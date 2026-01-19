Închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției

11:10

Igor Dodon, liderul socialiștilor, a spus că „astăzi prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos – una dintre cele mai luminoase și pline de semnificație sărbători ale creștinătății. În această zi, Domnul nostru Iisus Hristos, primind botezul în râul Iordan, a făcut primul pas spre mântuirea fiecăruia dintre noi. Prin botez, devenim ucenicii şi discipolii Săi".