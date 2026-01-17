Supa de roșii, gustoasă și sățioasă, perfectă pentru o cină ușoară

10:20

Reprezentanții rețelei Farmacia Familiei avertizează asupra unor postări sponsorizate înșelătoare apărute recent pe internet. Aceste postări prezintă fotografii cu o cutie de produse cosmetice și un bon Farmacia Familiei, iar mesajul sugerează că firma ar avea un acord cu producătorii de cosmetice și că oamenii obișnuiți ar putea primi lunar cutii cu produse de testat. [...]