează: această sărbătoare ne îndeamnă să ne curățim inimile, să fim mai buni, mai răbdători și mai atenți față de cei de lângă noi apare prima dată în Provincial.
11:10
Două persoane au decedat in urma unor incendii izbucnite în raionul Călărași și Cahul. Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47. Conform informațiilor recepționate, a izbucnit un incendiu cu flacără deschisă într-o casă […] Post-ul Două persoane au decedat in urma unor incendii izbucnite în raionul Călărași și Cahul apare prima dată în Provincial.
11:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului […] Post-ul Închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției apare prima dată în Provincial.
11:00
Echipajul mixt, format din angajatul Direcției regionale „Nord” a IGC și un angajat al IP Edineț, a răspuns prompt unui apel recepționat prin stația radio, care semnala un incendiu pe strada Păcii din orașul Cupcini, în cursul nopții. Carabinierul, împreună cu angajatul IP Edineț, s-au deplasat imediat la fața locului, intervenind prompt pentru securizarea perimetrului. […] Post-ul Incendiu lichidat în Cupcini, fără victime, cu sprijinul carabinierilor apare prima dată în Provincial.
10:50
Drumarii au intervenit pe timp de noapte pentru prevenirea lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia # Provincial
În această noapte, muncitorii rutieri din cadrul S.A. „Drumuri” au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia, pe traseele M3, R20, R26, G45 și G125. În procesul tehnologic au fost antrenate: 6 utilaje speciale; 24 de tone de sare tehnică. Pe drumurile naționale din zonele Nord, Centru și Sud s-au […] Post-ul Drumarii au intervenit pe timp de noapte pentru prevenirea lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia apare prima dată în Provincial.
10:50
205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău # Provincial
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău. Nașterile au fost asistate în condiții de siguranță, cu implicarea personalului medical specializat, astfel încât atât mamele, cât și nou-născuții să beneficieze de îngrijirea necesară. Conform legislației în vigoare, refugiații ucraineni care […] Post-ul 205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:50
Elevii Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căușeni, vor avea acces la un fond mai bogat de literatură. Biblioteca instituției de învățământ a fost completată cu cărți noi, în urma unei donații oferite de susținătorii campaniei guvernamentale „Biblioteca de sub brad”. Lotul de cărți a fost transmis în cadrul unei vizite de lucru la […] Post-ul Noi cărți pentru biblioteca Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din Copanca apare prima dată în Provincial.
10:40
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pentru a preveni incidentele în timpul ritualului de scufundare în apele reci. În acest sens, salvatorii recomandă: Participarea la ritualul de scufundare trebuie realizată doar în locuri autorizate și sub supravegherea salvatorilor; Persoanele cu probleme de […] Post-ul Recomandările salvatorilor la ritualul de scufundare de Botezul Domnului apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
08:50
Pe 25 ianuarie, Primarul General, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în Piața Marii Adunări Naționale să participe la un eveniment de amploare, dedicat închiderii Târgului de Crăciun 2025–2026. Potrivit edilului, începând cu ora 18:00, formația SunStroke Project va susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în […] Post-ul Târgul de Crăciun își încheie ediția cu un concert și tombolă în PMAN apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
07:50
Cum arată topul celor mai scumpi jucători din Liga 7777 potrivit cotelor de piață furnizate de transfermarkt.com la început de 2026, mai exact la data de 18 ianuarie? În careul cotelor de top regăsim Sheriff, cu 6 jucători, Petrocub și Zimbru, cu câte 2 fotbaliști, și Milsami, cu unul. Cel mai bine cotat jucător din Liga 7777 este […] Post-ul Cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 7777 la început de 2026 apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
21:00
De peste patru decenii, actorul, regizorul și scriitorul Gheorghe Urschi a transformat umorul într-o artă și ironia într-o lecție de viață. A scris cărți și piese de teatru, a realizat emisiuni și concerte care au rămas în memoria colectivă și a creat spectacole ce continuă să vorbească despre noi, ca popor. Semnate de Maestru, piese […] Post-ul Regele umorului, artistul Gheorghe Urschi, împlinește astăzi 78 de ani apare prima dată în Provincial.
Ieri
13:30
Sensul giratoriu de la Peresecina, pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis circulației. Decizia a fost luată pentru a reduce ambuteiajele care se formează zilnic pe acest segment intens circulat, în special în weekend, când fluxul de trafic crește semnificativ. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, la fața locului: „Lucrările de pe R6 Chișinău–Orhei–Bălți sunt realizate în […] Post-ul Sensul giratoriu de la Peresecina – redeschis circulației apare prima dată în Provincial.
09:40
Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 # Provincial
Suntem la început de an, iar în astfel de perioade, de regulă, se fac atât bilanţuri, cât şi pronosticuri. Şi dacă la bilanţuri preliminare m-am referit în unele materiale anterioare, în acest material voi încerca să fac o scurtă trecere în revistă a provocărilor cu care piaţa construcţiilor din Republica Moldova s-ar putea confrunta în […] Post-ul Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Primăria municipiului Edineț a semnat un Memorandum de colaborare cu platforma Alerte.md. Platforma este gratuită, iar lansarea oficială în municipiul Edineț va avea loc la sfârșitul lunii curente. Prin intermediul platformei Alerte.md, cetățenii vor putea: semnala probleme din oraș; transmite propuneri și idei; participa la sondaje privind viața municipiului. Sesizările și propunerile transmise prin platformă […] Post-ul Primăria Edineț a semnat un Memorandum de colaborare cu platforma Alerte.md apare prima dată în Provincial.
12:50
Poliția a anunțat că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul […] Post-ul Dronă suspectă descoperită la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești apare prima dată în Provincial.
16 ianuarie 2026
16:40
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general. Documentul prevede reguli mai clare pentru elevi, reduce birocrația pentru profesori și asigură o evaluare mai corectă și mai adaptată la realitățile școlare. Potrivit noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe […] Post-ul MEC a aprobat reguli mai clare și mai echitabile pentru evaluarea elevilor apare prima dată în Provincial.
16:40
OMF Bursuc, renovat cu sprijinul CNAM. Ion Dodon: ne-am propus să oferim pacienților condiții mai bune de îngrijire # Provincial
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a participat vineri, 16 ianuarie, la inaugurarea sediului Oficiului Medicilor de Familie Bursuc din raionul Nisporeni. Acesta a fost renovat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM. Lucrările au inclus reparația […] Post-ul OMF Bursuc, renovat cu sprijinul CNAM. Ion Dodon: ne-am propus să oferim pacienților condiții mai bune de îngrijire apare prima dată în Provincial.
16:30
Reprezentanții administrației orașului Ialoveni au participat la al optulea eveniment de schimb de experiență SPOTLOG_InterregEurope (cod proiect: 01C055), organizat în orașul Aveiro, pe tema „Logistică durabilă și integrată pentru schimbarea politicilor regionale”. Evenimentul a fost deschis de partenerii de la Universitatea din Aveiro, care a reunit reprezentanți și factori de decizie din mai multe regiuni […] Post-ul Orașul Ialoveni, prezent la schimbul european de bune practici SPOTLOG în Aveiro apare prima dată în Provincial.
16:30
Astăzi, Direcția Generală Finanțe a Consiliului Raional Cahul a organizat o ședință de lucru consacrată examinării unor aspecte esențiale ale procesului bugetar, cu accent pe instituțiile din domeniul educației. Ședința a debutat cu un cuvânt de salut adresat participanților de către Președintele raionului Cahul, Pavel Groza. Ulterior, cu un mesaj adresat participanților a intervenit dna […] Post-ul Gestionarea resurselor financiare în educație, în atenția autorităților din Cahul apare prima dată în Provincial.
16:10
În contextul condițiilor meteorologice actuale și al formării gheții subțiri pe lacurile și bazinele acvatice din Chișinău, la Stația de Salvare nr. 1 a Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, din Parcul Valea Morilor, a fost dat startul campaniei de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheață. Campania este realizată în parteneriat cu Inspectoratul […] Post-ul Gheața subțire, pericol în capitală: salvatorii avertizează apare prima dată în Provincial.
16:00
Premierul, la o agropensiune din satul Dărcăuți: Antreprenoriatul rural este esențial pentru dezvoltarea localităților noastre # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat agropensiunea „Trei frați” din satul Dărcăuți, raionul Soroca. Pensiunea a fost deschisă recent de către o familie tânără din localitate – soții Efim și Irina Cazacu, părinți a patru copii. Familia Cazacu și-a început activitatea antreprenorială în domeniul apiculturii, procurând șase terenuri în localitate. Ulterior, au decis să valorifice potențialul […] Post-ul Premierul, la o agropensiune din satul Dărcăuți: Antreprenoriatul rural este esențial pentru dezvoltarea localităților noastre apare prima dată în Provincial.
15:50
La Comrat, MEC a organizat consultări publice pentru Planul național de susținere a limbii găgăuze 2026–2027 # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice despre Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada 2026–2027. La discuții au participat reprezentanți ai direcțiilor de învățământ și cultură, ai Universității de Stat din Comrat și ai Centrului de Cercetări Științifice „M. V. Marunevici”, cadre didactice, precum și experți naționali […] Post-ul La Comrat, MEC a organizat consultări publice pentru Planul național de susținere a limbii găgăuze 2026–2027 apare prima dată în Provincial.
15:30
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente […] Post-ul Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis apare prima dată în Provincial.
15:20
Pe Lacul orășenesc din Bălți va fi amenajat un singur loc pentru scăldatul de Bobotează # Provincial
În ajunul sărbătorii Botezului Domnului, în municipiul Bălți va fi amenajat un singur loc pentru tradiționalele scufundări de Bobotează. Acest loc va fi amplasat la Lacul Orășenesc și va fi disponibil pentru toți doritorii pe data de 19 ianuarie 2026. “În data de 19 ianuarie, la ora 12:00, preotul va oficia slujba de sfințire a […] Post-ul Pe Lacul orășenesc din Bălți va fi amenajat un singur loc pentru scăldatul de Bobotează apare prima dată în Provincial.
14:50
Marți, 20 ianuarie 2026, în orașul Călărași, sunt programate lucrări de reparație a echipamentului electric pe LEA 10 kV (F3, F4, F8 – PDC 146 Călărași). Interval orar: 08:30–16:30 În acest interval, este posibilă deconectarea temporară a energiei electrice pentru următoarele străzi: Bojole Călărașilor Grigore Vieru Grigore Vieru, str-la 2 Grigore Vieru, str-la 3 Sportivilor […] Post-ul Întrerupere programată de curent electric la Călărași apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.