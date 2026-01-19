Cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 7777 la început de 2026

Cum arată topul celor mai scumpi jucători din Liga 7777 potrivit cotelor de piață furnizate de transfermarkt.com la început de 2026, mai exact la data de 18 ianuarie? În careul cotelor de top regăsim Sheriff, cu 6 jucători, Petrocub și Zimbru, cu câte 2 fotbaliști, și Milsami, cu unul. Cel mai bine cotat jucător din Liga 7777 este […] Post-ul Cei mai bine cotați fotbaliști din Liga 7777 la început de 2026 apare prima dată în Provincial.

