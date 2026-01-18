Regele umorului, artistul Gheorghe Urschi, împlinește astăzi 78 de ani

16:30

În scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înhumarea unei persoane decedate, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a constatării decesului (avizier de deces), care se emite de către instituția medicală ce a constatat decesul. Rudele persoanei decedate vor putea obține şi un extras de pe actul de deces prin adresare la oricare subdiviziune de stare