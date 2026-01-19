De ce pleacă Eduard Malareu din trupa Akord: explicațiile interpreților
ZdGust, 19 ianuarie 2026 12:20
Trupa Akord anunță o schimbare importantă în componența sa. Interpretul Eduard Malareu a decis să își încheie colaborarea cu formația, urmând să continue cu proiectele sale muzicale și cu activitățile personale. Anunțul a fost făcut de membrii trupei pe rețelele de socializare. „Salutare, prietenii noștri, fanii noștri, toți cei care iubesc și ascultă muzica și [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
12:20
Trupa Akord anunță o schimbare importantă în componența sa. Interpretul Eduard Malareu a decis să își încheie colaborarea cu formația, urmând să continue cu proiectele sale muzicale și cu activitățile personale. Anunțul a fost făcut de membrii trupei pe rețelele de socializare. „Salutare, prietenii noștri, fanii noștri, toți cei care iubesc și ascultă muzica și [...]
Acum 2 ore
11:20
Reducerea sau înlocuirea zahărului în rețete a devenit o alegere tot mai populară: zahărul obișnuit, de tipul zaharozei, este un produs obținut prin procese industriale de rafinare care îl fac practic lipsit de valori nutriționale. Trebuie însă ținut cont de faptul că zahărul în bucătărie nu este folosit doar ca îndulcitor pentru băuturi, creme sau [...]
Acum 4 ore
10:20
„România nu e mică, e doar împărțită!”: Dan Negru îl provoacă pe Satoshi să reprezinte România și R. Moldova la Eurovision # ZdGust
Prezentatorul TV de peste Prut, Dan Negru, a lansat o propunere inedită în contextul Eurovision, sugerând ca Satoshi, câștigătorul selecției naționale din Republica Moldova, să se înscrie și în preselecția organizată de TVR România pentru a reprezenta ambele țări pe scena europeană. Declarația vine pe fondul unei controverse recente legate de apariția Paulei Seling în [...]
10:20
Dulci, zaharoase, energice: curmalele sunt fructe delicioase. Cu toate acestea, ele trebuie consumate cu moderație, deoarece sunt foarte bogate în calorii, notează cookist.it Originare din regiunile calde ale Orientului Mijlociu, acestea sunt fructele palmierului curmal (Phoenix dactylifera) și au fost apreciate încă din antichitate de egipteni, cartaginezi, greci, romani și berberi pentru dulceața lor și [...]
09:20
Cartea Tatianei Țîbuleac, recenzată de The New York Times: ce spun criticii de peste ocean despre romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi” # ZdGust
The New York Times (The NYT) a publicat pe 14 ianuarie 2026 o recenzie amplă a romanului Tatianei Țîbuleac, „Vara în care mama a avut ochii verzi”, tradus în limba engleză de Monica Cure. Articolul, intitulat „Why Does This Teenager Hate His Mother So Much?” („De ce îl urăște atât de mult adolescentul pe mama [...]
Acum 24 ore
22:10
Vipan Kumar, bărbatul care a salvat o fetiță de la înec în lacul Romanescu din Craiova, este originar din India și s-a stabilit în România în iunie 2024. În acest moment se află la spital, unde este ținut sub observație medicală. Starea lui este stabilă. Vipan muncește în Craiova, în prezent la firma Drop Energy, [...]
21:00
VIDEO | Actorul Cătălin Lungu a sunat-o pe Maia Sandu, în timpul unui live, pentru un scop caritabil. „Așa de simplu?” # ZdGust
Actorul Cătălin Lungu, autor al proiectului online #ZERODOI, a sunat-o pe președinta Maia Sandu în timp ce era live într-un stream video. În contextul sărbătorilor de iarnă, actorul a lansat o strângere de fonduri în scop caritabil, promițând donatorilor și urmăritorilor săi că, dacă vor reuși să strângă suma de cinci mii de dolari, o [...]
16:40
Gheorghe Urschi, regele umorului, împlinește 78 de ani. Vezi video cu bancuri și glume spuse de artist # ZdGust
Actorul, regizorul, umoristul și scriitorul Gheorghe Urschi, Artist al Poporului, supranumit „regele umorului”, împlinește astăzi 78 de ani. Ministerul Culturii i-a transmis un mesaj de felicitare, subliniind contribuția sa semnificativă la viața culturală a Republicii Moldova și faptul că rămâne un nume de referință pentru mai multe generații. Mesajul Ministerului Culturii: Date biografice S-a născut [...]
15:50
Nu a fost Satoshi: cui i-a acordat Deban Aderemi punctajul maxim la Finala Eurovision Moldova # ZdGust
În acest an, Deban Aderemi a fost membru al juriului internațional la finala Eurovision 2026 din republica Moldova. Deban este colaborator al Wiwibloggs, una dintre cele mai urmărite platforme dedicate Eurovisionului. El reprezintă perspectiva fanilor și a presei, având o bună înțelegere a modului în care piesele sunt primite de comunitate. n cadrul evaluărilor, el [...]
14:50
VIDEO | Actorul Cătălin Lungu a sunat-o pe Maia Sandu, în timpul unui live, pentru un scop caritabil. „Așa de simplu?” # ZdGust
Actorul Cătălin Lungu, autor al proiectului online #ZERODOI, a sunat-o pe președinta Maia Sandu în timp ce era live într-un stream video. În contextul sărbătorilor de iarnă, actorul a lansat o strângere de fonduri în scop caritabil, promițând donatorilor și urmăritorilor săi că, dacă vor reuși să strângă suma de cinci mii de dolari, o [...]
14:00
Cum a dat Eminescu de lucru Securității: Vieru și Dabija, în vizorul securiștilor la comemorarea din 1989 # ZdGust
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din România (CNSAS) a publicat, pe 15 ianuarie – de Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu – documente inedite care arată amploarea măsurilor de supraveghere ale Securității române în timpul manifestărilor dedicate centenarului morții poetului, organizate în iunie 1989, în Republica Socialistă România. Potrivit [...]
Ieri
11:30
Versurile piesei „Viva, Moldova”: cuvinte din 7 limbi în cântecul lui Satoshi la Eurovision 2026 # ZdGust
Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision Moldova 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” și va reprezenta Republica Moldova la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026, care se va desfășura la Viena, Austria. Piesa, compusă și interpretată de Satoshi, al cărui nume real este Vlad Sabajuc, este un imn energic ce combină elemente lingvistice și culturale diverse. [...]
02:10
VIDEO | Paula Seling explică de ce a spus „Maladieț, Moldova!” la Eurovision Moldova 2026: „Unde dai și unde crapă” # ZdGust
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Molodieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”. „Am reușit să aduc un moment total neintenționat în fața fraților mei [...]
02:00
VIDEO | Paula Seling explică de ce a spus „Molodieț, Moldova” la Eurovision Moldova 2026: „Unde dai și unde crapă” # ZdGust
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Molodieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”. „Am reușit să aduc un moment total neintenționat în fața fraților mei [...]
17 ianuarie 2026
23:40
„Maladieț, Moldova!”. Paula Seling, taxată dur pe rețelele de socializare după mesajul în limba rusă transmis la Finala Eurovision Moldova 2026 # ZdGust
La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a juriului internațional, a urcat pe scenă și a felicitat publicul cu un „Maladieț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul în care artista a felicitat Moldova în limba rusă: Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauți, care au criticat alegerea limbii. Printre [...]
23:00
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. În urma votului publicului și a juriului, Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a fost desemnat câștigătorul finalei naționale Eurovision 2026, organizată de postul public de televiziune Moldova 1. Satoshi a câștigat detașat atât votul celor [...]
22:30
Cine sunt membrii juriului la Eurovision Moldova 2026: influenceri, jurnaliști și artiști printre ei # ZdGust
Astăzi, 17 ianuarie, în cadrul Finalei Naționale Eurovision Moldova 2026, va fi ales câștigătorul care va reprezenta Republica Moldova pe scena concursului internațional Eurovision. Rezultatul final va fi decis prin combinarea votului juriului și a televotului, iar câștigătorul va interpreta piesa învingătoare la finalul serii. Juriul național Juriul național reunește artiști, jurnaliști, dar și creatori de [...]
16:50
Supa de roșii este adesea văzută ca un preparat simplu și reconfortant. Dincolo de gust, ea poate avea efecte reale asupra sănătății cardiovasculare. Potrivit mai multor studii, consumul regulat de roșii este asociat cu valori mai bune ale tensiunii arteriale. Efectul se datorează conținutului ridicat de potasiu, licopen și vitamina C. Roșiile sunt sărace în [...]
13:50
Cercetătorii au descoperit un nou tip de zahăr cu mai puține calorii și impact redus asupra glicemiei # ZdGust
Cercetătorii anunță progrese importante în dezvoltarea unui înlocuitor de zahăr care păstrează gustul dulce, dar evită multe riscuri pentru sănătate, potirivit SciTechDaily. O nouă metodă descrie producerea tagatozei, un zahăr rar, cu mai puține calorii și impact minim asupra glicemiei. O nouă metodă de obținere a unui zahăr rar Cercetători de la Tufts University au dezvoltat [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Vacanța la schi este una dintre puținele perioade în care corpul lucrează intens, uneori ore întregi, în frig. Schiatul înseamnă efort fizic susținut, consum caloric crescut, dar și un risc mai mare de oboseală, hipoglicemie sau alegeri alimentare impulsive, notează G4Food. Alimentația în vacanța la schi nu este despre „dietă”, ci despre energie, performanță și recuperare. [...]
09:30
Perele fragede, sotate cu scorțișoară și sirop de arțar, sunt încorporate în fulgi de ovăz cremos, alături de nuci pecan crocante și semințe de chia. Un plus de iaurt grecesc aduce o notă ușor acrișoară, iar vanilia și scorțișoara completează gustul cald și echilibrat. Sunt ideale pentru micul dejun pregătit din timp pentru mai multe [...]
16 ianuarie 2026
18:50
Interpreta care a adus pe lume un „făt gigant”, cu greutatea de peste 5 kg. „Mămică noastră EROINĂ” # ZdGust
Interpreta de muzică populară Olga Istrati a devenit mamă pentru a treia oară, aducând pe lume un băiețel de peste 5 kilograme. Nașterea a avut loc la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. „La Maternitatea instituției noastre a venit pe lume un adevărat voinic: un băiețel cu greutatea de 5 kg și 20 de [...]
16:10
Nucile, crude sau uscate? Cum e mai bine să le consumăm pentru a beneficia de toate proprietățile lor nutritive # ZdGust
Anumite alimente au valoare nutrițională ridicată, dar și substanțe în compoziție care nu le permit absorbția unor nutrienți. Sunt antinutrienții, pe care îi găsim, de exemplu, în toate tipurile de nuci, scrie G4Food. Compoziția nucilor Având mai puțin de 50% apă, majoritatea au un conținut redus de carbohidrați și unul ridicat de proteine (10-13%) și [...]
14:50
Potrivit Serviciului Vamal al Republici Moldova, mijloacele de transport de uz privat, pot rămâne pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporară pe o perioadă continuă sau întreruptă de 6 luni pentru un interval de 12 luni consecutive. Plasarea sub regimul de admitere temporară a mijloacelor de transport se efectuează în cazul dat prin declararea [...]
13:40
Cum recunoști „fibrele false” din alimente: ce trebuie să știe consumatorii când citesc ambalajele # ZdGust
Nutriționiștii avertizează că nu toate fibrele din produsele procesate oferă aceleași beneficii ca cele din fructe, legume și cereale integrale. Majoritatea adulților ar trebui să consume mai multe fibre zilnic, observă verywellheath.com. Realitatea din farfurie arată însă altfel. Mulți oameni se bazează pe produse procesate care promit un conținut ridicat de fibre. Specialiștii spun că această [...]
12:40
Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează vorbirea copiilor mici, arată un studiu britanic # ZdGust
Copiii mici care petrec prea mult timp în fața ecranelor riscă întârzieri în dezvoltarea limbajului, potrivit primului studiu britanic de acest tip, scrie The Telegraph. Cercetarea arată că un copil de doi ani din Marea Britanie petrece, în medie, peste două ore pe zi urmărind televizorul, videoclipuri sau conținut digital — de două ori mai [...]
11:20
Copiii din diasporă sau tinerii care nu și-au perfectat până la 18 ani niciun act de identitate moldovenesc riscă să fie obligați să susțină testul de limbă română și examenul de cunoaștere a Constituției pentru a fi recunoscuți drept cetățeni ai R. Moldova. Prevederea este inclusă în noua Lege a cetățeniei, intrată în vigoare pe [...]
10:40
Inteligența artificială, noul „life coach”. Cât de sigur e să ceri sfaturi de viață unui chatbot # ZdGust
Mulți oameni renunță rapid la rezoluțiile de Anul Nou, pentru că, deși este greu să îți stabilești obiective, este și mai greu să le respecți. Eșecul vine adesea la pachet cu frustrare și autocritică. În încercarea de a-și crește șansele de reușită, tot mai mulți au apelat în 2026 la inteligența artificială pentru a-și ghida [...]
09:10
Potrivit Serviciului Vamal, bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară străină sunt scutite de drepturi de import, cu condiția ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale și ca valoarea lor intrinsecă să nu depășească 300 de euro de persoană. Pentru călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, valoarea intrinsecă [...]
15 ianuarie 2026
18:20
Peste o mie două sute de grădinițe din Republica Moldova au fost dotate, în anul 2025, cu seturi de cărți pentru copii, în cadrul programului național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit MEC, instituțiile preșcolare au primit câte 69 de titluri de carte, însumând aproximativ 82.800 de [...]
15:50
Eminescu – în stânga Nistrului. Discuție ZdG cu Angela Ivanov, directoarea Liceului „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari # ZdGust
Astăzi e despre Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român. An de an, ziua de 15 ianuarie reprezintă numărătoarea veșniciei poetului. În 2026, veșnicia sa numără 176 de ani. În lume, sute de străzi, scuaruri sau bulevarde îi poartă numele. La fel, sute de instituții publice – școli, biblioteci, teatre sau universități – sunt numite [...]
14:50
Avocado și untul de arahide sunt două alimente frecvent recomandate în dietele moderne. Ambele sunt bogate în grăsimi și oferă sațietate. Diferențele apar la nivelul proteinelor, fibrelor, sodiului și mineralelor. Pentru o comparație corectă, iată valori raportate la 100 de grame de avocado crud – aproximativ jumătate de fruct – și la o porție de [...]
13:30
6 alimente care afectează nivelul de stres și ar trebui consumate moderat. Cu ce pot fi înlocuite # ZdGust
Atunci când nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, nu este nici prea ridicat, nici prea scăzut, cresc beneficiile pentru sănătate. Pe lângă faptul că ajută organismul să se adapteze nivelului de stres, cortizolul este implicat și în reglarea inflamației și menținerea bunei imunități. De asemenea, ajută la gestionarea felului în care alimentele sunt transformate [...]
12:20
Ziua Națională a Culturii este marcată astăzi, 15 ianuarie, în semn de omagiu adus poetului Mihai Eminescu, simbol al culturii române, născut la această dată. În această zi au loc o serie de evenimente culturale organizate de Ministerul Culturii, în colaborare cu instituțiile din subordinea sa și autoritățile publice locale din întreaga țară. Programul include [...]
11:40
Negativitatea este ceva ce toată lumea experimentează. Poate proveni din zile de muncă stresante, știri îngrijorătoare, probleme personale sau chiar din conversații obișnuite. Atunci când gândurile negative se repetă în minte, ele afectează starea de spirit, productivitatea, somnul și sănătatea mentală generală, scrie IndiaToday. Deși nu este posibil să evităm complet situațiile negative, este posibil [...]
10:20
La 7 ani a devenit cel mai tânăr designer din lume. Cum arată și cât costă creațiile micului Max Alexander # ZdGust
Max Alexander este un designer de modă din Denver, Colorado (SUA), care a reușit să intre în istorie la o vârstă fragedă. În noiembrie 2023, la 7 ani și 266 de zile, Max a devenit cea mai tânără persoană din lume care a creat un show de modă pe podium, după ce i s-a oferit [...]
09:20
5 idei de batoane proteice pe care le poți face acasă, pentru un mic dejun nutritiv și rapid # ZdGust
Tot mai multe persoane caută dimineți mai simple, dar fără compromisuri în ceea ce privește nutriția. Batoanele proteice făcute în casă devin o soluție tot mai populară: sunt ușor de pregătit, nu conțin adaosuri inutile și pot fi adaptate în funcție de preferințe, notează G4Food. Iată cinci variante pe care le poți pregăti rapid pentru [...]
14 ianuarie 2026
17:20
Schimbări mici în dietă, exerciții fizice și somn pot prelungi viața cu până la un an atunci când sunt puse în practică împreună, în timp ce schimbările mai ample ar putea aduce peste nouă ani suplimentari de viață, potrivit unui nou studiu, transmite CNN. Schimbări aparent minore în alimentație, somn și activitate fizică pot avea [...]
16:10
Schimbări mici în dietă, exerciții fizice și somn pot prelungi viața cu până la un an atunci când sunt puse în practică împreună, în timp ce schimbările mai ample ar putea aduce peste nouă ani suplimentari de viață, potrivit unui nou studiu, transmite CNN. Schimbări aparent minore în alimentație, somn și activitate fizică pot avea [...]
14:50
Vitamina D este un nutrient-cheie pentru sănătatea oaselor, dar are rol și în reglarea dispoziției, arată verywellhealth.com. Susține forța musculară, ajută sistemul imunitar și contribuie la prevenirea unor boli cronice. Cu toate acestea, nivelurile scăzute sunt frecvente la nivel global. Multe persoane nu ating aportul zilnic recomandat doar din alimentație, iar lipsa expunerii la soare accentuează [...]
13:50
2025, al treilea cel mai cald an din istorie: Europa, cel mai rapid continent în curs de încălzire # ZdGust
Încălzirea globală devine din ce în ce mai evidentă, iar datele climatice recente confirmă accelerarea acestui fenomen. Potrivit serviciului european Copernicus pentru schimbări climatice, ultimii 11 ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată la nivel global, iar Europa se încălzește semnificativ mai rapid decât media mondială, scrie EuroNews. Anul 2025 a fost al treilea [...]
12:40
Fier, vitamina D, iod, omega-3: cum se manifestă cele mai frecvente carențe nutriționale la copii și când sunt necesare analizele # ZdGust
Mesele rapide, gustările procesate, timpul petrecut în fața ecranelor și tot mai puțină mișcare în aer liber au schimbat radical alimentația copiilor. Rezultatul: carențe nutriționale care se instalează lent și pot trece neobservate mult timp. Fierul, vitamina D, calciul, vitamina B12, zincul, iodul și omega-3 sunt printre cele mai frecvente deficiențe întâlnite la copii. HotNews [...]
11:40
Pe măsură ce moda evoluează, anumite piese și stiluri care au dominat garderobele în ultimii ani își pierd treptat relevanța. În 2026, designerii, editorii de modă și stiliștii sunt de acord că anumite trenduri sunt în mod clar depășite, nu pentru că ar fi greșite, ci pentru că au fost purtate peste măsură și nu [...]
10:40
Cafeaua de dimineață este un ritual aproape sacru pentru mulți, dar puțini se întreabă ce se întâmplă în corp atunci când o bem pe stomacul gol. De la creșterea cortizolului și efectele asupra slăbitului, până la impactul asupra stomacului și anxietății, această obișnuință aparent banală poate influența mai mult decât nivelul de energie, notează G4Food. [...]
09:30
Pe 13 ianuarie s-au împlininit șase ani de la moartea lui Ștefan Petrache, interpret cunoscut pentru o serie de melodii care au marcat muzica ușoară din Republica Moldova. Artistul a rămas în memoria publicului prin timbrul său inconfundabil, interpretările profunde și melodiile care au traversat generații. În semn de omagiu, vă reamintim cinci melodii memorabile [...]
13 ianuarie 2026
20:20
(VIDEO) Urătură Comedy Zebra Show: despre politicieni, alegeri, influenceri, artiști, TUX, TikTok, divroțuri și căsătorii # ZdGust
Trupa de comedie Comedy Zebra Show a publicat „Urătura 2026”. Membrii trupei fac, cu mult umor, retrospectiva anului 2025. Tradițional, în fiecare an, în seara de 13 ianuarie, în ajunul Sfântului Vasile pe stil vechi, în majoritatea localităților din R. Moldova oamenii merg din casă-n casă „cu uratul”. Vedeți urătura 2026 by Comedy Zebra Show: [...]
18:30
Iarna aceasta, moda nu mai este despre extravaganță gratuită, ci despre intenție, profunzime și emoție. Paleta cromatică a sezonului rece reflectă o nevoie clară de stabilitate, protecție și eleganță atemporală, într-un context global marcat de incertitudine și suprasaturație vizuală. De la covorul roșu al marilor gale până la garderoba de zi cu zi, culorile alese [...]
16:10
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Eurovision 2026: când și cu cine va concura # ZdGust
Republica Moldova va concura în prima semifinală a Eurovision 2026, alături de alte 14 țări, potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială a concursului. Prima semifinală este programată pentru data de 12 mai. În această etapă, reprezentantul Republicii Moldova va intra în competiție alături de artiștii din Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San [...]
13:50
Odată cu trecerea anilor, multe persoane observă schimbări ale tiparelor de somn. Se trezesc mai devreme, au somn întrerupt sau pur și simplu nu reușesc să doarmă la fel de multe ore ca înainte. În plus, un mit destul de răspândit e că oamenii au nevoie de mai puțin somn pe măsură ce îmbătrânesc. În [...]
12:40
Ai mai auzit asta: millennials sunt leneși, baby boomers sunt mega-bogați, iar Generația Z vede mai mult ecranul telefonului decât familia lor. Ce înseamnă cu adevărat aceste etichete și cât adevăr conțin stereotipurile asociate lor? Într-un articol pentru BBC Dr. Alexis Abramson, expertă în ceea ce se numește „generații de vârste”, spune că definirea generațiilor [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.