Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026

13:50

Prin acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață. Potrivit […]