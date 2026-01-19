Incendiu lichidat în Cupcini, fără victime, cu sprijinul carabinierilor
Provincial, 19 ianuarie 2026 11:00
Echipajul mixt, format din angajatul Direcției regionale „Nord” a IGC și un angajat al IP Edineț, a răspuns prompt unui apel recepționat prin stația radio, care semnala un incendiu pe strada Păcii din orașul Cupcini, în cursul nopții. Carabinierul, împreună cu angajatul IP Edineț, s-au deplasat imediat la fața locului, intervenind prompt pentru securizarea perimetrului. […] Post-ul Incendiu lichidat în Cupcini, fără victime, cu sprijinul carabinierilor apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 15 minute
11:10
Duminică, 18 ianuarie s-au disputat meciurile etapei a 10-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. FC Tiras Criuleni – Clic Media 1-16 Au marcat: David Moșneagu (1, 37), Cristian Crasnov (4, 6, 25, 26), Denis Petrachi (6, 28), Sergiu Godorojea (9), Vadim Chiriac (15), Cristian Obadă (16, 19, 36), Andrian Lașcu […] Post-ul Futsal. Rezultatele meciurilor jucate în etapa a 10-a apare prima dată în Provincial.
11:10
Igor Dodon, mesaj de Bobotează: această sărbătoare ne îndeamnă să ne curățim inimile, să fim mai buni, mai răbdători și mai atenți față de cei de lângă noi # Provincial
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a spus că „astăzi prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos – una dintre cele mai luminoase și pline de semnificație sărbători ale creștinătății. În această zi, Domnul nostru Iisus Hristos, primind botezul în râul Iordan, a făcut primul pas spre mântuirea fiecăruia dintre noi. Prin botez, devenim ucenicii şi discipolii Săi”. […] Post-ul Igor Dodon, mesaj de Bobotează: această sărbătoare ne îndeamnă să ne curățim inimile, să fim mai buni, mai răbdători și mai atenți față de cei de lângă noi apare prima dată în Provincial.
11:10
Două persoane au decedat in urma unor incendii izbucnite în raionul Călărași și Cahul. Primul caz a avut loc în noaptea zilei de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47. Conform informațiilor recepționate, a izbucnit un incendiu cu flacără deschisă într-o casă […] Post-ul Două persoane au decedat in urma unor incendii izbucnite în raionul Călărași și Cahul apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
11:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului […] Post-ul Închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției apare prima dată în Provincial.
11:00
Echipajul mixt, format din angajatul Direcției regionale „Nord” a IGC și un angajat al IP Edineț, a răspuns prompt unui apel recepționat prin stația radio, care semnala un incendiu pe strada Păcii din orașul Cupcini, în cursul nopții. Carabinierul, împreună cu angajatul IP Edineț, s-au deplasat imediat la fața locului, intervenind prompt pentru securizarea perimetrului. […] Post-ul Incendiu lichidat în Cupcini, fără victime, cu sprijinul carabinierilor apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
10:50
Drumarii au intervenit pe timp de noapte pentru prevenirea lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia # Provincial
În această noapte, muncitorii rutieri din cadrul S.A. „Drumuri” au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia, pe traseele M3, R20, R26, G45 și G125. În procesul tehnologic au fost antrenate: 6 utilaje speciale; 24 de tone de sare tehnică. Pe drumurile naționale din zonele Nord, Centru și Sud s-au […] Post-ul Drumarii au intervenit pe timp de noapte pentru prevenirea lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia apare prima dată în Provincial.
10:50
205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău # Provincial
De la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară, 205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău. Nașterile au fost asistate în condiții de siguranță, cu implicarea personalului medical specializat, astfel încât atât mamele, cât și nou-născuții să beneficieze de îngrijirea necesară. Conform legislației în vigoare, refugiații ucraineni care […] Post-ul 205 femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile municipale din Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:50
Elevii Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din satul Copanca, raionul Căușeni, vor avea acces la un fond mai bogat de literatură. Biblioteca instituției de învățământ a fost completată cu cărți noi, în urma unei donații oferite de susținătorii campaniei guvernamentale „Biblioteca de sub brad”. Lotul de cărți a fost transmis în cadrul unei vizite de lucru la […] Post-ul Noi cărți pentru biblioteca Gimnaziului „Vasile Alecsandri” din Copanca apare prima dată în Provincial.
10:40
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță pentru a preveni incidentele în timpul ritualului de scufundare în apele reci. În acest sens, salvatorii recomandă: Participarea la ritualul de scufundare trebuie realizată doar în locuri autorizate și sub supravegherea salvatorilor; Persoanele cu probleme de […] Post-ul Recomandările salvatorilor la ritualul de scufundare de Botezul Domnului apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
08:50
Pe 25 ianuarie, Primarul General, Ion Ceban, invită locuitorii și oaspeții Capitalei în Piața Marii Adunări Naționale să participe la un eveniment de amploare, dedicat închiderii Târgului de Crăciun 2025–2026. Potrivit edilului, începând cu ora 18:00, formația SunStroke Project va susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în […] Post-ul Târgul de Crăciun își încheie ediția cu un concert și tombolă în PMAN apare prima dată în Provincial.
07:50
Cum arată topul celor mai scumpi jucători din Liga 7777 potrivit cotelor de piață furnizate de transfermarkt.com la început de 2026, mai exact la data de 18 ianuarie? În careul cotelor de top regăsim Sheriff, cu 6 jucători, Petrocub și Zimbru, cu câte 2 fotbaliști, și Milsami, cu unul. Cel mai bine cotat jucător din Liga 7777 este […] Post-ul Cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 7777 la început de 2026 apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
21:00
De peste patru decenii, actorul, regizorul și scriitorul Gheorghe Urschi a transformat umorul într-o artă și ironia într-o lecție de viață. A scris cărți și piese de teatru, a realizat emisiuni și concerte care au rămas în memoria colectivă și a creat spectacole ce continuă să vorbească despre noi, ca popor. Semnate de Maestru, piese […] Post-ul Regele umorului, artistul Gheorghe Urschi, împlinește astăzi 78 de ani apare prima dată în Provincial.
13:30
Sensul giratoriu de la Peresecina, pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis circulației. Decizia a fost luată pentru a reduce ambuteiajele care se formează zilnic pe acest segment intens circulat, în special în weekend, când fluxul de trafic crește semnificativ. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, la fața locului: „Lucrările de pe R6 Chișinău–Orhei–Bălți sunt realizate în […] Post-ul Sensul giratoriu de la Peresecina – redeschis circulației apare prima dată în Provincial.
Ieri
09:40
Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 # Provincial
Suntem la început de an, iar în astfel de perioade, de regulă, se fac atât bilanţuri, cât şi pronosticuri. Şi dacă la bilanţuri preliminare m-am referit în unele materiale anterioare, în acest material voi încerca să fac o scurtă trecere în revistă a provocărilor cu care piaţa construcţiilor din Republica Moldova s-ar putea confrunta în […] Post-ul Provocările cu care s-ar putea confrunta piaţa construcţiilor din Republica Moldova în 2026 apare prima dată în Provincial.
17 ianuarie 2026
13:20
Primăria municipiului Edineț a semnat un Memorandum de colaborare cu platforma Alerte.md. Platforma este gratuită, iar lansarea oficială în municipiul Edineț va avea loc la sfârșitul lunii curente. Prin intermediul platformei Alerte.md, cetățenii vor putea: semnala probleme din oraș; transmite propuneri și idei; participa la sondaje privind viața municipiului. Sesizările și propunerile transmise prin platformă […] Post-ul Primăria Edineț a semnat un Memorandum de colaborare cu platforma Alerte.md apare prima dată în Provincial.
12:50
Poliția a anunțat că, în urmă cu aproximativ o oră, a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul […] Post-ul Dronă suspectă descoperită la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general. Documentul prevede reguli mai clare pentru elevi, reduce birocrația pentru profesori și asigură o evaluare mai corectă și mai adaptată la realitățile școlare. Potrivit noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe […] Post-ul MEC a aprobat reguli mai clare și mai echitabile pentru evaluarea elevilor apare prima dată în Provincial.
16:40
OMF Bursuc, renovat cu sprijinul CNAM. Ion Dodon: ne-am propus să oferim pacienților condiții mai bune de îngrijire # Provincial
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a participat vineri, 16 ianuarie, la inaugurarea sediului Oficiului Medicilor de Familie Bursuc din raionul Nisporeni. Acesta a fost renovat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM. Lucrările au inclus reparația […] Post-ul OMF Bursuc, renovat cu sprijinul CNAM. Ion Dodon: ne-am propus să oferim pacienților condiții mai bune de îngrijire apare prima dată în Provincial.
16:30
Reprezentanții administrației orașului Ialoveni au participat la al optulea eveniment de schimb de experiență SPOTLOG_InterregEurope (cod proiect: 01C055), organizat în orașul Aveiro, pe tema „Logistică durabilă și integrată pentru schimbarea politicilor regionale”. Evenimentul a fost deschis de partenerii de la Universitatea din Aveiro, care a reunit reprezentanți și factori de decizie din mai multe regiuni […] Post-ul Orașul Ialoveni, prezent la schimbul european de bune practici SPOTLOG în Aveiro apare prima dată în Provincial.
16:30
Astăzi, Direcția Generală Finanțe a Consiliului Raional Cahul a organizat o ședință de lucru consacrată examinării unor aspecte esențiale ale procesului bugetar, cu accent pe instituțiile din domeniul educației. Ședința a debutat cu un cuvânt de salut adresat participanților de către Președintele raionului Cahul, Pavel Groza. Ulterior, cu un mesaj adresat participanților a intervenit dna […] Post-ul Gestionarea resurselor financiare în educație, în atenția autorităților din Cahul apare prima dată în Provincial.
16:10
În contextul condițiilor meteorologice actuale și al formării gheții subțiri pe lacurile și bazinele acvatice din Chișinău, la Stația de Salvare nr. 1 a Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, din Parcul Valea Morilor, a fost dat startul campaniei de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheață. Campania este realizată în parteneriat cu Inspectoratul […] Post-ul Gheața subțire, pericol în capitală: salvatorii avertizează apare prima dată în Provincial.
16:00
Premierul, la o agropensiune din satul Dărcăuți: Antreprenoriatul rural este esențial pentru dezvoltarea localităților noastre # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat agropensiunea „Trei frați” din satul Dărcăuți, raionul Soroca. Pensiunea a fost deschisă recent de către o familie tânără din localitate – soții Efim și Irina Cazacu, părinți a patru copii. Familia Cazacu și-a început activitatea antreprenorială în domeniul apiculturii, procurând șase terenuri în localitate. Ulterior, au decis să valorifice potențialul […] Post-ul Premierul, la o agropensiune din satul Dărcăuți: Antreprenoriatul rural este esențial pentru dezvoltarea localităților noastre apare prima dată în Provincial.
15:50
La Comrat, MEC a organizat consultări publice pentru Planul național de susținere a limbii găgăuze 2026–2027 # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a organizat la Comrat consultări publice despre Planul național pentru susținerea limbii găgăuze în autonomie, pentru perioada 2026–2027. La discuții au participat reprezentanți ai direcțiilor de învățământ și cultură, ai Universității de Stat din Comrat și ai Centrului de Cercetări Științifice „M. V. Marunevici”, cadre didactice, precum și experți naționali […] Post-ul La Comrat, MEC a organizat consultări publice pentru Planul național de susținere a limbii găgăuze 2026–2027 apare prima dată în Provincial.
15:30
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente […] Post-ul Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis apare prima dată în Provincial.
15:20
Pe Lacul orășenesc din Bălți va fi amenajat un singur loc pentru scăldatul de Bobotează # Provincial
În ajunul sărbătorii Botezului Domnului, în municipiul Bălți va fi amenajat un singur loc pentru tradiționalele scufundări de Bobotează. Acest loc va fi amplasat la Lacul Orășenesc și va fi disponibil pentru toți doritorii pe data de 19 ianuarie 2026. “În data de 19 ianuarie, la ora 12:00, preotul va oficia slujba de sfințire a […] Post-ul Pe Lacul orășenesc din Bălți va fi amenajat un singur loc pentru scăldatul de Bobotează apare prima dată în Provincial.
14:50
Marți, 20 ianuarie 2026, în orașul Călărași, sunt programate lucrări de reparație a echipamentului electric pe LEA 10 kV (F3, F4, F8 – PDC 146 Călărași). Interval orar: 08:30–16:30 În acest interval, este posibilă deconectarea temporară a energiei electrice pentru următoarele străzi: Bojole Călărașilor Grigore Vieru Grigore Vieru, str-la 2 Grigore Vieru, str-la 3 Sportivilor […] Post-ul Întrerupere programată de curent electric la Călărași apare prima dată în Provincial.
14:20
Pe data de 22 ianuarie 2026, ora 14:00, la sediul primăriei, etajul II, sala de ședințe, primăria orașului Fălești invită consilierii locali, conducătorii instituțiilor, agenții economici și societatea civilă la desfășurarea consultărilor publice. Subiectele principale vizează aspecte cruciale de urbanism și taxe locale. Post-ul Audieri publice la Fălești. Detalii apare prima dată în Provincial.
13:50
S-a autoproclamat „apostolul Mihail” și a exploatat o familie timp de peste un deceniu: un bărbat de 68 de ani, condamnat la detențiune pe viață # Provincial
Prin acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață. Potrivit […] Post-ul S-a autoproclamat „apostolul Mihail” și a exploatat o familie timp de peste un deceniu: un bărbat de 68 de ani, condamnat la detențiune pe viață apare prima dată în Provincial.
13:50
IGSU a lansat “Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” # Provincial
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a lansat “Campania de prevenire a incidentelor de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice, în perioada rece a anului”. Evenimentul a avut loc la stația de salvare din Parcul „Valea Morilor” din municipiul Chișinău, cu participarea conducerii IGSU și reprezentanții […] Post-ul IGSU a lansat “Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” apare prima dată în Provincial.
13:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în prezent, se înregistrează o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie și recomandă autorităților responsabile consolidarea acțiunilor intersectoriale pentru a preveni și limita răspândirea virusului. Prezența animalelor fără stăpân în localități favorizează circulația și menținerea virusului rabic în mediul comunitar și crește riscul de apariţie a cazurilor […] Post-ul Rabia se extinde în localități, autoritățile recomandă măsuri urgente apare prima dată în Provincial.
13:10
La 15 ianuarie curent, în orașul Cimișlia a fost marcată Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii poetului național Mihai Eminescu, un eveniment dedicat valorilor culturale, identității naționale și coeziunii comunitare. În Scuarul „Mihai Eminescu” a avut loc inaugurarea oficială a scuarului revitalizat. Cu acest prilej, primarul orașului Cimișlia Sergiu Andronachi a adresat un cuvânt […] Post-ul (FOTO) Scuarul „Mihai Eminescu” – inaugurat la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
12:50
Condiții mai bune pentru acordarea serviciilor medicale au fost create la Oficiul de Sănătate Taraclia din raionul Cantemir. Clădirea a fost reparată cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Bugetul total al proiectul este de peste 731 de mii de lei, dintre care circa 658 de mii au fost alocați din fondul […] Post-ul Condiții mai bune pentru pacienți și medici la Taraclia apare prima dată în Provincial.
12:20
În vizita sa la Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu locuitorii satului Cosăuți, cunoscut pentru activitatea locală de prelucrare a pietrei naturale. Discuțiile s-au referit la modul în care s-a schimbat viața oamenilor la nivel local datorită proiectelor implementate de Guvern în ultimii ani și provocările cu care se confruntă în prezent. Printre realizările […] Post-ul Premierul Munteanu, în discuții cu locuitorii satului Cosăuți din raionul Soroca apare prima dată în Provincial.
12:20
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI investighează activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor acumulate, un grup de persoane, acționând coordonat, a pus în aplicare un plan infracțional orientat spre producerea, procurarea, păstrarea, transportarea și distribuirea marijuanei, hașișului, cocainei […] Post-ul Tânăr reținut pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari la Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:10
În timpul examinării unei petiții, șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Vasile Melnic, împreună cu inspectorii de mediu din cadrul Inspecțiilor pentru Protecția Mediului Chișinău și UTA Găgăuzia, au depistat un caz de braconaj. Făptașul, observând prezența inspectorilor de mediu, a fugit de la fața locului, abandonând arma în zăpadă și eschivându-se de la […] Post-ul Braconaj în Chișinău și UTA Găgăuzia: făptașul a fugit apare prima dată în Provincial.
11:50
La nivel național, Poliția desfășoară activități sporite de informare și prevenire, având drept scop reducerea accidentelor rutiere și protejarea vieții tuturor participanților la trafic. Polițiștii intensifică interacțiunea cu șoferii și pietonii, oferind recomandări privind respectarea regulilor de circulație, pericolele vitezei excesive și ale conducerii sub influența alcoolului, precum și importanța unui comportament responsabil în trafic. […] Post-ul Poliția intensifică acțiunile de prevenire pentru siguranța rutieră apare prima dată în Provincial.
11:40
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca, în cooperare cu polițiștii de frontieră din Republica Moldova și autoritățile de frontieră din Ucraina, au depistat, în cadrul controlului vamal, șase migranți care intenționau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Cazul a fost documentat în timpul desfășurării controlului vamal al […] Post-ul Șase migranți ucraineni, depistați ascunși într-un camion la Palanca apare prima dată în Provincial.
11:40
27 de persoane, inclusiv 6 minori, evacuați din zona de risc în urma unui incendiu izbucnit în capitală # Provincial
Salvatorii IGSU au evacuat 27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026, într-un bloc locativ cu 9 nivele, situat pe strada Romană 28, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a […] Post-ul 27 de persoane, inclusiv 6 minori, evacuați din zona de risc în urma unui incendiu izbucnit în capitală apare prima dată în Provincial.
11:10
MAN: Agricultura este neglijată, iar restanțele față de fermieri au depășit 3 miliarde de lei # Provincial
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura, să nu admită formarea restanţelor la plata obligaţiilor faţă de fermieri, să majoreze fondul de subvenţionare în agricultură măcar până la nivelul anului trecut, să schimbe modalitatea de acordare a subvenţiilor (în baza unor analize profesioniste a situaţiei reale), să […] Post-ul MAN: Agricultura este neglijată, iar restanțele față de fermieri au depășit 3 miliarde de lei apare prima dată în Provincial.
11:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină, Cosăuți, unde l-a vizitat pe Ion Lozan, unul dintre cei mai valoroși meșteri pietrari din Republica Moldova. Acesta creează artă din piatră, care înfrumusețează biserici, mănăstiri și spații publice din țară și de peste hotare. Ion Lozan este unul dintre principalii coordonatori ai activităților de […] Post-ul Alexandru Munteanu a vizitat un meșter pietrar din Cosăuți apare prima dată în Provincial.
11:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume de bani, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a […] Post-ul Certificate obținute ilegal: CNA a reținut două persoane pentru trafic de influență apare prima dată în Provincial.
11:00
20 de instituții publice din domeniile cercetării și inovării vor beneficia în 2026 de alocații bugetare ce depășesc jumătate de miliard de lei. Comparativ cu anul precedent, finanțarea cercetării a crescut cu aproximativ 47 de milioane de lei, de la 511 milioane la aproape 558 de milioane de lei. Alocațiile bugetare sunt distribuite în conformitate […] Post-ul 20 de instituții de cercetare vor beneficia de finanțare majorată în 2026 apare prima dată în Provincial.
10:50
Maia Sandu, de Ziua Națională a Culturii: o țară care își respectă cultura este o țară care își respectă viitorul # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, marcată pe 15 ianuarie, subliniind rolul culturii ca element de coeziune, memorie și libertate. „Dintotdeauna, cultura a fost liantul care ne ține societatea unită. Cultura este memoria care nu ne lasă să uităm cine suntem și de unde venim”, a […] Post-ul Maia Sandu, de Ziua Națională a Culturii: o țară care își respectă cultura este o țară care își respectă viitorul apare prima dată în Provincial.
10:40
Angajat al IP Glodeni, suspectat de conducere în stare de ebrietate. IGP a dispus suspendări din funcție # Provincial
Inspectoratul General al Poliției informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, cu privire la faptul că în Glodeni un conducător auto s-ar afla la volan în stare de ebrietate, polițiștii au intervenit de urgență. Astfel, pe strada Suveranității a fost stopat un automobil de marca Dacia Logan, la […] Post-ul Angajat al IP Glodeni, suspectat de conducere în stare de ebrietate. IGP a dispus suspendări din funcție apare prima dată în Provincial.
10:40
Valeriu Chiveri, în raionul Căușeni: fiecare localitate trebuie să beneficieze de facilități funcționale și eficiente # Provincial
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde s-a întâlnit cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate (ZS). Discuțiile au vizat identificarea soluțiilor pentru consolidarea capacităților administrațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor, inclusiv celor din stânga Nistrului, precum și implementarea proiectelor de dezvoltare și […] Post-ul Valeriu Chiveri, în raionul Căușeni: fiecare localitate trebuie să beneficieze de facilități funcționale și eficiente apare prima dată în Provincial.
10:40
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La moment, drumurile sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată. În zona de nord a țării, pe alocuri înzăpezită. Administraţia Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul acestei nopți, muncitorii din cadrul unităților teritoriale S.A. „Drumuri” au fost mobilizați în teren, au patrulat […] Post-ul Condiții de iarnă pe drumurile naționale: intervenții în mai multe raioane apare prima dată în Provincial.
08:40
Secretara de stat, Victoria Gratii, și secretara generală adjunctă a ministerului Mediului, Valeria Huțuleac, au efectuat o vizită de lucru la Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău. Vizita a inclus o ședință de lucru cu reprezentanții operatorului, axată pe evaluarea progreselor înregistrate în cadrul proiectului de reabilitare a stației. În cadrul vizitei, […] Post-ul Progrese în reabilitarea Stației de epurare din Chișinău apare prima dată în Provincial.
08:10
Dezvoltarea șahului la un nivel mai avansat în raionul Sîngerei presupune colaborări solide și obiective bine stabilite. În acest context, a fost discutat inițierea unui acord de colaborare cu Proiectul Național „Șah în școală”, având ca obiectiv principal promovarea șahului în rândul elevilor. „Șah în școală” este un program național dezvoltat în România, care, prin […] Post-ul Elevii din Sîngerei vor beneficia de programul „Șah în școală” apare prima dată în Provincial.
07:40
Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026 # Provincial
Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale”, aprobat prin Ordinul nr. 13 din 19.01.2024 și elaborat în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 656/2022. Cuantumul total […] Post-ul Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
15 ianuarie 2026
17:30
Astăzi, 15 ianuarie 2026, la Gimnaziul din satul Vîșcăuți, raionul Orhei, a avut loc dezvelirea plăcii comemorative în memoria eroului Valeriu Bejan, voluntar în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială a Republicii Moldova din anul 1992. La eveniment au participat Președintele Raionului Orhei, Vasile Adașan, Șefa interimară a Direcției Generale Educație din cadrul Consiliului Raional […] Post-ul La Vîșcăuți, dezvelită placa comemorativă în memoria eroului Valeriu Bejan apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.